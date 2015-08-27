ЦСКА – «Спортинг». Фоторепортаж

Московский ЦСКА пробился в групповой этап Лиги чемпионов. «Бомбардир» показывает, как армейцы добивались успеха в противостоянии со «Спортингом».

Московский ЦСКА пробился в групповой этап Лиги чемпионов. «Бомбардир» показывает, как армейцы добивались успеха в противостоянии со «Спортингом».

Боевой настрой футболистов ЦСКА виден уже на фото перед матчем.

Игроки "Спортинга" явно что-то предчувствовали.

Георгий Щенников вышел победителем в противостоянии с техничным Каррильо.

Жоау Мариу играл прилично, но красной карточки в концовке встречи все равно не избежал.

Болельщики сыграли огромную роль в итоговой победе ЦСКА.

В первом тайме Жорже Жезуш уверенно руководил действиями своей команды.

Игорь Акинфеев снова обновил антирекорд Лиги чемпионов.

Португальцы думали, что дело уже сделано.

Судья Павел Краловец оставил ЦСКА в игре.

Чудодейственный спрей во всем его великолепии.

Футболисты "Спортинга" играли грубо.

Ахмед Муса снова перебегал всю оборону соперника и забил решающий мяч.

Сейду Думбия набрался сил и стал лучшим бомбардиром российских клубов в Лиге чемпионов.

Борьба шла до последних секунд.

Ценой травм Фернандеса и Мусы ЦСКА пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

ЦСКА - «Спортинг». Как это было

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов