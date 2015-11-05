«Зенит» оказался сильнее «Лиона». Бензема угодил под арест. Дайджест событий дня

Джеррард близок к возвращению в «Ливерпуль». Бердыев отказал «Уралу» в переносе матча. Карнейро нашла работу в другом клубе. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Карнейро нашла работу в английском клубе

Бывший врач "Челси" Ева Карнейро, уволенная из стана "синих" после конфликта с главным тренером команды Жозе Моуринью, может вернуться на работу в другой английский клуб. Как сообщает London Evening Standard, предложение о сотрудничестве ей сделал "Чарльтон".

Бердыев отказал «Уралу» в переносе матча

"Ростов" отказался пойти на встречу представителям "Урала", отказавшись поменяться датами проведения матчей так, чтобы встреча, намеченная на ближайшую субботу, прошла не в Екатеринбурге, а в Ростове-на-Дону.

"Мы обращались к "Ростову". Нам играть в Ростове-на-Дону 13 мая, а в это время и у нас поля хорошие. Мы просили их поменяться местами, но руководство клуба сказало, что Курбан Бекиевич Бердыев не хочет", - рассказал президент "Урала" Иванов.

Срна получил тренерский диплом

Сегодня капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна получил тренерский диплом УЕФА категории "А". Экзамены были сданы еще в конце октября, но нынешние игроки "Шахтера" Вячеслав Шевчук и Дарио Срна смогли получить дипломы только сейчас по причине занятости в официальных матчах.

Бензема взят полицией под стражу

Нападающий "Реала" Карима Бензема взят полицией под стражу. Причиной тому послужило расследование дела о шантаже в отношении полузащитника "Лиона" и сборной Франции Матье Вальбуэна. По данным полиции, злоумышленники шантажировали француза интимным видео.

Известно, что кроме Бензема в деле фигурирует бывший игрок сборной Франции Джибриль Сиссе, который после появления данной информации принял решение завершить профессиональную карьеру.

Джеррард близок к возвращению в «Ливерпуль»

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард, ныне защищающий цвета "Лос-Анджелес Гэлакси", в ближайшее время может вернуться в ряды мерсисайдцев. Сообщается, что главный тренер "красных" Юрген Клопп лично проявил инициативу.

Р. Карлос вышел на поле в матче чемпионата Индии

Бывший игрок мадридского "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлос, являющийся играющим тренером индийского "Дели Динамос", вышел на поле в матче очередного тура чемпионата Индии, сообщает O Globo.

Изначально бразилец не собирался играть в матчах индийского первенства, и отмечал, что не хочет занимать в составе место молодых футболистов, но в игре с "Нортист Юнайтед" не удержался, надел капитанскую повязку, и помог команде сыграть вничью 1:1.

Состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов

Из всех результатов отметим то, как "Бавария" разгромила "Арсенал" (5:1), "Челси" добился волевой победы над "Динамо" (2:1), а "Рома" и "Байер" выдали очередной спектакль (3:2).

Лига чемпионов. «Зенит» разобрался на выезде с «Лионом» и оформил выход из группы

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" в гостях уверенно обыграл "Лион" и оформил выход в плейофф раунд турнира.

Напомним, в этой группе выступают также "Гент" и "Валенсия".

Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур

Лион (Франция) – Зенит (Россия) 0:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Дзюба, 25; 0:2 – Дзюба, 57.

Как «Зенит» вышел в плей-офф Лиги чемпионов