3 лучших гола матчей среды в Лиге чемпионов

Второй день заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов подарил зрителям много интересной борьбы и красивых моментов. «Бомбардир» представляет тройку лучших голов последних игр перед плей-офф.
Второй день заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов подарил зрителям много интересной борьбы и красивых моментов. "Бомбардир" представляет тройку лучших голов последних игр перед плей-офф.
3 место
Игрок: Лионель Месси
Матч: "Байер" - "Барселона" - 1:1
2 место
Игрок: Оливье Жиру
Матч: "Олимпиакос" - "Арсенал" - 0:3
1 место
Игрок: Максвел Корне
Матч: "Валенсия" - "Лион" - 0:2
Источник: Бомбардир.ру
Фото: uefa.com