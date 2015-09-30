ЦСКА – ПСВ - 3:2, «Манчестер Юнайтед» - «Вольфсбург» - 2:1, «Ювентус» - «Севилья» - 1:0. Онлайн матчей Лиги чемпионов

Баталии второго тура группового этапа Лиги чемпионов продолжаются. «Бомбардир» в режиме онлайн рассказывает о событиях главного клубного турнира Европы.

Баталии второго тура группового этапа Лиги чемпионов продолжаются. «Бомбардир» в режиме онлайн рассказывает о событиях главного клубного турнира Европы.

23:35 Агуэро под конец матча приносит победу "Сити"! И Роналду забил свой второй гол в ворота "Мальме".

23:31 И "ПСЖ" третий "Шахтеру" отправил.

23:28 Дзадза забивает второй гол в ворота "Севильи"!

23:20 Вторую желтую карточку получает Ариас. ПСВ в меньшинстве!

23:16 Затишье везде. Концовки обещают быть жаркими!

23:07 Счет становится 3:2. ЦСКА, проснись!!! Максим Лестьенн дубль оформил.

23:06 "Манчестер Сити" сравнивает счет! Отаменди отличился.

23:00 Сухаря не будет. Пропускаем.

22:55 Смоллинг выводит "МЮ" вперед в матче с "Вольфсбургом"! А вот синий "Манчестер" проигрывает гладбахской "Боруссии". Это неожиданность!

22:54 Первый гол во вторых таймах сегодняшних матчей забивает "Бенфика"!

22:47 Вторые таймы начались.

22:41 Гол Сейду с пенальти.

22:36 Хорошо быть Альваро Моратой и вот так забивать в Лиге чемпионов.

22:32 Пока полюбуйтесь на гол Сейду Думбия, который ивуариец забил с игры!

22:30 А за "Ювентус" Мората забил!

22:29 Не смог реализовать пенальти Думбия. Счет остается 3:0.

22:24 "Манчестер Юнайтед" сравнял счет! Хуан Мата постарался. А Никлас Гайтан выровнял положение и в игре "Атлетико" - "Бенфика"!

22:20 Сейду ДУМБИЯ!!!! Реализует пенальти!

22:16 Криштиану забивает. "Реал" все-таки впереди!

22:11 Талантливый форвард Корреа выводит "Атлетико" вперед в матче с "Бенфикой"!

22:10 Гол Калиджури вашему вниманию.

22:08 А "ПСЖ" забивает уже второй мяч в ворота "Шахтера".

22:05 ЭТО СЕЙДУ! Это Думбия! Это 2:0!!! ЦСКА выигрывает у ПСВ!

22:02 Полюбуйтесь на гол Мусы! Классно разобрался.

21:55 ПСЖ" уже выигрывает у "Шахтера"!

21:52 АХМЕД МУСАААААА! Это гол, ребята! Это гол!

21:50 КАЛИДЖУРИ! "Манчестер Юнайтед" пропускает. Все проходит в обычном для английских клубов стиле.

21:44 Дружненько перемещаемся в наши текстовые онлайны матчей ЦСКА - ПСВ и "Манчестер Юнайтед" - "Вольфсбург".

21:37 Сегодняшние матчи Лиги чемпионов можно посмотреть на нашем сайте. Особое внимание обратите на матч "Ювентус" - "Севилья".

21:30 Ненадолго обратим взоры на день вчерашний. "Зенит" обыграл "Гент" и впервые в истории набрал шесть очков в двух матчах группового этапа. Мы разобрали победу наших по цифрам!

21:24 Сегодня Акинфеев точно должен сыграть на ноль. Василий Уткин за свои слова отвечает!

21:20 Один из сегодняшних матчей Лиги чемпионов уже завершился. Казахстанская "Астана" набрала первое очко в групповом этапе, сыграв вничью с "Галатасараем"! Все основные события развернулись в концовке встречи, когда было забито сразу три гола. Прочитать об этом можно в нашем текстовом онлайне.

21:14 "Севилье" тоже необходимо побеждать. Конечно, испанскую команду вряд ли можно назвать фаворитом противостояния с "Ювентусом". Но мы попробуем дать прогноз, что испанцы сегодня не проиграют! На Коноплянку, вчера отмечавшего день рождения, будем смотреть особенно пристально.

21:09 Внимания сегодня заслуживает и еще один интересный матч. "Ювентус" и "Севилья" неудачно стартовали в своих национальных чемпионатах. Пошли слухи, что "старая синьора" может даже расстаться с Массимилиано Аллегри. Но в Лиге чемпионов "Ювентус" пока радует. Полюбуемся же на них и сегодня!





21:05 "Вольфсбург" тоже настроен повеселиться. Немцы уже добыли три очка в матче с ЦСКА, создав себе определенный задел. Теперь можно наконец-то сыграть в свое удовольствие и лишний раз позлить "красных дьяволов"!

21:00 Наши соперники сегодня тоже дремать не будут. "Манчестер Юнайтед", например, попытается спасти Англию от позора. Английские клубы что-то повадились постоянно проигрывать в Лиге чемпионов. Неприятная тенденция.

20:55 ПСВ - соперник серьезный. И не ставьте в пример матчи прошлого года, когда московское "Динамо" просто разрывало голландскую команду. Ушел Депай, а слабее этот коллектив не стал. Почитайте об этом в нашем материале.

20:50 Состав наших гостей тоже уже известен:

20:45 Стартовый состав ЦСКА:

20:40 Ребята, привет! Мы начинаем следить за матчами Лиги чемпионов. Составы команд, интересные факты, видео главных моментов и забитых мячей – все это ожидает вас в ближайшие несколько часов. Оставайтесь с нами и почаще обновляйте страницу!