Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Статьи
    • «Бавария» потерпела первое поражение в Бундеслиге. «Спартак» уволил Бесчастных. Дайджест событий дня

    «Бавария» потерпела первое поражение в Бундеслиге. «Спартак» уволил Бесчастных. Дайджест событий дня


    0
    Голосов: 0
    06.12.2015 00:20
    «Зенит» присматривается к главному тренеру сборной Чехии. Капелло уже отклонил не меньше 10 предложений о работе. «ПСЖ» готов расстаться с Кавани. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    "Зенит" присматривается к главному тренеру сборной Чехии. Капелло уже отклонил не меньше 10 предложений о работе. "ПСЖ" готов расстаться с Кавани. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

    У Хендерсона диагностировали неизлечимое заболевание

    Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон будет вынужден провести оставшуюся карьеру с болью в ноге. У игрока обнаружили плантарный фасциит, который сопровождается сильной болью в пятке.

    После консультации со специалистами Хендерсон понял, что ему придется справляться с болью самостоятельно до конца карьеры, так как данное заболевание невозможно излечить.

    "Каждый раз когда я наступал на ногу, я чувствовал сильную режущую боль. Даже лежа в кровати я мог это почувствовать. Сейчас мне намного лучше, но я понимаю, что рано или поздно это вернется", — заявил Хендерсон.

    10 футболистов с хроническими травмами

    ФБР: голоса в пользу ЮАР при выборе хозяйки ЧМ-2010 были куплены за 6 миллионов

    Федеральное бюро расследований США продолжает изучать деятельность ФИФА. Внимательнее всего изучаются процедуры выбора стран-хозяек различных чемпионатов мира.

    ФБР стало известно, что один из чиновников заплатил 6 миллионов фунтов в надежде получить в ответ голоса в пользу ЮАР при выборе страны-хозяйки ЧМ-2010. По версии следствия, деньги поступили бывшему вице-президенту ФИФА Джеку Уорнеру, который в настоящий момент уже освобожден от ранее занимаемой должности.

    Напомним, что ранее состоялась серия арестов в связи с коррупционным скандалом в ФИФА. В качестве подозреваемых заявлены в том числе главы ФИФА и УЕФА Йозеф Блаттер и Мишель Платини соответственно.

    Халк и Гарай вошли в топ-100 лучших футболистов 2015 года

    Защитник "Зенита" Эсекьель Гарай и нападающий Халк попали в рейтинг ста лучших футболистов 2015 года по версии журнала FourFourTwo.

    Аргентинец занял 98-е место, опередив полузащитника "Ромы" Мохамеда Салаха и хавбека "Севильи" Гжегожа Крыховяка. А бразильский форвард сине-бело-голубых расположился на 78-й строчке рейтинга.

    Возглавил список форвард "Барселоны" Лионель Месси. Второе место получил форвард "Реала" Криштиану Роналду, третий в рейтинге – бразильский форвард "Барселоны" Неймар.

    "ПСЖ" готов продать Кавани "Манчестер Юнайтед"

    Нападающий "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани в летнее трансферное окно может покинуть клуб французской Лиги 1.

    Парижане сообщили руководству "Манчестер Юнайтед" о том, что готовы расстаться с уругвайцем, если манкунианцы согласятся заплатить за него 32 миллиона фунтов.

    Рейнгольд: "Нынешнее четвертое место "Спартака" – помощь футбольного бога"

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд считает, что московский "Спартак" занимает в турнирной таблице РФПЛ далеко не свое место.

    "Спартак" в Европе в принципе неконкурентоспособен. У нас в Премьер-лиге, вероятно, конкуренцию составить удастся, потому что у нас очень неровный чемпионат. Класс отечественного первенства меня как профессионала не устраивает. "Спартак" же может побороться за Лигу чемпионов, а чемпионом, как мне кажется, он не станет, хотя и за это можно побороться, поскольку все лидеры чемпионата сдали. Сейчас самое главное – приобретения команды на трансферном рынке. А четвертое место "Спартака" на сегодня – помощь футбольного бога. По уровню игры красно-белые должны быть ниже", - заявил специалист.

    Бердыев идет на конфликт, ЦСКА и "Зенит" снова теряют очки. Каким был 18-й тур РФПЛ

    Бесчастных уволен из "Спартака"

    Главный тренер дублирующего состава московского "Спартака" Владимир Бесчастных был снят со своей должности. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в клубе.

    "Владимир Бесчастных освобожден от обязанностей тренера молодежной команды "Спартака", - говорится в сообщении.

    Напомним, к работе с молодежью красно-белых Бесчастных приступил в мае 2014 года.

    "Зенит" может возглавить наставник сборной Чехии

    Главный тренер сборной Чехии Павел Врба может сменить наставника "Зенита" Андре Виллаш-Боаша на его посту. Такую информацию распространяет чешское издание Isport.

    Сообщается, что действующий договор Врбы со сборной Чехии рассчитан до окончания отборочного цикла на ЧМ-2018, однако сам наставник хотел бы уйти из национальной команды раньше – после Евро-2016. Условия контракта позволяют ему сделать это в случае выплаты компенсации.

    Ранее появлялась информация о том, что Врба может возглавить "Крылья Советов", однако клуб эти сведения опроверг.

    В своей клубной карьере чешский специалист работал с такими командами, как "Викотрия Пльзень", "Жилина" и "Баник".

    Капелло: "Уже отклонил по меньшей мере 10 предложений о работе"

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал о дальнейших тренерских планах.

    "Это должен быть проект, который будет стимулировать меня. Я уже отклонил по меньшей мере 10 предложений. Сейчас я нигде не вижу интересных проектов, в том числе в Италии.

    Мог бы я претендовать на должность президента ФИФА? Я никогда не думал об этом, но это определенно было бы интересно мне", - отметил итальянец.

    "Бавария" потерпела первое поражение в сезоне

    В матче 15-го тура Бундеслиги безоговорочный лидер первенства "Бавария" со счетом 1:3 неожиданно уступила менхенгладбахской "Боруссии". Для действующих чемпионов это стало первым поражением в чемпионате.

    Дортмундская "Боруссии" обыграла "Вольфсбург" - 2:1. На гол Марко Ройса "волки" ответили точным ударом с пенальти Родригеса в самой концовке встречи, однако нескольких оставшихся минут хватило Кагаве, чтобы все-таки принести своей команде три очка.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 15-й тур

    Боруссия М – Бавария – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Вендт, 54; 2:0 – Штиндль, 66; 3:0 – Джонсон, 68; 3:1 – Рибери, 81.

    Вольфсбург – Боруссия Д – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ройс, 33; 1:1; Родригес (с пенальти), 90; 1:2 - Кагава, 90+2.

    "Боруссия М" - "Бавария" - 3:1. Первое поражение чемпиона (ВИДЕО)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Официальный сайт ФК «Спартак»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 