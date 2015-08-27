Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Месси – лучший футболист Европы. «Зенит» и ЦСКА узнали соперников по ЛЧ. Дайджест событий дня


    0
    Голосов: 0
    27.08.2015 23:30
    «Рубин» и «Краснодар» пробились в групповой этап Лиги Европы. УЕФА открыл дисциплинарное дело против ЦСКА. Погребняк вернулся в Россию. «Бомбардир» собирает все главные новости дня в одном материале.

    «Рубин» и «Краснодар» пробились в групповой этап Лиги Европы. УЕФА открыл дисциплинарное дело против ЦСКА. Погребняк вернулся в Россию. «Бомбардир» собирает все главные новости дня в одном материале.

    Месси – лучший футболист Европы по версии УЕФА

    В Монако был объявлен обладатель награды лучшему футболисту Европы по версии УЕФА в сезоне-2014/15.

    По итогам голосования первое место занял нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Кроме него, на это звание номинировались нападающий "Реала" Криштиану Роналду и форвард "Барселоны" Луис Суарес. Для Месси это уже вторая подобная награда: впервые он получил этот приз в 2011 году.

    В голосовании участвовали журналисты, представлявшие все 54 национальные ассоциации УЕФА.

    Каким был бы футбольный мир без Роналду и Месси

    Сейв Тер-Штегена в Лиге чемпионов признан лучшим в прошлом году

    Великолепный сейв вратаря "Барселоны" Марка-Андре Тер Штегена в полуфинале Лиги чемпионов против "Баварии" болельщики признали лучшим в прошлом сезоне.

    В ходе голосования на сайте УЕФА эпизод с игрой немца получил 28% голосов. На втором месте его соотечественник, вратарь "Баварии" Мануэль Нойер и его сейв в игре против "Ромы" на групповом этапе, набравший 20% голосов болельщиков.

    Мяч Месси в ворота «Баварии» признан лучшим голом европейского сезона

    Гол, забитый нападающим "Барселоны" Лионелем Месси в полуфинале Лиги чемпионов в ворота "Баварии", признан лучшим голом европейского сезона. Болельщики, голосовавшие на сайте УЕФА, отдали аргентинцу 39% голосов. Второе место занял форвард "Реала" Криштиану Роналду. Его гол в ворота "Ливерпуля" на "Энфилде" набрал 24% голосов.

    10 лучших голов сезона по версии УЕФА

    Лига чемпионов. ЦСКА сыграет с ПСВ, «Манчестер Юнайтед» и «Вольфсбургом»

    Стали известны соперники московского ЦСКА по группе в Лиге чемпионов.

    ЦСКА сыграет в группе B с ПСВ, "Манчестер Юнайтед" и "Вольфсбургом".

    Групповой этап пройдет с 15 сентября по 9 декабря 2015 года.

    Лига чемпионов. «Зениту» достались «Валенсия», «Лион» и «Гент»

    В результате жеребьевки определились соперники "Зенита" по групповому раунду Лиги чемпионов.

    Питерцы сыграют в группе H вместе с "Валенсией", "Лионом" и "Гентом".

    Групповой этап пройдет с 15 сентября по 9 декабря 2015 года.

    Все, что нужно знать о жеребьевке Лиги чемпионов + онлайн событий

    Лига Европы. «Рубин» обыграл «Работнички»

    Завершился матч в Казани, где "Рубин" принимал "Работнички" в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Хозяева одержали минимальную победу и вышли в групповой этап турнира. Напомним, что в первой встрече была зафиксирована ничья 1:1.

    Единственный мяч в ответной игре забил на 34-й минуте Эдуардо.

    Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответные матчи

    Рубин (Россия) – Работнички (Македония) 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 - Эдуардо, 34.

    Рубин: Рыжиков, Котуньо, Кверквелия, Лемос, Кузьмин, Билялетдинов, Благо, Оздоев, Эдуардо (Портнягин, 78), Канунников, Дядюн (Батов, 90+2).

    Работнички: Божиновски, Ристевкси, Илиевски, Чикарски, Силяновски, Трайчевски (Йовановски, 86), Вуйчич, Илийоски, Сахити (Маркоски, 46), Чума.

    Предупреждения: Ристевски, 24; Канунников, 51; Трайчевски, 59; Кузьмин, 84; Благо, 90; Илийоски, 90+1.

    Лига Европы. «Краснодар» выходит в групповой этап

    Завершился матч в Хельсинки, где проходил ответный матч между клубом ХИК и "Краснодаром". Команды голов не забили, и поэтому дальше проходит "Краснодар" благодаря более чем убедительной победе в первой встрече (5:1).

    Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответные матчи

    ХИК (Финляндия) – Краснодар (Россия) 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    ХИК: Дахне, Лехтинен, Ояла (Хейккинен, 63), Хейкилля, Пейпонен, Менди, Клинга (Лингман, 76), Шуллер, Зенели, Мусси, Яллоу (Танака, 67).

    Краснодар: Дикань, Сигурдссон, Гранквист, Марков, Калешин (Енджейчик, 69), Страндберг, Петров, Торбинский, Ахмедов, Ари (Смолов, 75), Вандерсон (Лаборде, 66).

    Предупреждения: Шуллер, 35; Менди, 44; Торбинский, 68; Енджейчик, 90+1.

    Погребняк - игрок «Динамо»

    Нападающий "Рединга" Павел Погребняк стал футболистом московского "Динамо".

    Форвард поставил свою подпись под трехлетним контрактом с командой и в чемпионате России будет выступать под восьмым номером.

    Таблица трансферов РФПЛ

    УЕФА открыл дисциплинарное дело против ЦСКА

    Поведение болельщиков ЦСКА привело к открытию дисциплинарного дела против клуба со стороны УЕФА. Причиной этому послужило то, что болельщики команды в ходе ответного матча против "Спортинга" в рамках четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов бросали на поле пиротехнику и посторонние предметы. Клуб проводит собственное расследование и рассчитывает выяснить, кто виноват в нарушении порядка на стадионе.

    Решение по делу будет оглашено 3 сентября.

    Напомним, в прошлом сезоне из-за санкций УЕФА, вызванных поведением болельщиков, клуб был вынужден сыграть два домашних матча группового этапа Лиги чемпионов без зрителей.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК "Рубин", УЕФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +64

      красноярец 28 августа 2015, 19:07

      халява у Зенита по сравнению с нами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Матрасник_00 28 августа 2015, 10:50

      Странно выглядит приз. Мнесначала показалось, что это что-то похожее между "странным" кальяном и свистулькой. Месси достоен даже такой награды. Но я ждал кусачего.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 28 августа 2015, 03:28

      Месии лучший, его гол лучший, Тер-Штеген тоже лучший, не странно ли это?? Одна Барса везде и вся, больше никто в футбол не играет и не умеет этого делать??!! ЦСКА и Зениту будет сложно конечно в группах, надо биться, а не стараться "на классе" играть. Краснодар и Рубин молодцы, заслуженно вышли, в общем удачи всем нашим командам на евроарене, играйте достойно и по делу. Погребняк видимо куплен на замену Кокорину.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +239

      Caesar555 > Nesterenko 28 августа 2015, 05:37

      Эту ЛЧ Барса не выиграет и лучшими будут другие игроки.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      scooter67 > Nesterenko 28 августа 2015, 09:37

      Если выбирать из того г.., что попало в десятку лучших голов, то гол Месси действительно лучший.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > scooter67 28 августа 2015, 09:40

      Мне лично гол Суареса в ворота больше понравился. И вообще в ЛЧ дофига было красивых голов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      tims 28 августа 2015, 01:47

      А что в руках у Месси? Похоже на современный больничный сосуд для отправления естественных надобностей, не сходя с постели... При всём моем очень хорошем отношении к самому этому заслуженному футболисту...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 28 августа 2015, 00:45

      В голосовании участвовали журналисты, предтсавлявшие - пздц
      ну вот как это читать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      scootor 28 августа 2015, 00:10

      Динамо Минск прошло в группу УЕФА.Ура товарисчи.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11