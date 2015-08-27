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    ЦСКА – «Спортинг». Фоторепортаж


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    Голосов: 1
    27.08.2015 09:56
    Московский ЦСКА пробился в групповой этап Лиги чемпионов. «Бомбардир» показывает, как армейцы добивались успеха в противостоянии со «Спортингом».

    Московский ЦСКА пробился в групповой этап Лиги чемпионов. «Бомбардир» показывает, как армейцы добивались успеха в противостоянии со «Спортингом».

    Боевой настрой футболистов ЦСКА виден уже на фото перед матчем.

    Игроки "Спортинга" явно что-то предчувствовали.

    Георгий Щенников вышел победителем в противостоянии с техничным Каррильо.

    Жоау Мариу играл прилично, но красной карточки в концовке встречи все равно не избежал.

    Болельщики сыграли огромную роль в итоговой победе ЦСКА.

    В первом тайме Жорже Жезуш уверенно руководил действиями своей команды.

    Игорь Акинфеев снова обновил антирекорд Лиги чемпионов.

    Португальцы думали, что дело уже сделано.

    Судья Павел Краловец оставил ЦСКА в игре.

    Чудодейственный спрей во всем его великолепии.

    Футболисты "Спортинга" играли грубо.

    Ахмед Муса снова перебегал всю оборону соперника и забил решающий мяч.

    Сейду Думбия набрался сил и стал лучшим бомбардиром российских клубов в Лиге чемпионов.

    Борьба шла до последних секунд.

    Ценой травм Фернандеса и Мусы ЦСКА пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

    ЦСКА - «Спортинг». Как это было

    Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталья Рыбакова
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6

      генетик33 27 августа 2015, 10:10

      Браво, армейцы!

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