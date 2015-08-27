Месси – лучший футболист Европы. «Зенит» и ЦСКА узнали соперников по ЛЧ. Дайджест событий дня

«Рубин» и «Краснодар» пробились в групповой этап Лиги Европы. УЕФА открыл дисциплинарное дело против ЦСКА. Погребняк вернулся в Россию. «Бомбардир» собирает все главные новости дня в одном материале.

«Рубин» и «Краснодар» пробились в групповой этап Лиги Европы. УЕФА открыл дисциплинарное дело против ЦСКА. Погребняк вернулся в Россию. «Бомбардир» собирает все главные новости дня в одном материале.

Месси – лучший футболист Европы по версии УЕФА

В Монако был объявлен обладатель награды лучшему футболисту Европы по версии УЕФА в сезоне-2014/15.

По итогам голосования первое место занял нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Кроме него, на это звание номинировались нападающий "Реала" Криштиану Роналду и форвард "Барселоны" Луис Суарес. Для Месси это уже вторая подобная награда: впервые он получил этот приз в 2011 году.

В голосовании участвовали журналисты, представлявшие все 54 национальные ассоциации УЕФА.

Каким был бы футбольный мир без Роналду и Месси

Сейв Тер-Штегена в Лиге чемпионов признан лучшим в прошлом году

Великолепный сейв вратаря "Барселоны" Марка-Андре Тер Штегена в полуфинале Лиги чемпионов против "Баварии" болельщики признали лучшим в прошлом сезоне.

В ходе голосования на сайте УЕФА эпизод с игрой немца получил 28% голосов. На втором месте его соотечественник, вратарь "Баварии" Мануэль Нойер и его сейв в игре против "Ромы" на групповом этапе, набравший 20% голосов болельщиков.

Мяч Месси в ворота «Баварии» признан лучшим голом европейского сезона

Гол, забитый нападающим "Барселоны" Лионелем Месси в полуфинале Лиги чемпионов в ворота "Баварии", признан лучшим голом европейского сезона. Болельщики, голосовавшие на сайте УЕФА, отдали аргентинцу 39% голосов. Второе место занял форвард "Реала" Криштиану Роналду. Его гол в ворота "Ливерпуля" на "Энфилде" набрал 24% голосов.

10 лучших голов сезона по версии УЕФА

Лига чемпионов. ЦСКА сыграет с ПСВ, «Манчестер Юнайтед» и «Вольфсбургом»

Стали известны соперники московского ЦСКА по группе в Лиге чемпионов.

ЦСКА сыграет в группе B с ПСВ, "Манчестер Юнайтед" и "Вольфсбургом".

Групповой этап пройдет с 15 сентября по 9 декабря 2015 года.

Лига чемпионов. «Зениту» достались «Валенсия», «Лион» и «Гент»

В результате жеребьевки определились соперники "Зенита" по групповому раунду Лиги чемпионов.

Питерцы сыграют в группе H вместе с "Валенсией", "Лионом" и "Гентом".

Групповой этап пройдет с 15 сентября по 9 декабря 2015 года.

Все, что нужно знать о жеребьевке Лиги чемпионов + онлайн событий

Лига Европы. «Рубин» обыграл «Работнички»

Завершился матч в Казани, где "Рубин" принимал "Работнички" в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Хозяева одержали минимальную победу и вышли в групповой этап турнира. Напомним, что в первой встрече была зафиксирована ничья 1:1.

Единственный мяч в ответной игре забил на 34-й минуте Эдуардо.

Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответные матчи

Рубин (Россия) – Работнички (Македония) 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 - Эдуардо, 34.

Рубин: Рыжиков, Котуньо, Кверквелия, Лемос, Кузьмин, Билялетдинов, Благо, Оздоев, Эдуардо (Портнягин, 78), Канунников, Дядюн (Батов, 90+2).

Работнички: Божиновски, Ристевкси, Илиевски, Чикарски, Силяновски, Трайчевски (Йовановски, 86), Вуйчич, Илийоски, Сахити (Маркоски, 46), Чума.

Предупреждения: Ристевски, 24; Канунников, 51; Трайчевски, 59; Кузьмин, 84; Благо, 90; Илийоски, 90+1.

Лига Европы. «Краснодар» выходит в групповой этап

Завершился матч в Хельсинки, где проходил ответный матч между клубом ХИК и "Краснодаром". Команды голов не забили, и поэтому дальше проходит "Краснодар" благодаря более чем убедительной победе в первой встрече (5:1).

Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответные матчи

ХИК (Финляндия) – Краснодар (Россия) 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

ХИК: Дахне, Лехтинен, Ояла (Хейккинен, 63), Хейкилля, Пейпонен, Менди, Клинга (Лингман, 76), Шуллер, Зенели, Мусси, Яллоу (Танака, 67).

Краснодар: Дикань, Сигурдссон, Гранквист, Марков, Калешин (Енджейчик, 69), Страндберг, Петров, Торбинский, Ахмедов, Ари (Смолов, 75), Вандерсон (Лаборде, 66).

Предупреждения: Шуллер, 35; Менди, 44; Торбинский, 68; Енджейчик, 90+1.

Погребняк - игрок «Динамо»

Нападающий "Рединга" Павел Погребняк стал футболистом московского "Динамо".

Форвард поставил свою подпись под трехлетним контрактом с командой и в чемпионате России будет выступать под восьмым номером.

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УЕФА открыл дисциплинарное дело против ЦСКА

Поведение болельщиков ЦСКА привело к открытию дисциплинарного дела против клуба со стороны УЕФА. Причиной этому послужило то, что болельщики команды в ходе ответного матча против "Спортинга" в рамках четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов бросали на поле пиротехнику и посторонние предметы. Клуб проводит собственное расследование и рассчитывает выяснить, кто виноват в нарушении порядка на стадионе.

Решение по делу будет оглашено 3 сентября.

Напомним, в прошлом сезоне из-за санкций УЕФА, вызванных поведением болельщиков, клуб был вынужден сыграть два домашних матча группового этапа Лиги чемпионов без зрителей.