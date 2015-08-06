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    «Рубин» - «Штурм» - 1:1, «Краснодар» - «Слован» - 3:3. Онлайн событий дня


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    Голосов: 0
    06.08.2015 22:23
    «Рубин» прошел австрийский «Штурм», а «Краснодар» - словацкий «Слован». «Бомбардир» следил за всеми событиями вокруг выступлений наших клубов в еврокубках.
    «Рубин» попытается пройти австрийский «Штурм», а «Краснодар» - разобраться со «Слованом». «Бомбардир» следит за всеми событиями вокруг выступления наших клубов в еврокубках.

    23:15 3 из 3. Все российские команды прошли в следующий раунд и теперь ждут новых соперников. Будем болеть за них и дальше. Но уже не сейчас. А сейчас пора отдыхать. Спасибо, что были с нами - до новых встреч на "Бомбардире"

    23:14 Смоооолооов! Спас честь "Краснодара", забив первый гол за новую команду

    23:04     Хет-трик Виттека. Спокойно, без паники, ребят. Еще есть задел в два гола. Выстоять бы...

    22:39 Снова Виттек! "Слован", что ты делаешь?! Находят в себе силы словаки на то, чтобы отыграть два мяча. Осталось забить еще три...

    22:34.     Привет из 2010-го. Роберт Виттек портит вечер Андрею Диканю. Ну что за народ эти словаки - ни себе, ни людям. 1:2 в Братиславе

    21:25     Все в порядке у "Краснодара". Два быстрых гола Павла Мамаева, и матч можно завершать уже после 12 минут

    21:08     "Слован" - "Краснодар" в нашей текстовой трансляции



    20:55     Все! "Рубин" ушел от неприятного поражения и с чистой совестью пошел в раунд плей-офф. Пока радуют результатами наши клубы в Европе.

    20:49     Стартовый состав «Слована»: Муха, Худяк, Горозито, Салата, Поданы, Секулич, Гонсалез, Кубик, Милинкович, Пелтьер, Виттек

    Тут уже есть знакомые люди. Это герой ЧМ-2010 Виттек и бывший голкипер "Крыльев" и тульского "Арсенала" Ян Муха.

    20:45 Олег Кузьмин в концовке все-таки сравнивает счет. Реабилитировался за удаление в игре со "Спартаком"

    20:29     Эх, "Рубин" все-таки не устоял. 0:1 проигрывают за 20 минут до конца казанцы. Один гол может решить все

    20:28     Состав «Краснодара»: Дикань, Енджейчик, Гранквист, Сигурдссон, Мамаев, Газинский, Ахмедов, Лаборде, Петров, Ари, Смолов.

    20:18     Немного о стадионе. Играть сегодня "Краснодару" придется в районе Нове-Место на арене "Пасиенки". Это крохотный 13-тысячный стадион, который редко когда заполняется даже на половину. Лишь одна крытая трибуна и унылый пейзаж вокруг. Похвастаться "Пасиенки" может лишь тем, что тут когда-то выступала сама группа Metallica






    19:57     Пока в Казани на табло комфортные нули, давайте начинать готовиться к следующему матчу. "Краснодар" подготовил самое информативное на свете превью. В нем есть все



    18:59 А следить за событиями матча лучше всего в нашем онлайне

    18:39     Хм, букмекеры заявляют, что на счет 1:2 в пользу "Штурма" коэффициент упал с 19 до 10. Верите, что что-то можем быть?

    18:29     Наконец-то состав "Штурма". Изучите, если узнаете хоть одну знакомую фамилию:

    Эссер, Ликояннис, Мадль, Шпендльхофер, Камавуака, Потцманн, Оффенбахер, Шмербек, Добрас, Шик, Тадич.

    18:19     Стадион "Центральный" за 40 минут до начала. Красота. Хотя хотелось бы уже видеть людей на трибунах.



    18:05 Пара слов о сопернике. Австрийский "Штурм" - небольшой даже по меркам Австрии клуб. За свою более чем столетнюю историю становился чемпионом только три раза. Главный тренер команды - немец Франко Фода, работающий со "Штурмом" в общей сложности больше десяти лет.

    Есть в клубе и наши представители. 23-летний Наим Шарифи воспитывался в школе "Локомотива", играл за "Амкар", вызывался в молодежную сборную России, но успеха так и не добился. Поэтому уже два года играет в Австрии

    17:56     Состав "Рубина"



    17:46     Официальный канал казанского "Рубина" продолжает радовать. Вот такое вот задорное превью к игре сделали. Смотрим



    17:38     А вчера играл другой российский клуб - ЦСКА. В нервном и зрелищном противостоянии "армейцы" все-таки вырвали у "Спарты" путевку в следующий раунд Лиги Чемпионов. Давайте вспомним, как это было

    17:30     Добрый день, дорогие друзья. Сегодня болеем за наших! Напомним, что и "Рубин", и "Краснодар" в своих первых матчах добились победных результатов. Но расслабляться пока рано и выдохнуть мы сможем только после финального свистка в Братиславе.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: официальный сайт "Краснодара"
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +16

      Сэми 7 августа 2015, 17:06

      а сокер то работает!надеюсь не школьники купили домен,как эти.пойду лучше там почитаю

      0
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      Рейтинг: +16

      Сэми 7 августа 2015, 17:05

      дети и подростки же вас читают,либо будут читать.почитал *онлайн* Краснодара и...не представился в начале своей *трансляции*,а то как пишет вообще печаль.вы специально таких набираете,видимо.

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 7 августа 2015, 12:44

      Для кин-дза-дза
      А посмотреть настоящие результаты ты не пробовал? Краснодар выиграл 2-0, а Рубин 3-2.

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 7 августа 2015, 12:43

      А посмотреть настоящие результаты ты не пробовал? Краснодар выиграл 2-0, а Рубин 3-2.

      0
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 7 августа 2015, 09:46

      Дальше прошли и слава Богу!!!

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      Рейтинг: +25

      Neuturungal 6 августа 2015, 23:31

      Краснодар - команда пижонов, а не спортсменов. Слован - команда уровня Тосно, и ее надо было обыгрывать и в гостях, особенно при таком удачном начале. А тут Мамев видите ли в перерыве пошел отдыхать, а то через 4 дня игра, еще устанет.

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 6 августа 2015, 23:26

      Кайрат надо выигрывать.

      0
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      Рейтинг: +9

      Islam.abdurashidov 6 августа 2015, 23:24

      БОМБАРДИР

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт 6 августа 2015, 23:10

      гоол

      0
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 6 августа 2015, 22:56

      Краснодар заставляет нервничать...

      0
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