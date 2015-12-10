3 лучших гола матчей среды в Лиге чемпионов

Второй день заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов подарил зрителям много интересной борьбы и красивых моментов. «Бомбардир» представляет тройку лучших голов последних игр перед плей-офф.

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