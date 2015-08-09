Убийство болельщика «Спартака» и обстрел автобуса «Герты». Дайджест новостей дня

«Динамо» получит за Вальбуэна 5 миллионов

Стали известны подробности перехода полузащитника московского "Динамо" Матье Вальбуэна во французский "Лион".

По данным RMCSport, бело-голубые выручат за 30-летнего хавбека порядка 5 миллионов евро, а официально о трансфере будет объявлено уже 11 августа.

Автобус «Герты» обстреляли перед матчем с «Арминией»

Серьезный скандал разразился в Германии в преддверии матча Кубка страны между берлинской "Гертой" и "Арминией" из Билефельда.

Как сообщает официальный Twitter столичного клуба, по пути на игру его автобус был обстрелян неизвестным, скрывшимся с места преступления.









РФПЛ. Дубль Промеса позволил «Спартаку» одолеть «Крылья»



Московский "Спартак" в гостях обыграл самарские "Крылья Советов" в рамках матча 4-го тура российской премьер-лиги. Решающий вклад в очередной успех красно-белых внес нападающий Квинси Промес, забивший по голу в обоих таймах противостояния. Отметим, что этот результат позволил москвичам вновь догнать московский "Локомотив" в турнирной таблице чемпионата России. В следующем же туре "Спартаку" предстоит сыграть с ЦСКА. 9 августа. Самара. Стадион "Металлург" Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовый онлайн матча Голы: 0:1 – Промес, 5. 0:2 – Промес, 52. Крылья Советов: Конюхов, Таранов, Концедалов, Бурлак (Ятченко, 84), Цаллагов (Махмудов, 89), Надсон, Габулов, Померко, Чочиев (Горбатенко, 69), Корниленко, Садик. Спартак: Ребров, Д. Комбаров, Гранат, Боккетти, Таски, Широков, К. Комбаров (Паршивлюк, 68), Глушаков, Попов, Промес (Давыдов, 87), Мовсисян (Зе Луиш, 59). Предупреждения: Попов, 51. Таски, 82. Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)



РФПЛ. ЦСКА побеждает в четвертый раз подряд



Перед химкинской игрой, пожалуй, главной интригой был вопрос, продолжит ли идти «армейский» клуб без потерь или дерзко стартовавший пермский «Амкар» остановит мчащихся на всех парах москвичей. Начало все очень печально для гостей. На исходе полуминуты игры Иван Черенчиков только с себе понятной целью поднял в штрафной руку, которая коснулась мяча. Это бесспорный пенальти, который спокойно реализовал Бибрас Натхо. Естественно, дальше играть ЦСКА было проще. Второй мяч был забит Зораном Тошичем. Он подхватил снаряд неподалеку от чужой штрафной и, не найдя никаких других вариантов, с мастерской подкруткой послал мяч в нижний угол ворот соперника. Вратарь Роман Герус только кончиками пальца пытался спасти команду — не получилось. Больше голов в игре не было, «армейцы» в гроссмейстерски экономичном режиме выжали три очка.

9 августа. Химки. Стадион «Арена-Химки» ЦСКА (Москва) - Амкар (Пермь) - 2:0 (2:0) Текстовый онлайн матча Голы: 1:0 - Натхо, 2 (с пенальти); 2:0 - Тошич, 41. ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Дзагоев, Натхо (Миланов, 64), Тошич (Головин, 78), Еременко, Вернблум (А. Березуцкий, 87), Муса. Амкар: Герус, Черенчиков, Белоруков, Занев, Комолов (Йовичич, 49), Пеев (Идову, 59), Гол, Огуде, Баланович, Узочакву (Прудников, 34), Салугин. Предупреждения: Черенчиков, 1; Узочакву, 30; В. Березуцкий, 32. Судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).



Историческому событию суждено было случиться в воскресенье в Уфе. Наконец-то нормальным. соответствующим всем требованиям обзавелся местный одноименный клуб. И открывать арену приехал чемпион страны, с которым у башкирцев, судя по проведению матча 29-го тура прошлого сезона в Северной Пальмере, отношения как минимум дружеские. До 86-й минуты таковые подтверждались и на поле, ведь все дело шло к мирному нулевому исходу игры. Но с этим явно не были согласны двигатели «Зенита» Халк и Данни. Первый из-за пределов штрафной сильно пробил по воротам, Давид Юрченко справился, но отбил точно на португальца, который не мог промахнуться. Обидное поражение хозяев — просто не дотерпели. Андре Виллаш-Боаша были поводы начинать подыскивать очередные оправдания для предматчевых спичей.



Попасться за 30 секунд. Как "Амкар" сам себя загнал в могилу



РФПЛ. «Зенит» благодаря голу Данни победил в Уфе «Зенит», таким образом, не дал оторваться от себя московским «армейцам», хотя убыли поводы начинать подыскивать очередные оправдания для предматчевых спичей.

9 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник» Уфа - Зенит (Санкт-Петербург) - 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча



Гол: 0:1 - Данни, 86. 0:1 - Данни, 86. Уфа: Юрченко, Кацалапов (Сафрониди, 68), Сухов, Тумасян, Осипов, Стоцкий, Засеев, Пауревич, Марсиньо (Зинченко, 73), Ханджич (Фримпонг, 56), Игбун. Зенит: Лодыгин, Смольников, Кришито (Анюков, 70), Нету, Гарай, Шатов (Долгов, 83), Юсупов (Данни, 70), Витсель, Гарсия, Дзюба, Халк. Предупреждения: Фримпонг, 64; Марсиньо, 73. Судья: Игорь Федотов (Москва). Игорь Низовцев (Нижний Новгород).Историческому событию суждено было случиться в воскресенье в Уфе. Наконец-то нормальным. соответствующим всем требованиям обзавелся местный одноименный клуб. И открывать арену приехал чемпион страны, с которым у башкирцев, судя по проведению матча 29-го тура прошлого сезона в Северной Пальмере, отношения как минимум дружеские. До 86-й минуты таковые подтверждались и на поле, ведь все дело шло к мирному нулевому исходу игры. Но с этим явно не были согласны двигатели «Зенита». Первый из-за пределов штрафной сильно пробил по воротам,справился, но отбил точно на португальца, который не мог промахнуться. Обидное поражение хозяев — просто не дотерпели. Кирилл Левников (Санкт-Петербург) Отметим, что водитель автобуса лишь чудом не пострадал, а сама команда в это время добиралась на встречу на поезде – автобус должен был забрать игроков только после матча.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата России Вальбуэна провел за "Динамо" все четыре матча и забил два гола.