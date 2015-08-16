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  • «Локомотив» здорового человека. Что исправил Черевченко после Божовича

«Локомотив» здорового человека. Что исправил Черевченко после Божовича

<p><em>Одним из главных открытий сезона становится уверенная игра «Локомотива». «</em><em>Бомбардир» </em><em>отправился в Черкизово на матч железнодорожников с «Тереком» (0:0)</em><em>, чтобы понять, как команда комедианта-неудачника Божовича стала боеспособным коллективом.</em></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Давайте жить дружно</strong></span></p> <p>«Локомотив» в этом сезона старательно пытается сблизиться с болельщиками. Похоже, конфронтация надоела не только Южной трибуне, но и высшим эшелонам «железнодорожной» власти. «Мы с тобой одной крови. Я и ты» - вот основной посыл мероприятия, которые организуются для фанатов и болельщиков. Очередной вехой стал выход на матч в специальных футболках, где были размещены твиты в поддержку команды присланные поклонниками. Еще одной чертой стало то, что Ольга Смородская вновь резко сократила свое присутствие в медиа пространстве, заставляя людей на время забывать о своих шальных выходках. И вишенкой на торте стало то, что ненавистный на Юге Мубарак Буссуфа в чистую проиграл конкуренцию Алексею Миранчуку. А клуб, похоже, всерьез старается сплавить марокканца в «Андерлехт».</p> <p>Впрочем, такая временная идиллия уже наблюдалась в позапрошлом сезоне, когда у руля был Леонид Кучук. Чем это все в итоге обернулось, помнят все. Вот и в конце матча с «Тереком», видя слабую, хоть и самоотверженную игру команды, Южная трибуна зарядила легендарное «Увольняйте бабу из клуба». Досталось и личному защитнику Ольги Юрьевны в мире журналистике – Василию Уткину. Если судить по баннеру болельщиков «Локомотива» «уТИНАя песенка спета». А вот команда после матча вполне заслуженно получила свою порцию аплодисментов за старания. Тепло встретила черкизовская публика и экс-защитника «Локо» Родолфо.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439736795__I2V4987.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Внутренние резервы</strong></span></p> <p>Если средства, которые задействуются для достижения нормальных отношений с болельщиками, понятны и видны, то вот трансферная компания «Локомотива» этим летом весьма специфична. В команду не пришло ни одного по-настоящему сильного новичка, те же , кто пришел, являются игроками группы защиты. А оборона «Локомотива» была неплоха и при Божовиче. В атаке же Черевченко пока что пользуется имеющимися игроками. Только вот играют большинство из них намного лучше, чем в прошлом сезоне.</p> <p>Главным откровением стало то, что малорезультативный в прошлом Майкон, оказывается, может очень неплохо исполнять роль центрфорварда. Бразилец, который играет в «Локомотиве» уже 5 лет, своим выходом перевернул ход матча в Махачкале, да и с «Уралом» смотрелся крайне бодро. Теперь даже удивительно, что никто из предыдущих рулевых «Локомотива» не догадывался, что быстрый и достаточно высокий вингер вполне может играть и на острие атаки. Не отстают от бразильца и другие форварды команды. Шкулетич и перманентно уезжающий в Турцию Ниассе отрабатывают свое игровое с переменным успехом. Однако нельзя не отметить, что гнетущего впечатления игроки на вершине тактических схем Черевченко не оставляют.</p> <p>В этом немалая заслуга и крайних полузащитников. Алан Касаев, который всего лишь второй год в команде стал настоящим лидером, и его игра на левом фланге стала одним из козырей нового «Локомотива». На противоположном фланге не столь активен, но более продуктивен с точки зрения удачных навесов Александр Самедов. Игрок сборной России при Кучуке провел лучший сезон в карьере. И вот уже второй год старается (наверное) выйти на тот уровень. Увеличение значения навесов в игре его команды Александру во многом помогает. В центре же играет главное железнодорожное дарование Алексей Миранчук. Однако видно, что стать 100%-ным игроком основы он пока не готов. Но вера Черевченко должна стать катализатором роста игрока. Его единственный конкурент по позиции, Мубарак Буссуфа, с начала июля все никак не уедет в «Андерлехт». Но руководство клуба, похоже, всерьез решило расстаться с дорогим и бесполезным активом. Игорь Черевченко на послематчевой пресс-конференции непрозрачно намекнул, что вопросы по Буссуфа уже не к нему, а к пресс-атташе клуба. В случае ухода Мубарака в стан «железнодорожников» должен перейти еще один игрок группы атаки, который будет максимально универсальным. Опять же, если верить руководителю трансферного отдела Кириллу Котову.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439736845__I2V4902.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Опорная карусель</strong></span></p> <p>Основные изменения в составе «Локомотива» произошли в опорной зоне. По общему количеству квалифицированных центральных полузащитников железнодорожники - лучший клуб страны. Фернандеш, Тарасов, Михалик, Коломейцев, Ндинга. Да еще и Роман Шишкин вполне может сменить амплуа. Все это позволяет Игорю Черевченко проводить качественную ротацию этой зоны. Основной пары центр хавов у него нет. Люди подбираются под конкретного соперника. Единственной закономерностью является то, что часто выходит на поле Дмитрий Тарасов, который пока ни разу в этом чемпионате не удалялся (#успех).  </p> <p>В матче с грозненцами в центре играли Тарасов и Ндинга. Они оставили приятное разрушительное впечатление, но вот навыков качественного паса у них обоих практически нет. Не случайно, что во второй половине Тарасова сменил Александр Коломейцев, которого Черевченко на пресс-конференции и вовсе не причислил к разряду опорников. Такое разнообразие кадров должно сильно помочь железнодорожникам в ходе сезона. Главное, чтобы главный тренер правильно разыграл те карты, что есть у него на руках.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Защитный порядок</strong></span></p> <p>Оборона черкизовского клуба куда более стабильная линия. Хотя ротация иногда добирается и до нее. К примеру, на матч с «Тереком» в центральной зоне неожиданно вышел не существенно прибавивший за межсезонье Неманья Пейчинович, а человек-подмена Арсений Логашов. Он, к слову, весьма неплохо справился со своими обязанностями. Это, впрочем, было несложно при условии того, что Рахимов приехал в Черкизово за ничьей и играл, если не в «автобус», то, как минимум, в «маршрутку». Результатом этого стал ноль в графе «удары в створ» у «Терека».</p> <p>Позиции новоявленного капитана команды Ведрана Чорлуки незыблемы. Чарли, как зовут его болельщики, за весь сезон допустил лишь одну ошибку, дав забить гол юному динамовцу Морозову. В остальном хорват практически безупречен. Неплох в начале сезона и Виталий Денисов, который прекрасно моторит свой левый фланг. А вот его коллега по правой бровке Роман Шишкин действует не так активно, но уже имеет на своем счету две голевые передачи. Ситуация очень похожа на расклад сил в паре Касаев-Самедов. Кому-то - активность, а кому-то - результативность.</p> <p>Последний рубеж «железнодорожной» обороны перед сезоном вызывал целую бурю интриг. Ведь к паре Абаев-Гилерме добавился еще и Антон Коченков, что вынудило молодого Мирослава Лобанцева уехать в аренду в Самару. Но гипотетический трансфер обрусевшего бразильца в «Краснодар» сорвался, и он на данный момент является бессменным «номером один». И не факт, что в течение сезона он уступит свое место на «ленточке» российским коллегам.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439736889__I2V5119_1.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Фронта работы</strong></span></p> <p>Ничья и весьма унылая игра в матче с «Тереком» еще раз подтвердила, что московский «Локомотив» еще рано называть воскресшим бойцом в гонке за чемпионство. Атмосфера в команде стала намного лучше, и это видно. Игроки бьются на поле. Однако вмиг стать боеспособным коллективом очень сложно. Ситуация напоминает московский «Спартак». Пришел молодой «свой» тренер, наладил внутренние коммуникации  в команде, пытается ставить интересный и атакующий футбол. Положительные сдвиги на лицо. Но работы у Игоря Черевченко еще непочатый край. Воскресить задор в игре Миранчука. Вновь научить Самедова навешивать со стандартов дальше первого защитника хотя бы в 4 случаях из 5. Выбрать, наконец, хотя бы номинально ведущего форварда. И самое главное, научиться играть первым номером, ведь пока что «Локомотив» прекрасный контратакующий борец, который действует по заветам Кучука. Отобрал, прошел, навесил, затолкал.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7900766" width="720"></iframe></p> <p>А вот в  матче, когда соперник не особо стремился вперед и даже, как рассказал Рашид Рахимов,  не собирался бороться за преимущество в контроле мяча, игроки «Локо» теряются и скатываются за индивидуальные действия, которые выручают далеко не всегда. И вот когда «Локомотив» сможет играть в свой футбол, почти не оглядываясь на соперника, как это делают лидеры последних лет ЦСКА и «Зенит», тогда железнодорожники наконец начнут выигрывать в чемпионате не только на выезде.     </p> <p><a href="https:///online/80952" target="_blank">"Локомотив" - "Терек". Текстовый онлайн матча</a></p>

Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат Самедов Александр Тарасов Дмитрий Миранчук Алексей Черевченко Игорь
Комментарии (11)
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VIPded
1439740810
Главное, в группе ЛЕ чтобы не подкачали паровозники...
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Taps
1439744712
Унылая убогая игра ЛОКО. Ничего по большому счёту не изменилось, подкрасили колёса.
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tep
1439748078
Уважаемые редакторы, Вы кого понабрали то в авторы?? Что за бездарь писал данную статью?!! Он либо не смотрел матч, либо настолько ..., что считает Тарасова конголезцем! После перехода от соккера к бомбардиру аж противно читать стало Ваши статьи! Убирайте этих .... из авторов, очень скучные, никчемные статьи, которые просто изобилуют такими вот нестыковками. Федоренко, читай что пишешь, .....
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Ele13
1439755203
Хороший материал, спасибо. Локо прибавляет. Надеюсь, у Червеченко всё получится и у нас вырастет достойный русский тренер. Удачи команде.
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перонах
1439757291
По больше бы нашим доверяли, а так пока Локо вселяет надежду)). Просто помните при Коусейро, полностью российская линия обороны была, а где она теперь? Задор опять не слабый был, надеюсь Червеченко это новый Палыч, всерьёз и надолго!)))
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Denoiz
1439806706
Не могу не согласиться со словами Автора данной статьи за одним НО. Играть первым номером безусловно надо уметь, что при такой качественной обороне вполне возможно, но надо еще и уметь создать и реализовать свои моменты. С этим пока есть некоторые проблемы... Надеюсь на лучшее. ТОЛЬКО ЛОКО! ТОЛЬКО ПОБЕДА!
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Fedor Caligula
1439826256
Жаль, очки потеряли - это было необзательное действо! По мысли тренер нравится, похоже, что Червеченко посильней и посмелей двух своих предшественников, а главное - более непредсказуемый!!! Пятый официальный матч смотрелся более унылым, но против такого "автобуса", думается, и лошади с бомжами сыграли бы блекло))) Порадовала шутка афтара про удаления Тарасова - вот явное отличие от прошлогоднего состава, похоже, этот "вагончик" теперь не будет выпадать на 50-60-х минутах))) Ну, и канешна, Лёша Миранчук - наша надежда и опора!!! Как же хочется нового "Лося" в команде увидеть!!!
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LOKOShamilLOKO
1439838637
Ждать результата и хорошей игры не стоит ! Но смысл игры уже виден и ясен ! За медали шансы есть бороться но если быть реалистом ЦСКА и Зенит счас выглядят как монстры и не понятно что должно случиться чтобы чемпион в этом году был новый ! Спасибо за статью !
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