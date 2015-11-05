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    • «Зенит» оказался сильнее «Лиона». Бензема угодил под арест. Дайджест событий дня

    «Зенит» оказался сильнее «Лиона». Бензема угодил под арест. Дайджест событий дня


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    05.11.2015 00:40
    Джеррард близок к возвращению в «Ливерпуль». Бердыев отказал «Уралу» в переносе матча. Карнейро нашла работу в другом клубе. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
    <p><em>Джеррард близок к возвращению в «Ливерпуль». Бердыев отказал «Уралу» в переносе матча. Карнейро нашла работу в другом клубе. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Карнейро нашла работу в английском клубе</strong></span></p> <p>Бывший врач <a href="https:///teams/che" target="_blank">"Челси"</a> Ева Карнейро, уволенная из стана "синих" после конфликта с главным тренером команды <strong><a href="https:///coaches/110" target="_blank">Жозе Моуринью</a></strong>, может вернуться на работу в другой английский клуб. Как сообщает London Evening Standard, предложение о сотрудничестве ей сделал <a href="https:///teams/cha" target="_blank">"Чарльтон"</a>.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Бердыев отказал «Уралу» в переносе матча</strong></span></p> <p>"Ростов" отказался пойти на встречу представителям "Урала", отказавшись поменяться датами проведения матчей так, чтобы встреча, намеченная на ближайшую субботу, прошла не в Екатеринбурге, а в Ростове-на-Дону.</p> <p>"Мы обращались к "Ростову". Нам играть в Ростове-на-Дону 13 мая, а в это время и у нас поля хорошие. Мы просили их поменяться местами, но руководство клуба сказало, что <strong><a href="https:///coaches/45" target="_blank">Курбан Бекиевич Бердыев</a></strong> не хочет", - рассказал президент "Урала" Иванов.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Срна получил тренерский диплом</strong></span></p> <p>Сегодня капитан донецкого <a href="https:///teams/sha" target="_blank">"Шахтера"</a> <strong><a href="https:///player/2813" target="_blank">Дарио Срна</a></strong> получил тренерский диплом УЕФА категории "А". Экзамены были сданы еще в конце октября, но нынешние игроки "Шахтера" Вячеслав Шевчук и Дарио Срна смогли получить дипломы только сейчас по причине занятости в официальных матчах.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446672454_Бензема.jpg" style="width: 720px; height: 479px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Бензема взят полицией под стражу</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реала"</a> <strong><a href="https:///player/3739" target="_blank">Карима Бензема</a></strong> взят полицией под стражу. Причиной тому послужило расследование дела о шантаже в отношении полузащитника "Лиона" и сборной Франции Матье Вальбуэна. По данным полиции, злоумышленники шантажировали француза интимным видео.</p> <p>Известно, что кроме Бензема в деле фигурирует бывший игрок сборной Франции Джибриль Сиссе, который после появления данной информации принял решение завершить профессиональную карьеру.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Джеррард близок к возвращению в «Ливерпуль»</strong></span></p> <p>Бывший полузащитник <a href="https:///teams/liv" target="_blank">"Ливерпуля"</a> <strong><a href="https:///player/3648" target="_blank">Стивен Джеррард</a></strong>, ныне защищающий  цвета "Лос-Анджелес Гэлакси", в ближайшее время может вернуться в ряды мерсисайдцев. Сообщается, что главный тренер "красных" Юрген Клопп лично проявил инициативу.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Р. Карлос вышел на поле в матче чемпионата Индии</strong></span></p> <p>Бывший игрок мадридского "Реала" и сборной Бразилии <strong><a href="https:///coaches/1906" target="_blank">Роберто Карлос</a></strong>, являющийся играющим тренером индийского "Дели Динамос", вышел на поле в матче очередного тура чемпионата Индии, сообщает O Globo.</p> <p>Изначально бразилец не собирался играть в матчах индийского первенства, и отмечал, что не хочет занимать в составе место молодых футболистов, но в игре с "Нортист Юнайтед" не удержался, надел капитанскую повязку, и помог команде сыграть вничью 1:1.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446672730_Бава.jpg" style="width: 720px; height: 405px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов</strong></span></p> <p>Из всех результатов отметим то, как "Бавария" разгромила "Арсенал" (<a href="https:///online/87026" target="_blank">5:1</a>), "Челси" добился волевой победы над "Динамо" (<a href="https:///online/87029" target="_blank">2:1</a>), а "Рома" и "Байер" выдали очередной спектакль (<a href="https:///online/87025" target="_blank">3:2</a>).</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Лига чемпионов. «Зенит» разобрался на выезде с «Лионом» и оформил выход из группы</strong></span></p> <p>В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" в гостях уверенно обыграл "Лион" и оформил выход в плейофф раунд турнира.</p> <p>Напомним, в этой группе выступают также "Гент" и "Валенсия".</p> <p><strong>Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/87030" target="_blank">Лион (Франция) – Зенит (Россия) 0:2 (0:1)   Текстовый онлайн матча</a></strong></p> <p><strong>Голы: </strong>0:1 – Дзюба, 25; 0:2 – Дзюба, 57.</p> <p><strong><a href="https:///articles/447564" target="_blank">Как «Зенит» вышел в плей-офф Лиги чемпионов</a></strong></p>
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
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