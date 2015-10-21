Виктория Демченко: «Для выхода из группы у ЦСКА есть все»

Саночница Виктория Демченко в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» проанализировала старт столичного ЦСКА в чемпионате России, а также спрогнозировала выход армейцев в весеннюю часть Лиги чемпионов.

- ЦСКА удачно стартовал в текущем сезоне, набрав неплохой ход. Появились мнения, что армейцы теперь не упустят чемпионство. Не рано ли пошли такие разговоры?

- Я думаю, что все это преждевременно. У всех команд бывают осечки, любое отставание можно отыграть. Для примера далеко ходить не надо – в позапрошлом сезоне «Зенит» долгое время лидировал, но затем совершил несколько ошибок и красно-синие смогли обойти клуб из Санкт-Петербурга.

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- На игроков никак не повлияет то, что уже есть солидный отрыв от «Локомотива» и «Зенита»?

- Думаю, что на игроков должен влиять тренер, а не очки какие-то (смеется). ЦСКА – это подготовленный коллектив, который знает, что хочет и как этого добиться. Ни о какой расслабленности речи не будет.

- Как считаете, в чем секрет Леонида Слуцкого, что команда так хорошо подготовлена сейчас?

- Мне кажется, тут секрет у Леонида Викторовича только один – опыт. Он уже долгое время возглавляет ЦСКА, дважды добивался чемпионства с клубом. Специалист достаточно хорошо знает всех футболистов, у красно-синих сложился костяк, который много лет выходит на поле почти без изменений. Если сейчас ряд команд испытывает проблемы, которые связаны с лимитом, то у подопечных Леонида Слуцкого таких трудностей нет.

- Скудность в ресурсах, короткая скамейка запасных в дальнесрочной перспективе может негативно сказаться на красно-синих.

- Естественно, такое уже неоднократно случалось ранее. Но команда – это не один человек и результат складывается не от игры одного конкретного футболиста.

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- Много разговоров сейчас о том, что Слуцкий зимой покинет команды и сосредоточится на работе в сборной России. Сильно ли это отразится на армейцах и их целях в текущем сезоне?

- Если Леонид Викторович покинет коллектив в конце года, то у ЦСКА будет определенный дисбаланс, там будет большая пауза в чемпионате, так что возможному новому тренеру должно хватить времени, чтобы поставить ту игру, которую он хочет видеть.

- Что скажете о выступлении клуба в Лиге чемпионов?

- Три очка – это не максимум, могли же и больше набирать. Но пока сыграно всего две встречи, все еще впереди. Почему у ЦСКА не все получается в Лиге? Просто тут немножко другие скорости, другой уровень футбола. Да и лимит сказывается, ведь в составе в ЛЧ выходит на одного легионера больше, что было бы невозможно в России. Вообще у российских клубов ничего особо в последнее время не складывается.

- Сможет ли ЦСКА сейчас что-то противопоставить сейчас одному из грандов английского футбола «Манчестер Юнайтед»?

- Трудно вопрос, с подоплекой. В 2009 году красно-синие вели по ходу встречи с «МЮ» со счетом 3:1, но англичане активизировались и смогли усилиями Пола Скоулза и Антонио Валенсии сравнять счет. Не хотелось бы делать сейчас какой-то прогноз.

- Но сейчас это уже совсем другой клуб из Манчестера…

- Да, несколько другой, но ЦСКА все равно надо опасаться повторения той истории. Думаю, что Леонид Викторович сможет правильно настроить ребят на игру, чтобы добиться нужного результата.

- Если брать группу, в которой оказался ЦСКА, то какой итог стоит ожидать в декабре: выход в весеннюю часть Лиги чемпионов или же переход в Лигу Европы?

- Сейчас у армейцев получше группа подобралась, все же не с «Баварией» и «Манчестер Сити» оказались. Мне кажется, что можно спокойно выходить в весеннюю часть Лиги чемпионов, для этого у команды есть все.

- Кого из пары ПСВ и «Вольфсбург» тогда отправим в Лигу Европы?

- Я бы голландцев отправила, ПСВ очень сильный клуб, достойный выступления на европейской арене. А вот «Вольфсбургу» мы скажем "до свидания".