ЦСКА – «Спортинг». Фоторепортаж

Московский ЦСКА пробился в групповой этап Лиги чемпионов. «Бомбардир» показывает, как армейцы добивались успеха в противостоянии со «Спортингом».
Боевой настрой футболистов ЦСКА виден уже на фото перед матчем.
Игроки "Спортинга" явно что-то предчувствовали.
Георгий Щенников вышел победителем в противостоянии с техничным Каррильо.
Жоау Мариу играл прилично, но красной карточки в концовке встречи все равно не избежал.
Болельщики сыграли огромную роль в итоговой победе ЦСКА.
В первом тайме Жорже Жезуш уверенно руководил действиями своей команды.
Игорь Акинфеев снова обновил антирекорд Лиги чемпионов.
Португальцы думали, что дело уже сделано.
Судья Павел Краловец оставил ЦСКА в игре.
Чудодейственный спрей во всем его великолепии.
Футболисты "Спортинга" играли грубо.
Ахмед Муса снова перебегал всю оборону соперника и забил решающий мяч.
Сейду Думбия набрался сил и стал лучшим бомбардиром российских клубов в Лиге чемпионов.
Борьба шла до последних секунд.
Ценой травм Фернандеса и Мусы ЦСКА пробился в групповой этап Лиги чемпионов.
ЦСКА - «Спортинг». Как это было