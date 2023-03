Ди Мария — самый дорогой футболист по сумме трансферов. Дайджест новостей дня

На стройке "Зенит-Арены" работают почти 60 нелегалов

Генич: "Обязательно попробую новую игру FIFA, но опцию комментатора отключу"

"Раньше играл, но меня нельзя назвать поклонником симуляторов и компьютерных игр. Бывало, что я на сборах с ребятами сидел и поигрывал, на компьютере у меня "НХЛ" была. Мне очень нравилось ее оформление, особенно заставка: "ЕА Sports: it's in the game". Плюс мне любопытно было просто скачать игру, чтобы посмотреть, как менялось все графически. Честно признаюсь, в хоккей мне всегда нравилось больше играть, чем в футбол, но в "ФИФУ 16" попробую обязательно. Наверное, при этом я отключу опцию комментатора.





Константин Генич: "Иногда думаешь: "Да пошли вы в задницу со своими прогнозами, больше ничего советовать не буду"



Ди Мария — самый дорогой футболист по сумме трансферов



Новоиспеченный полузащитник парижского "ПСЖ" Анхель Ди Мария стал самым дорогим футболистом мира в истории по сумме всех трансферов. В общей сложности за аргентинца уже уплачены 177 миллионов евро. Французы отдали за игрока 63 миллиона евро английскому "Манчестер Юнайтед". Златан Ибрагимович и Хамес Родригес.







Аль-Хелаифи: "Ибрагимович остается"



Владелец "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи пресек все слухи относительно возможного трансфера Златана Ибрагимовича. В тройку по отчетному указателю вошли такжеВладелец "ПСЖ"пресек все слухи относительно возможного трансфера "У Ибрагимовича контракт еще на год и он останется с нами", - заявил Аль-Хелаифи на сегодняшней пресс-конференции, посвященной презентации Анхеля Ди Марии.



Лига Европы. "Рубин" сыграл вничью со "Штурмом" и прошел дальше

Гостевая победа со счетом 2:3 дала "Рубину" неплохое преимущество в ответной встрече, и казанцы его не растеряли. Хотя немного поволноваться поклонникам "Рубина" все же пришлось: на 68-ой минуте Тадич забил, и австрийцев отделял от прохода в следующий раунд всего один мяч. Но на 85-ой минуте Кузьмин похоронил все надежды "Штурма", установив окончательный счет – 1:1, который выводит "Рубин" в плей-офф квалификации.



6 августа. Казань. Стадион "Центральный" Рубин (Россия) – Штурм (Австрия) – 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча Голы: 0:1 – Тадич, 68; 1:1 – Кузьмин, 85. Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Лемос, Оздоев, Набиуллин, Камболов, Георгиев, Карадениз, Дядюн, Портнягин. Штурм: Эссер, Ликогианнис (Эренрайх, 45), Мадль, Шпенльхофер, Камавуака, Оффенбахер, Добрас (Кинаст, 80), Шик, Шмербек (Эдомвоньи, 46), Поцман, Тадич. Предупреждения: Камболов, 66; Оффенбахер, 81. Судья: Лиран Лиани (Израиль)



Лига Европы. "Краснодар" проходит "Слован"



Два безответных гола, которые забил "Краснодар" в домашнем матче, оставляли "Словану" довольно призрачные шансы, а к 11-ой минуте ответной встречи даже этот призрак надежды, казалось, рассеялся. К этому времени Мамаев успел сделать дубль, и общий счет стал 4:0 в пользу "Краснодара". "Слован" начал забивать только в последнем тайме двухматчевого противостояния, зато сделал это трижды, и каждый раз – усилиями Роберта Виттека. 20 с небольшим минут понадобилось тому, чтобы сотворить хет-трик и заставить болельщиков "Краснодара" немного понервничать. Но все для них обошлось: на последней минуте Федор Смолов реализовал пенальти, установив окончательный счет матча – 3:3 6 августа. Братислава. Стадион "Пасиенки" Слован (Словакия) – Краснодар (Россия) – 3:3 (0:2) Онлайн трансляция матча Голы: 0:1 – Мамаев (пен.), 8; 0:2 – Мамаев, 11; 1:2 – Виттек, 54; 2:2 – Виттек, 60; 3:2 – Виттек, 77; 3:3 - Смолов (пен.), 90.



Слован: Муха, Секулич, Гудак, Горосито, Салата; Поданы, Гонсалес (Штефаник, 80), Милинкович, Кубик (Орсула, 72), Пелтье (Месарош, 46), Виттек. Краснодар: Дикань, Енджейчик, Гранквист, Сигурдссон, Мамаев (Торбинский, 46), Газинский (Страндберг, 64), Ахмедов, Лаборде (Вандерсон, 78), С. Петров, Ари, Смолов. Предупреждения: Пелтье, 33; Месарош, 55; Газинский, 58; Страндберг, 72.

Судья: Себастьен Дельферье (Бельгия) Я не люблю себя переслушивать, смотреть потом матчи со своим комментарием. Я к себе отношусь достаточно скептически и требовательно. А если я еще буду плохо играть, у меня будет что-то не получаться, и комментатор меня будет добивать, то боюсь, Генич войдет в список самых ненавистных репортеров, и я в "Твиттере" напишу "Генича на помойку", - сказал Константин Генич.Новоиспеченный полузащитник парижского "ПСЖ"стал самым дорогим футболистом мира в истории по сумме всех трансферов. В общей сложности за аргентинца уже уплачены 177 миллионов евро. Французы отдали за игрока 63 миллиона евро английскому "Манчестер Юнайтед".

"На данный момент установлены 59 нарушителей миграционного законодательства: 36 человек не имеют патента на работу, у 22 человек отсутствует медицинская страховка, и ещё один нарушитель предоставил поддельный патент", - заявили в ведомстве.Спортивный комментаторв эксклюзивном интервью "Бомбардиру" признался, что не является большим любителем футбольных компьютерных игр.