Возвращение королей. Как в европейском футболе стартовал новый сезон

Суперкубок Германии
"Вольфсбург" - "Бавария" - 1:1 (5:4 пен)
Баннер в память об игроке "Вольфсбурга" Жуниоре Маланде, погибшем 10 января в возрасте 21 года.
На немецких стадионах разрешено пить пиво. Может быть, поэтому у них там так много народу на футбол ходит?
Омар Момани - о возвращении великого Лорда Бендтнера как главной причине проигрыша "Баварии".
Твое лицо, когда тебя назвали физруком.
Второй трофей за три месяца.
Суперкубок Франции
"ПСЖ" - "Лион" - 2:0
Тиаго Силва like a boss.
В "Лионе" ребята попроще.
Главная особенность этого Суперкубка Франции - место проведения. Игру решили перенести в Канаду, в город Монреаль, на стадион "Сапуро". Обратите внимание на башню - примерно такая же скоро вырастет на строящейся арене московского ЦСКА.
Защитник Серж Орье затмил и Кавани, и Ибрагимовича, и Лаказетта, за что увез домой приз лучшего игрока.
Единственный, кому в самолете можно сидеть рядом со Златаном.
Суперкубок Англии
"Арсенал" - "Челси" - 1:0
Болельщики на шоу, которое они никогда не забудут.
Ключевым моментом Суперкубка стал очередной раунд противостояния Жозе Моуринью и Арсена Венгера. В этой вражде впервые за много лет победил француз.
Их отношения испортились настолько, что после матча они даже не пожали друг другу руки.
Событие всех выходных. "Я не признаю вторых мест", - сказал Жозе и выбросил свою серебряную медаль в толпу. Приз поймал этот радостный мальчишка, котороый по иронии судьбы является ... фанатом "Арсенала". Зато через несколько лет сможет выгодно продать трофей на аукционе.
А после Моуринью набросил на пресс-конференции: "Лучшая команда проиграла, а самая обороняющаяся победила". Простой футбольный тренер из Португалии.
Эктор Бельерин помогает России уничтожать иностранные продукты.
"Арсенал" - "Челси". Как это было