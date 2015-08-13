Трансферные слухи. Кокорин готовится к прощальному матчу за «Динамо», «Сампдория» собирает команду «мерзавцев»

О специфических предпочтениях Джуджака, сошедшей с ума «Сампдории», отказе Черышева «Арсеналу» и разыгравшемся львином аппетите у «Лиона» - в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира»

О специфических предпочтениях Джуджака, сошедшей с ума «Сампдории», отказе Черышева «Арсеналу» и разыгравшемся львином аппетите у «Лиона» - в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира»

Россия

Полузащитник «Динамо» Балаж Джуджак ведет переговоры с «Бурсаспором», сообщает издание Fanatik. Вариант с турецким клубом наиболее вероятен, даже несмотря на то, что на Джуджака также претендуют «Герта» и «Интер».

Нападающий «Динамо» Александр Кокорин с вероятностью 99% перейдет в «Зенит». Питерцы согласились платить ему ту же зарплату, какую Кокорин получает сейчас в «Динамо». Матч с «Уралом» должен стать для форварда прощальный в футболке «бело-голубых». В сделку по Кокорину, скорее всего, будет включен Александр Кержаков, уже выступавший в «Динамо» в 2008-2009 годах.

Экс-форвард «Динамо» Андрей Панюков принял решение не уезжать в Англию. По словам Константина Сарсании, фавориты в борьбе за Панюкова – французские «Сент-Этьенн», «Лорьян» и «Ренн».

Таблица летних трансферов РФПЛ

Италия

«Сампдория» сошла с ума!» - с такими заголовками сегодня выходят ведущие футбольные издания Италии. Неделю назад генуэзцы подписали Антонио Кассано; теперь на очереди – Марио Балотелли. Руководство «Сампы» нашло общий язык с агентом игрока Мино Райолой. Сделка еще далека от завершения, но стороны договорились совместно работать над достижением нужного результата.

После сокрушительного фиаско на «Трофео ТИМ», «Интер» вновь вышел на трансферный рынок. «Нерадзурри» заявили о своих претензиях на форварда «Наполи» Эдуардо Варгаса. Однако сам чилиец больше склоняется к переходу в «Вильярреал». Запасным вариантом для «Интера» является Макси Лопес; форвард «Торино» с 8-ю голами стал лучшим бомбардиром товарищеских матчей среди клубов Серии А.

Один из самых талантливых футболистов Германии своего поколения Аарон Хант близок к переезду в Италию. Вот только следующей командой форварда «Вольфсбурга» будет не «Юве», не «Рома» и даже не «Милан». Хант подпишет контракт с «Палермо».

Таблица летних трансферов Серии А

Испания

Нападающий «Реала» Денис Черышев отклонил предложение «Арсенала». На его решение повлияли слова Бенитеса: наставник «сливочных» заявил, что рассчитывает на Черышева.

Президент «Лас-Пальмаса» Мигель Рамирес заявил: его заветная мечта – покупка Давида Сильвы из «Манчестер Сити». Сильва родился и вырос на Канарах, однако возвращаться в родной клуб пока не готов.

Защитник «Реала» Фабио Коэнтрау в интервью португальской прессе прямо заявил о своем нежелании играть в Мадриде. В ближайшие дни Коэнтрау должен быть продан «Бенфике».

Таблица летних трансферов Примеры

Англия

Стали известны некоторые подробности будущей сделки по переходе Кевина Де Брюйне в «Манчестер Сити». Пока еще вингер «Вольфсбурга» в Англии будет получать 17 млн евро в год и станет одним из самых высокооплачиваемым футболистом в мире.

Таблица летних трансферов АПЛ

Франция

К концу трансферного окна львиный аппетит почувствовал «Лион». Одного Янга-Мбива французам недостаточно, и они спешат оформить трансфер другого защитника – Федерико Фасио. «Тоттенхэм» уже дал согласие на переход.

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