«Краснодар» разгромил ХИК. «Рубин» увозит из Македонии ничью. Дайджест событий дня

Президент «Наполи» собирается идти в суд. Гаттузо возглавил «Пизу». На Кокорина появился новый претендент. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Президент «Наполи» собирается идти в суд. Гаттузо возглавил «Пизу». На Кокорина появился новый претендент. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Де Лаурентис: «Подам в суд на агента Мертенса, если будет распространять слухи»

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что клуб не собирается расставаться с полузащитником Дрисом Мертенсом. Де Лаурентис пригрозил подать в суд на агента игрока за распространение слухов, связанных с переходом бельгийца в "Интер".

"Мы продаём только тех, кого планировали изначально. В атаке никаких продаж не будет. Мы готовы расстаться с Джонатаном Де Гузманом и Камило Суньигой. Что касается "Интера", то я говорил с их генеральным директором Марко Фассоне. Он отрицает то, что клуб связывался с агентом Мертенса", - сказал Де Лаурентиса.

Брессан: «Аланию» нельзя было спасти»

Белорусский полузащитник Ренан Брессан рассказал о своем пребывании в составе "Алании" и игрой под руководством Валерия Газзаева.

"Нагрузки у Газзаева были очень серьезные, но после Юревича мне уже ничего не страшно. Мы все время шли внизу таблицы, Газзаев часто кричал в раздевалке, пытался нас мотивировать. Газзаев сам из Владикавказа, очень любит этот город, он очень переживал за команду. Газзаев старался найти деньги для клуба, но если и он, у которого даже с президентом хорошие отношения, не смог ничего сделать, значит ситуация была настолько тяжелая, что команду нельзя было спасти. Там были такие прекрасные болельщики – жаль, что мы вылетели.

Я подписал контракт с "Аланией" 15 декабря, поехал в отпуск домой. Вернулся 15 января, а первую зарплату получил только в апреле – вернее, сразу две зарплаты. Я спрашивал у Неко и Руднеи – до моего прихода и зарплаты, и премиальные всегда выплачивали вовремя, а потом у нас постоянно были задержки. Платили где-то раз в три месяца. После вылета в ФНЛ задерживали и на четыре месяца, но платили хорошие премиальные – на жизнь хватало: город-то маленький, тратить не на что. Проснулись, покушали, потренировались и домой.

Говорили, что подписали контракт с "РусГидро", а те решили отказаться от обязательств и не давать деньги из-за того, что мы не выигрывали. Футболисты постоянно нервничали из-за этой неопределенности с деньгами. Трудно в такой ситуации играть – вот поэтому вы и видите, где сейчас "Алания", - рассказал Брессан.

Вчера в центре Львова были избиты фанаты «Легии»

Вчера около 20:50 в центре Львова были побиты фанаты польской "Легии", следовавшие в Киев на матч Лиги Европы между "Легией" и "Зарей". Портал Zaxid.net cообщает, что польские ультрас плохо отзывались о Львове и его жителях. Напомним, что подобный инцидент был вчера и в Киеве также произошла драка между ультрас "Динамо" и "Легии".

22 октября 2014 года во время встречи Лиги Европы между харьковским "Металлистом" и варшавскою "Легией" в Киеве польские болельщики вывесили на стадионе "Динамо" провокационный банер, суть которого сводилась к тому , что Львов является польским городом.

Педро перешел в «Челси»

Лондонский "Челси" официально объявил о покупке нападающего "Барселоны" Педро. Сумма трансфера испанца составила 33 миллиона евро, из которых 3 миллиона каталонцы получат в качестве бонусов.

Педро выступал за "Барселону" с сезона 2007/08, выиграв за это время 20 трофеев. Также в его коллекции титулы чемпиона мира и чемпиона Европы в составе сборной Испании.

Таблица летних трансферов АПЛ

Гаттузо стал главным тренером «Пизы»

Как сообщает официальный сайт итальянского клуба "Пиза", бывший полузащитник "Милана" Дженнаро Гаттузо был назначен его главным тренером. На данный момент клуб выступает в третьем по рангу дивизионе.

Предыдущие клубы в тренерской карьере Гаттузо – швейцарский "Сьон", "Палермо" и греческий ОФИ. Напомним, с "Миланом" Гаттузо дважды выигрывал чемпионат Италии и дважды – Лигу Чемпионов. В 2006 году он стал чемпионом мира в составе сборной Италии.

Сарсания: «Кокориным интересуется ПСЖ»

Бывший спортивный директор московского "Динамо" Константин Сарсания заявил, что нападающий клуба Александр Кокорин находится на карандаше у парижского "ПСЖ".

"От своих знакомых, которые связаны с международным футбольным рынком, слышу, что "Манчестер Юнайтед" действительно заинтересован в приобретении Кокорина. Более того, его хотят видеть у себя и некоторые другие европейские клубы, в частности, "ПСЖ". Как будут дальше развиваться события, предсказать не берусь. Если будет предложение, которое устроит "Динамо", расставание вполне реально", – сказал он.

Лига Европы. «Краснодар» разгромил ХИК

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Краснодар" крупно обыграл ХИК.

Начало разгрому было положено на восьмой минуте, когда Ояла срезал мяч в свои ворота после подачи углового. Уже через две минуты гостей из Финляндии постигло новое несчастье, на этот раз – в виде пенальти. Мамаев уверено пробил с точки – 2:0 уже к десятой минуте. Вскоре ударную двухминутку выдал сам ХИК: на 16-ой минуте Зенели не сумел реализовать пенальти, а на 18-ой Баах отыграл один мяч после подачи углового.

В начале второго тайма судья назначил третий одиннадцатиметровый – снова в ворота ХИКа. Его реализовал Смолов – 3:1. На 61-ой минуте краснодарцы разыграли блестящую комбинацию, завершил которую точный удар Вандерсона. Через три минуты очередной мяч в сетку ворот ХИКа направил Газинский, поставив точку в матче – 5:1.

Лига Европы. Раунд плей-офф. Первый матч.

"Краснодар" (Россия) – ХИК (Финляндия) 5:1 (2:1) Текстовый онлайн матча

"Краснодар": Дикань, Гранквист, Сигурдссон, Калешин, Страндберг, Петров, Мамаев, Газинский, Ахмедов (Ари, 58), Быстров (Вандерсон, 58), Смолов (Торбинский, 74).

ХИК: Эрдунд, Хейккинен, Ояла, Баах (Хейкилля, 60), Менди (Малоло, 84), Шуллер, Мусси, Танака (Колехмайнен, 22), Зенели, Пейпонен, Яллоу.

Голы: 1:0 – Ояла (в свои ворота), 8; 2:0 – Мамаев (с пенальти), 10; 2:1 – Баах, 18; 3:1 – Смолов (с пенальти), 57; 4:1 – Вандерсон, 61; 5:1 – Газинский, 64.

Предупреждения: Быстров, 43; Пейпонен, 56; Яллоу, 56; Мусси, 56.

Лига Европы. «Рубин» сыграл с «Работничками» вничью

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы казанский "Рубин" сыграл вничью с македонскими "Работничками". Единственный гол казанцев в этой бедной на опасные моменты встрече забил на 67-ой минуте Гекдениз Карадениз. Избежать поражения хозяевам удалось благодаря голу Ристевски на 84-ой минуте.

Лига Европы. Раунд плей-офф. Первый матч.

"Работнички" (Македония) – "Рубин" (Россия) 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

"Работнички": Божиновски (Шишковски, 90+4), Ристевски, Илиевски, Чикарски, Силяновски, Маркоски, Петрович, Йовановски (Ристовски, 69), Вуйчич, Алтипармаковски, Чума (Найдовски, 85).

"Рубин": Рыжиков, Котуньо, Кверквелия, Кузьмин, Камболов, Карадениз (Батов, 71), Благо, Оздоев, Эдуардо (Кисляк, 81), Билялетдинов (Портнягин, 58), Канунников.

Голы: 0:1 – Карадениз, 67; 1:1 - Ристевски, 84.

Предупреждения: Петрович, 21; Камболов, 29; Чума, 37; Кузьмин, 48; Петрович, 53; Батов, 76.

Удаления: Петрович, 53.

«Работнички», ХИК: что нужно знать о соперниках «Рубина» и «Краснодара»