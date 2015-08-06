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    Слишком много «сливок». Кто покинет «Реал» до окончания трансферного окна


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    06.08.2015 14:07
    Этим летом «Реал» ведет себя достаточно скромно. Нет, клуб связывают с целым рядом громких сделок, но время идет, а ничего не происходит. «Бомбардир» - о том, на кого из игроков «бланкос» в новом сезоне, скорее всего, рассчитывать не будут.
    Этим летом «Реал» ведет себя достаточно скромно. Нет, клуб связывают с целым рядом громких сделок, но время идет, а ничего не происходит. «Бомбардир» - о том, на кого из игроков «бланкос» в новом сезоне, скорее всего, рассчитывать не будут.


    Кейлор Навас – голкипер
    Почему должен уйти: Все идет к тому, что Давид Де Хеа все-таки переедет на «Сантьяго Бернабеу» этим летом, а не через год. При этом «Реал» уже подстраховался и приобрел у «Эспаньола» Кико Касилью. Предполагалось, что они будет вести борьбу за место в основе с Кейлором Навасом, а потом приедет царь Давид и усадит на скамейку обоих. Если Де Хеа купят сейчас, то костариканец может стать частью сделки и последовать в обратном направлении. Не хочется верить, что основным вратарем Луи ван Гал всерьез намерен сделать аргентинца Ромеро.
    Почему может остаться: За это лето испанская пресса уже невероятное число раз анонсировала переход Де Хеа и постоянно садилась в лужу. Возможно, и сейчас испанец никуда не собирается. Тогда Наваса никуда отпускать нельзя, ведь иначе у «Реала» в обойме будет всего один голкипер – и тот без опыта игры в серьезных матчах. Костариканец сидел за спиной Икера Касильяса почти весь прошлый сезон. Но он тащил сборную на крупных турнирах и обладает большим опытом игры вместе с защитниками мадридцев.

    Пепе – центральный защитник
    Почему должен уйти: Удивительное дело, но стоило португальскому убийце начать избавляться от всех стереотипов и выдавать идеальные матчи на одном опыте, как от него решили избавиться. Контракт Пепе истекает зимой, и уже сейчас игрок может вести переговоры с другими клубами. Полгода назад появлялись новости о желании «бланкос» продлить отношения с защитником, но сейчас все они немного стихли. Возможно, ключевым фактором стало достижение договоренности с Серхио Рамосом. При этом Пепе все еще можно продать за неплохие деньги, и это все равно лучше, чем отпустить его бесплатно в январе.
    Почему может остаться: Только фантастическая преданность Пепе и стечение обстоятельств в симбиозе дадут предложение нового контракта игроку. Бенитеса не смущает, что без португальца у него в обойме остается всего три центральных защитника. Возможно, именно на этот случай у «Сарагосы» был приобретен капитан юношеской сборной Хесус Вальехо. Сейчас он остался играть за свой родной клуб на правах аренды, которую всегда можно прервать.

    Фабиу Куэнтрау – левый защитник
    Почему должен уйти: Куэнтрау последние несколько лет регулярно продают из «Реала», а он продолжает играть в Мадриде, пусть временами совершенно не соответствует уровню партнеров. Единственная причина, по которой португалец до сих пор сидит на окладе у Переса – только он может заменить Марсело. Кудрявый латераль время от времени получает неприятные травмы и просто устает, а без Куэнтрау ему альтернатив не будет. Пару лет назад Карло Анчелотти даже пытался сделать левого защитника из Дениса Черышева. Сейчас проще продать Куэнтрау, а замену найти в собственной кантере. Или предложить пару чемоданов денег «Валенсии» за Гайя – этот метод всегда больше нравился «Реалу».
    Почему может остаться: Потому что агент Куэнтрау, как и у большинства ведущих португальских игроков – Жорже Мендеш. Он дружит и с Криштиану Роналду, и с Флорентино Пересом. Вдобавок, Фабиу является довольно удобным резервистом, который спокойно принимает свою участь запасного. Марсело не особо нуждается в конкуренции, а купить ему сильного оппонента можно и через год. Или через два. Куэнтрау всего 27, и сидеть на скамейке он может еще лет пять.

    Альваро Арбелоа – правый защитник
    Почему должен уйти: Покупка Альваро Арбелоа до сих пор является одной из самых безрассудных в современной истории «Реала». Непонятно, чем бородатый латераль умеет убеждать тренеров, но даже в сборной он долгое время был основным игроком. Сейчас у «Реала» есть сразу два отличных футболиста на правый фланг обороны, и Арбелоа в этой компании явно лишний. Да, он может сыграть слева, но против соперника уровня «Хуэски» – не выше. И вообще, со своими 32 годами испанец сильно портит общий вид достаточно молодой заявки «бланкос».
    Почему может остаться: Объективных причин этому нет. Если только отсутствие предложений или нежелание самого игрока отправляться в клуб рангом ниже. Его контракт истекает следующим летом, и посидеть сезон, просто так получая зарплату – не худшая перспектива.

    Лукас Силва – опорный полузащитник
    Почему должен уйти: Рубрика «Знаете ли вы, что». Итак, знаете ли вы, что в Испании вообще-то тоже есть свой лимит на легионеров. Смешной по меркам РФПЛ, но влияющий на формирование составов командами. Правило запрещает иметь в заявке на сезон больше трех игроков без гражданства Евросоюза. Получить его бразильцам и аргентинцам очень часто получается практически сразу – всего-то найти родственников из Италии или Португалии. Но конкретно сейчас в «Мадриде» собрано достаточно много игроков без соответствующего гражданства. Собственно, это Хамес, Данило, Каземиро и Лукас Сильва. Двух первых, понятно дело, никуда не денут – потенциальные лидеры. Каземиро не для того досрочно вернули из «Порту», чтобы вновь убирать из клуба. Остается Силва, пришедший в клуб полгода назад. Ему всего-то надо годик побыть в аренде, а там Хамес получит гражданство Евросоюза, и место освободится.
    Почему может остаться: Только в случае восхитительных выступлений на предсезонных сборах и отвратительной игры Каземиро. Чего, собственно, уже не произошло. Выбор шел именно между двух этих игроков, и у Силвы пока нет возможностей остаться в Мадриде.

    Денис Черышев – атакующий полузащитник
    Почему должен уйти: Сезон в «Вильярреале» убедил всех (в России – точно), что Денис Черышев достаточно хорош для игры в крепком европейском клубе, и не должен сидеть за спиной Криштиану Роналду. Великолепный организм португальца практически не дает сбоев, и шансов выйти на поле у Дениса будет очень мало. При этом предсезонку россиянин пока что проводит практически идеально – отлично выходит на замену, не выпадает из игры. Им доволен Бенитес, хвалят болельщики. Говорят, будущее Черышева решится по итогам товарищеского турнира «Audi Cup». В частности, потому, что Роналду турнир из-за повреждения пропустил.
    Почему может остаться: Несмотря на то, что Денис постоянно повторяет, насколько ему важно играть, он остается истинным «мадридиста». Даже во время аренды в «Вильярреале» вингер играл в щитках с эмблемой «бланкос». Скорее всего, если будет минимальная надежда на получение игровой практики, Черышев за нее ухватится. Остается надеяться, что Бенитес будет с ним честным и в случае чего сразу предупредит, стоит ли искать новый клуб. Тогда им, видимо, станет «Ливерпуль» – в прессе постоянно говорят о предложениях «красных» по Денису.

    Лукас Васкес – атакующий полузащитник
    Почему должен уйти: Ситуация Васкеса во многом схожа с той, что сложилась у Черышева. «Кантеранос» хорошо проявил себя в «Эспаньоле», и родной клуб выкупил права на него назад. Что теперь делать с игроком, никто не знает. Претендентов на то, чтобы сыграть справа в атаке «Реала» великое множество. За двоих из них в сумме заплатили около 175 миллионов евро. Васкесу надо похитить семью Бенитеса, чтобы пробиться в основу. Иначе лучше прямо сейчас искать варианты с арендой. Возможно, в тот же «Эспаньол».
    Почему может остаться: При всей странности ситуации «Реал» зачем-то выкупил права на футболиста, а значит, какие-то планы с его участием строятся. Либо «бланкос» просто планируют продать Васкеса дороже, чем вернули из «Эспаньола». Либо Бенитес готовится настолько часто ротировать состав, что играть у него будут все.

    Мартин Эдегор и Марко Асенсио (на фото) – атакующие полузащитники
    Почему должны уйти: Дуэт, про который лучше рассказывать вместе, чтобы не повторяться. Оба молоды и жутко талантливы. Оба объективно не готовы играть за «Мадрид» чаще, чем по 5-7 минут выхода на замену. И для обоих подобное будет губительно для карьеры. Эдегор вообще в какой-то момент поддался обожанию со стороны прессы и почувствовал себя состоявшимся гением. Настолько, что даже отказывался тренироваться с «Кастильей», за которой был прикреплен. Тренер молодежной команды Зинедин Зидан с норвежцем нянчиться не стал, просто перестав включать в заявки на матчи. Эдегор тут же побежал к родителям, а те – с контрактом – к руководству. В итоге история громкого развития не получили, но играть со сверстниками норвежцу не интересно, это очевидно. Значит, прямая дорога по аренде в какой-нибудь хороший клуб типа «Вильярреала» или «Аякса», где можно и регулярную практику получать, и мелькать на глазах у скаутов «Реала».
    С Асенсио немного иная ситуация – он в Мадрид приехал лишь несколько недель назад. Но вряд ли стоит даже сумку распаковывать. Для наилучшего развития лучше всего столицу на время покинуть.
    Почему могут остаться: Опять же – лишь из-за желания Бенитеса рассчитывать на максимальное количество игроков. Выиграть борьбу за место в основе у Хамеса, Иско или Модрича ни Асенсио, ни Эдегор прямо сейчас не смогут. Больше того, скорее всего, минимум один из двух юниоров в будущем рискует стать очередной звездой футбола, раскрывшейся где угодно, но только не в «Реале». Слишком сложно дотянуться до «галактикос».

    Жертва революции. Почему "Реал" переживет уход Криштиану Роналду

    Таблица летних трансферов Примеры
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: mercafichajes.es, AS
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +20

      РЕАЛьный ВИкИнг 7 августа 2015, 17:22

      Эдегор, Асенсио, Васкес, Силва в аренду. Коэнтрау и Ареблоа продать. Купить нападающего, опорника и цз. Всё ок будет

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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 7 августа 2015, 08:20

      Черешев пока хорошо играет в Реале респект

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      Рейтинг: +9

      Islam.abdurashidov 6 августа 2015, 23:25

      БОМБАРДИР

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      Рейтинг: +28

      Real chempion 6 августа 2015, 23:08

      По-любому кого-то из выше перечисленных отцепят от основной команды на сезон. Если же говорить про нашего Дениса, то при всем желании, чтобы он играл в Реале, надо смотреть объективно на ситуацию, при наличии таких звезд, как КР, Бэйл, Хамес, Иско, не сможет Денис пробиваться в основу стабильно, что ему необходимо сейчас. Поэтому, думаю, вариант с Ливерпулем очень хорош, плюс попробовать свои силы в АПЛ.

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      Рейтинг: +224

      Ele13 6 августа 2015, 21:43

      Перес - главный избавитель от игроков в Реале. Не понравилось поведение Ди Марии - продали в Юнайтед и так с другими. Посмотрим, однако в делах трансферных он неплох, тратить умеет и много)

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      Рейтинг: +16

      ilikeevb 6 августа 2015, 21:42

      Черышев затащит Реал

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      Рейтинг: +21

      siberon 6 августа 2015, 21:29

      Вот блин, Реал - жертва революции. Да ведь всем пофиг на этих товарищей (кроме наваса), забудется через месяц любой трансфер. А Пепе никуда не уйдёт ))

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      Рейтинг: +11

      GutiHaz 6 августа 2015, 19:51

      Лукас Силва уйдёт из-за лимита в условный Порту, Васкеса скорее всего включат в какой-нибудь потенциальный трансфер, если он состоится конечно, Эдегора уговорят остаться в Кастилье на сезон, а вот на Черышева любопытно посмотреть.

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      Рейтинг: +11

      GutiHaz 6 августа 2015, 19:49

      На последнем фото не Асенсио, а Майораль

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 17:46

      Места на всех не хватит

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