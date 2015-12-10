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    3 лучших гола матчей среды в Лиге чемпионов


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    Голосов: 0
    10.12.2015 09:40
    Второй день заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов подарил зрителям много интересной борьбы и красивых моментов. «Бомбардир» представляет тройку лучших голов последних игр перед плей-офф.

    Второй день заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов подарил зрителям много интересной борьбы и красивых моментов. "Бомбардир" представляет тройку лучших голов последних игр перед плей-офф.

    3 место

    Игрок: Лионель Месси

    Матч: "Байер" - "Барселона" - 1:1

    2 место

    Игрок: Оливье Жиру

    Матч: "Олимпиакос" - "Арсенал" - 0:3

    1 место

    Игрок: Максвел Корне

    Матч: "Валенсия" - "Лион" - 0:2

    3 лучших гола матчей вторника в Лиге чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: uefa.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 11 декабря 2015, 11:43

      что здесь делает гол Месси? Обычный обыгрыш вратаря и удар в пустые ворота...

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