Месси – лучший футболист Европы. «Зенит» и ЦСКА узнали соперников по ЛЧ. Дайджест событий дня

«Рубин» и «Краснодар» пробились в групповой этап Лиги Европы. УЕФА открыл дисциплинарное дело против ЦСКА. Погребняк вернулся в Россию. «Бомбардир» собирает все главные новости дня в одном материале.
Месси – лучший футболист Европы по версии УЕФА
В Монако был объявлен обладатель награды лучшему футболисту Европы по версии УЕФА в сезоне-2014/15.
По итогам голосования первое место занял нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Кроме него, на это звание номинировались нападающий "Реала" Криштиану Роналду и форвард "Барселоны" Луис Суарес. Для Месси это уже вторая подобная награда: впервые он получил этот приз в 2011 году.
В голосовании участвовали журналисты, представлявшие все 54 национальные ассоциации УЕФА.
Каким был бы футбольный мир без Роналду и Месси
Сейв Тер-Штегена в Лиге чемпионов признан лучшим в прошлом году
Великолепный сейв вратаря "Барселоны" Марка-Андре Тер Штегена в полуфинале Лиги чемпионов против "Баварии" болельщики признали лучшим в прошлом сезоне.
В ходе голосования на сайте УЕФА эпизод с игрой немца получил 28% голосов. На втором месте его соотечественник, вратарь "Баварии" Мануэль Нойер и его сейв в игре против "Ромы" на групповом этапе, набравший 20% голосов болельщиков.
Мяч Месси в ворота «Баварии» признан лучшим голом европейского сезона
Гол, забитый нападающим "Барселоны" Лионелем Месси в полуфинале Лиги чемпионов в ворота "Баварии", признан лучшим голом европейского сезона. Болельщики, голосовавшие на сайте УЕФА, отдали аргентинцу 39% голосов. Второе место занял форвард "Реала" Криштиану Роналду. Его гол в ворота "Ливерпуля" на "Энфилде" набрал 24% голосов.
10 лучших голов сезона по версии УЕФА
Лига чемпионов. ЦСКА сыграет с ПСВ, «Манчестер Юнайтед» и «Вольфсбургом»
Стали известны соперники московского ЦСКА по группе в Лиге чемпионов.
ЦСКА сыграет в группе B с ПСВ, "Манчестер Юнайтед" и "Вольфсбургом".
Групповой этап пройдет с 15 сентября по 9 декабря 2015 года.
Лига чемпионов. «Зениту» достались «Валенсия», «Лион» и «Гент»
В результате жеребьевки определились соперники "Зенита" по групповому раунду Лиги чемпионов.
Питерцы сыграют в группе H вместе с "Валенсией", "Лионом" и "Гентом".
Групповой этап пройдет с 15 сентября по 9 декабря 2015 года.
Все, что нужно знать о жеребьевке Лиги чемпионов + онлайн событий
Лига Европы. «Рубин» обыграл «Работнички»
Завершился матч в Казани, где "Рубин" принимал "Работнички" в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Хозяева одержали минимальную победу и вышли в групповой этап турнира. Напомним, что в первой встрече была зафиксирована ничья 1:1.
Единственный мяч в ответной игре забил на 34-й минуте Эдуардо.
Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответные матчи
Рубин (Россия) – Работнички (Македония) 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 - Эдуардо, 34.
Рубин: Рыжиков, Котуньо, Кверквелия, Лемос, Кузьмин, Билялетдинов, Благо, Оздоев, Эдуардо (Портнягин, 78), Канунников, Дядюн (Батов, 90+2).
Работнички: Божиновски, Ристевкси, Илиевски, Чикарски, Силяновски, Трайчевски (Йовановски, 86), Вуйчич, Илийоски, Сахити (Маркоски, 46), Чума.
Предупреждения: Ристевски, 24; Канунников, 51; Трайчевски, 59; Кузьмин, 84; Благо, 90; Илийоски, 90+1.
Лига Европы. «Краснодар» выходит в групповой этап
Завершился матч в Хельсинки, где проходил ответный матч между клубом ХИК и "Краснодаром". Команды голов не забили, и поэтому дальше проходит "Краснодар" благодаря более чем убедительной победе в первой встрече (5:1).
Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответные матчи
ХИК (Финляндия) – Краснодар (Россия) 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча
ХИК: Дахне, Лехтинен, Ояла (Хейккинен, 63), Хейкилля, Пейпонен, Менди, Клинга (Лингман, 76), Шуллер, Зенели, Мусси, Яллоу (Танака, 67).
Краснодар: Дикань, Сигурдссон, Гранквист, Марков, Калешин (Енджейчик, 69), Страндберг, Петров, Торбинский, Ахмедов, Ари (Смолов, 75), Вандерсон (Лаборде, 66).
Предупреждения: Шуллер, 35; Менди, 44; Торбинский, 68; Енджейчик, 90+1.
Погребняк - игрок «Динамо»
Нападающий "Рединга" Павел Погребняк стал футболистом московского "Динамо".
Форвард поставил свою подпись под трехлетним контрактом с командой и в чемпионате России будет выступать под восьмым номером.
УЕФА открыл дисциплинарное дело против ЦСКА
Поведение болельщиков ЦСКА привело к открытию дисциплинарного дела против клуба со стороны УЕФА. Причиной этому послужило то, что болельщики команды в ходе ответного матча против "Спортинга" в рамках четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов бросали на поле пиротехнику и посторонние предметы. Клуб проводит собственное расследование и рассчитывает выяснить, кто виноват в нарушении порядка на стадионе.
Решение по делу будет оглашено 3 сентября.
Напомним, в прошлом сезоне из-за санкций УЕФА, вызванных поведением болельщиков, клуб был вынужден сыграть два домашних матча группового этапа Лиги чемпионов без зрителей.