Трансферные слухи. «ПСЖ» впечатлен игроком «Зенита», Балотелли готова приютить «Севилья»

Об отказывающихся выходить на поле Ванкере и Бюттнере, намерении Маскерано уйти из «Барселоны», новом партнере для Кураньи и битве за Мхитаряна – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».

Об отказывающихся выходить на поле Ванкере и Бюттнере, намерении Маскерано уйти из «Барселоны», новом партнере для Кураньи и битве за Мхитаряна – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».

Россия

Полузащитник «Динамо» Вильям Ванкер подыскивает себе новый клуб. Эту информацию подтвердил исполняющий обязанности директора по связям с общественностью Илья Кузенкин. Также из «Динамо», скорее всего, уйдет Александр Бюттнер, который под разными предлогами отказывается выходить на поле.

Защитник «Зенита» Кристиан Ансальди может перейти в «ПСЖ». Характеристики аргентинца очень впечатлили наставника парижан Лорана Блана, для которого Ансальди теперь – одна из приоритетных целей. Его коллега Андре Виллаш-Боаш намерен удержать Кристиана в «Зените».

«Зенит» окончательно отказал «Интеру» в продаже Доменико Кришито. Миланский клуб не проявил должной хитрости и убедительности в переговорном процессе, из-за чего питерцы прервали все контакты с «нерадзурри». Ранее Кришито заявлял о своем желании перебраться в «Интер».

Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко ведет переговоры о возвращении в «Томь». В свое время он перешел в армейский клуб из Томска, но закрепиться в РФПЛ ему не удалось. Также на Панченко претендует «Мордовия».

Таблица летних трансферов РФПЛ

Италия

Защитник «Реала» Фабио Коэнтрау дал согласие на переход в «Интер». Игрок расстроен срывом трансфера в «Бенфику» и при этом не хочет оставаться в Мадриде.

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано твердо намерен перебраться в Серию А! Эту информацию подтвердил агент игрока, отметивший, что ради Италии Маскерано отклонил предложения из АПЛ и Бундеслиги. По всей видимости, новым клубом Хавьера станет «Ювентус».

Нападающий «Фламенго» Хосе Паоло Герреро близок к возвращению в Европу. Экс-игрок «Гамбурга» дал согласие на переход в «Интер», который, однако не может найти общего языка с бразильским клубом. «Фламенго» просит за Герреро 18 млн евро, миланцы готовы раскошелиться лишь на 13.

Таблица летних трансферов Серии А

Германия

Нападающий «Наполи» Эдуардо Варгас, проведший прошлый сезон в аренде в «КПР», в шаге от перехода в «Хоффенхайм», сообщает SkySport. В своей новой команде Варгас будет составлять тандем форвардов с Кевином Кураньи.

Таблица летних трансферов Бундеслиги

Испания

Нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли заинтересовал один из клубов Примеры! И не просто клуб, а обладателя Лиги Европы «Севилью», где с ним хочет поработать лично Унаи Эмери.

Полузащитник «Фиорентины» Хоакин отказывается играть за «фиалок» и требует от руководства продать его в «Бетис». Эту информацию уже подтвердил агент игрока. Отметим, что «Бетис» является для Хоакина родным клубом; c ним хавбек даже играл в Лиге Чемпионов.

Таблица летних трансферов Примеры

Англия

Нападающий «Динамо» Андрей Ярмоленко перейдет в «Эвертон». Для этого «ириски» заплатят киевлянам 24 млн евро. Решение Ярмоленко серьезно разочаровало руководство «Сток Сити», которое полгода вело переговоры с игроком и его агентом.

«Ливерпуль» намерен перебить предложение «Ювентуса» по Генриху Мхитаряну. За хавбека «Боруссии» англичане готовы предложить 24 млн евро, но нынешний клуб Мхитаряна настаивает минимум на 27.

Таблица летних трансферов АПЛ