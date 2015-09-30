ЦСКА – ПСВ - 3:2, «Манчестер Юнайтед» - «Вольфсбург» - 2:1, «Ювентус» - «Севилья» - 1:0. Онлайн матчей Лиги чемпионов

Баталии второго тура группового этапа Лиги чемпионов продолжаются. «Бомбардир» в режиме онлайн рассказывает о событиях главного клубного турнира Европы.
23:35 Агуэро под конец матча приносит победу "Сити"! И Роналду забил свой второй гол в ворота "Мальме".
23:31 И "ПСЖ" третий "Шахтеру" отправил.
23:28 Дзадза забивает второй гол в ворота "Севильи"!
23:20 Вторую желтую карточку получает Ариас. ПСВ в меньшинстве!
23:16 Затишье везде. Концовки обещают быть жаркими!
23:07 Счет становится 3:2. ЦСКА, проснись!!! Максим Лестьенн дубль оформил.
23:06 "Манчестер Сити" сравнивает счет! Отаменди отличился.
23:00 Сухаря не будет. Пропускаем.
22:55 Смоллинг выводит "МЮ" вперед в матче с "Вольфсбургом"! А вот синий "Манчестер" проигрывает гладбахской "Боруссии". Это неожиданность!
22:54 Первый гол во вторых таймах сегодняшних матчей забивает "Бенфика"!
22:47 Вторые таймы начались.
22:41 Гол Сейду с пенальти.
22:36 Хорошо быть Альваро Моратой и вот так забивать в Лиге чемпионов.
22:32 Пока полюбуйтесь на гол Сейду Думбия, который ивуариец забил с игры!
22:30 А за "Ювентус" Мората забил!
22:29 Не смог реализовать пенальти Думбия. Счет остается 3:0.
22:24 "Манчестер Юнайтед" сравнял счет! Хуан Мата постарался. А Никлас Гайтан выровнял положение и в игре "Атлетико" - "Бенфика"!
22:20 Сейду ДУМБИЯ!!!! Реализует пенальти!
22:16 Криштиану забивает. "Реал" все-таки впереди!
22:11 Талантливый форвард Корреа выводит "Атлетико" вперед в матче с "Бенфикой"!
22:10 Гол Калиджури вашему вниманию.
22:08 А "ПСЖ" забивает уже второй мяч в ворота "Шахтера".
22:05 ЭТО СЕЙДУ! Это Думбия! Это 2:0!!! ЦСКА выигрывает у ПСВ!
22:02 Полюбуйтесь на гол Мусы! Классно разобрался.
21:55 ПСЖ" уже выигрывает у "Шахтера"!
21:52 АХМЕД МУСАААААА! Это гол, ребята! Это гол!
21:50 КАЛИДЖУРИ! "Манчестер Юнайтед" пропускает. Все проходит в обычном для английских клубов стиле.
21:44 Дружненько перемещаемся в наши текстовые онлайны матчей ЦСКА - ПСВ и "Манчестер Юнайтед" - "Вольфсбург".
21:37 Сегодняшние матчи Лиги чемпионов можно посмотреть на нашем сайте. Особое внимание обратите на матч "Ювентус" - "Севилья".
21:30 Ненадолго обратим взоры на день вчерашний. "Зенит" обыграл "Гент" и впервые в истории набрал шесть очков в двух матчах группового этапа. Мы разобрали победу наших по цифрам!
21:24 Сегодня Акинфеев точно должен сыграть на ноль. Василий Уткин за свои слова отвечает!
21:20 Один из сегодняшних матчей Лиги чемпионов уже завершился. Казахстанская "Астана" набрала первое очко в групповом этапе, сыграв вничью с "Галатасараем"! Все основные события развернулись в концовке встречи, когда было забито сразу три гола. Прочитать об этом можно в нашем текстовом онлайне.
21:14 "Севилье" тоже необходимо побеждать. Конечно, испанскую команду вряд ли можно назвать фаворитом противостояния с "Ювентусом". Но мы попробуем дать прогноз, что испанцы сегодня не проиграют! На Коноплянку, вчера отмечавшего день рождения, будем смотреть особенно пристально.
21:09 Внимания сегодня заслуживает и еще один интересный матч. "Ювентус" и "Севилья" неудачно стартовали в своих национальных чемпионатах. Пошли слухи, что "старая синьора" может даже расстаться с Массимилиано Аллегри. Но в Лиге чемпионов "Ювентус" пока радует. Полюбуемся же на них и сегодня!
21:05 "Вольфсбург" тоже настроен повеселиться. Немцы уже добыли три очка в матче с ЦСКА, создав себе определенный задел. Теперь можно наконец-то сыграть в свое удовольствие и лишний раз позлить "красных дьяволов"!
21:00 Наши соперники сегодня тоже дремать не будут. "Манчестер Юнайтед", например, попытается спасти Англию от позора. Английские клубы что-то повадились постоянно проигрывать в Лиге чемпионов. Неприятная тенденция.
20:55 ПСВ - соперник серьезный. И не ставьте в пример матчи прошлого года, когда московское "Динамо" просто разрывало голландскую команду. Ушел Депай, а слабее этот коллектив не стал. Почитайте об этом в нашем материале.
20:50 Состав наших гостей тоже уже известен:
20:45 Стартовый состав ЦСКА:
20:40 Ребята, привет! Мы начинаем следить за матчами Лиги чемпионов. Составы команд, интересные факты, видео главных моментов и забитых мячей – все это ожидает вас в ближайшие несколько часов. Оставайтесь с нами и почаще обновляйте страницу!