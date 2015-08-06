«Рубин» - «Штурм» - 1:1, «Краснодар» - «Слован» - 3:3. Онлайн событий дня

«Рубин» прошел австрийский «Штурм», а «Краснодар» - словацкий «Слован». «Бомбардир» следил за всеми событиями вокруг выступлений наших клубов в еврокубках.

«Рубин» попытается пройти австрийский «Штурм», а «Краснодар» - разобраться со «Слованом». «Бомбардир» следит за всеми событиями вокруг выступления наших клубов в еврокубках.3 из 3. Все российские команды прошли в следующий раунд и теперь ждут новых соперников. Будем болеть за них и дальше. Но уже не сейчас. А сейчас пора отдыхать. Спасибо, что были с нами - до новых встреч на "Бомбардире"Смоооолооов! Спас честь "Краснодара", забив первый гол за новую командуХет-трик Виттека. Спокойно, без паники, ребят. Еще есть задел в два гола. Выстоять бы...Снова Виттек! "Слован", что ты делаешь?! Находят в себе силы словаки на то, чтобы отыграть два мяча. Осталось забить еще три...Привет из 2010-го. Роберт Виттек портит вечер Андрею Диканю. Ну что за народ эти словаки - ни себе, ни людям. 1:2 в БратиславеВсе в порядке у "Краснодара". Два быстрых гола Павла Мамаева, и матч можно завершать уже после 12 минут"Слован" - "Краснодар"Все! "Рубин" ушел от неприятного поражения и с чистой совестью пошел в раунд плей-офф. Пока радуют результатами наши клубы в Европе.Стартовый состав «Слована»: Муха, Худяк, Горозито, Салата, Поданы, Секулич, Гонсалез, Кубик, Милинкович, Пелтьер, ВиттекТут уже есть знакомые люди. Это герой ЧМ-2010 Виттек и бывший голкипер "Крыльев" и тульского "Арсенала" Ян Муха.Олег Кузьмин в концовке все-таки сравнивает счет. Реабилитировался за удаление в игре со "Спартаком"Эх, "Рубин" все-таки не устоял. 0:1 проигрывают за 20 минут до конца казанцы. Один гол может решить всеСостав«Краснодара»: Дикань, Енджейчик, Гранквист, Сигурдссон, Мамаев, Газинский, Ахмедов, Лаборде, Петров, Ари, Смолов.Немного о стадионе. Играть сегодня "Краснодару" придется в районе Нове-Место на арене "Пасиенки". Это крохотный 13-тысячный стадион, который редко когда заполняется даже на половину. Лишь одна крытая трибуна и унылый пейзаж вокруг. Похвастаться "Пасиенки" может лишь тем, что тут когда-то выступала сама группа MetallicaПока в Казани на табло комфортные нули, давайте начинать готовиться к следующему матчу. "Краснодар" подготовил самое информативное на свете превью. В нем есть всеХм, букмекеры заявляют, что на счет 1:2 в пользу "Штурма" коэффициент упал с 19 до 10. Верите, что что-то можем быть?Наконец-то состав "Штурма". Изучите, если узнаете хоть одну знакомую фамилию:Эссер, Ликояннис, Мадль, Шпендльхофер, Камавуака, Потцманн, Оффенбахер, Шмербек, Добрас, Шик, Тадич.Стадион "Центральный" за 40 минут до начала. Красота. Хотя хотелось бы уже видеть людей на трибунах.Пара слов о сопернике. Австрийский "Штурм" - небольшой даже по меркам Австрии клуб. За свою более чем столетнюю историю становился чемпионом только три раза. Главный тренер команды - немец Франко Фода, работающий со "Штурмом" в общей сложности больше десяти лет.Есть в клубе и наши представители. 23-летний Наим Шарифи воспитывался в школе "Локомотива", играл за "Амкар", вызывался в молодежную сборную России, но успеха так и не добился. Поэтому уже два года играет в АвстрииСостав "Рубина"Официальный канал казанского "Рубина" продолжает радовать. Вот такое вот задорное превью к игре сделали. СмотримА вчера играл другой российский клуб - ЦСКА. В нервном и зрелищном противостоянии "армейцы" все-таки вырвали у "Спарты" путевку в следующий раунд Лиги Чемпионов. Давайте вспомним,Добрый день, дорогие друзья. Сегодня болеем за наших! Напомним, что и "Рубин", и "Краснодар" в своих первых матчах добились победных результатов. Но расслабляться пока рано и выдохнуть мы сможем только после финального свистка в Братиславе.