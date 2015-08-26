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    Анри Хагуш: «Постараемся привезти в Тулу Кубок России»


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    Голосов: 1
    26.08.2015 10:11
    Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш в преддверии матча 1/32 финала Кубка России с «Тамбовом» в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал о различиях в тренировочном процессе Виктора Булатова и Дмитрия Аленичева, а также о задачах на сезон.

    Защитник тульского "Арсенала" Анри Хагуш в преддверии матча 1/32 финала Кубка России с "Тамбовом" в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" рассказал о различиях в тренировочном процессе Виктора Булатова и Дмитрия Аленичева, а также о задачах на сезон.

    - Хотелось бы поздравить клуб с неплохим стартом в первенстве ФНЛ. Всего одно поражение в восьми турах.

    - Я думаю, что мы, конечно же, могли начать сезон еще лучше. Взять хотя бы то поражение, оно ведь в родных стенах случилось. Можно было бы его избежать.

    - Отставание от лидеров всего три очка – это ведь неплохо, так?

    - Не буду оценивать выступление тех, кто выше нас в турнирной таблице. От себя добавлю, что "Арсенал" дома мог бы и получше результаты показывать, а то две ничьи и поражение. Выездные игры нам больше удаются. В родных стенах хочется забить, порадовать болельщиков, а наши соперники стараются как можно сильнее закрыться. Даже взять игры с "Волгарем", они чуть ли не всем составом находились в своей штрафной.

    - В противостоянии с астраханским коллективом "Арсенал" был ближе к победе или же ничья – это объективный результат?

    - Не стал бы делать акцент на данной встрече, впереди еще 30 туров, и весь расклад поменяется не один раз. Надеюсь, что "Арсенал" и дальше будет показывать свой футбол и набирать очки. Верю, что мы добьемся своей цели – выхода в премьер-лигу.

    - Именно такую задачу поставило руководство?

    - Конечно. По составу и по игре мы достойны путевки в элиту. Верю, что в итоге мы пробьемся в РФПЛ. Но все надо еще на деле доказать.

    - После выступления в премьер-лиге с "канонирами", которое завершилось вылетом, не было ли у вас предложений от других команд?

    - Если честно, то не знаю, был ли ко мне какой-то интерес вообще. У меня агента нет, ко мне никто не обращался.

    - То есть вас все устраивает в Туле и ничего менять не хотели?

    - Не то, чтобы не хотел, но я не планировал искать новый клуб. Был бы интерес, тогда можно что-то и обсудить. Но если честно, в плане футбола в Туле все идеально: руководство региона хорошо относится к клубу, болельщики ходят. Я давно такого не видел. Очень хочется добиться поставленных на сезон целей.

    - В прошлом году вы работали под руководством Дмитрия Аленичева, сейчас же командой руководит Виктор Булатов. Насколько различаются подходы к подготовке у этих двух специалистов?

    - У них кардинально различаются взгляды на построение игры. У Булатова больше идет акцент на удержание мяча, у Аленичева – на атаку.

    - Контроль мяча? Некое подобие "Барселоны"?

    - Можно сказать, что и так (смеется).

    - Ближайшим соперником в ФНЛ для вас станет красноярский "Енисей". Что-то уже разбирали в его игре?

    - Пока даже не разбирали, ибо у нас в среду матч Кубка России против "Тамбова". Пока все мысли лишь об этой игре. Только потом наши мысли будут о "Енисее".

    - А задачи на Кубок какие-то поставлены?

    - Они будут появляться от игры к игре. А там уже посмотрим, как выйдет. Это ведь непредсказуемый турнир и можно спокойно проходить лидера Премьер-лиги, но оступиться на середнячке из ПФЛ.

    - По афише и не скажешь, что "Тамбов" столь трудный соперник.

    - Да, не столь грозный соперник, но сейчас все команды умеют играть футбол. В том году же мы "Зенит" в Кубке России прошли, хотя все говорили, что петербургский коллектив нам не по зубам. А потом уступили дома Оренбургу…. Так что легко не будет.

    - Я так понимаю, что в команде все хотят привезти в Тулу трофей. Кубок России – это более реально, чем медали в Премьер-лиге.

    - Конечно, если выиграем Кубок – для города это будет незабываемый праздник. Тут люди, повторюсь, очень сильно любят футбол. Постараемся их не разочаровать.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК Арсенал
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +23

      nik. 11 сентября 2015, 20:35

      Хоть бы по Тульскому прянику привезли футболистам Тамбова.В знак Уважения.

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      Рейтинг: +29

      FORVORD and FAVORIT 26 августа 2015, 23:43

      ахаха хрен там) Победа осталась у нас) В Тамбове))))))))ДААААААААААААА

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      Рейтинг: +97

      Alex2712 26 августа 2015, 20:07

      Писю!

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      Рейтинг: +16

      suhow6 26 августа 2015, 16:47

      мечтатель

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      Рейтинг: +11

      askar_7 26 августа 2015, 13:28

      ХАХАХПАХАХАХХАППХХПХАХПХАХАХА

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      Рейтинг: +28

      Romeo SL 26 августа 2015, 12:13

      Абхаз во даешь )))

      0
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 26 августа 2015, 11:03

      Накурился....

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