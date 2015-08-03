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    Возвращение королей. Как в европейском футболе стартовал новый сезон


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    Голосов: 0
    03.08.2015 12:49
    В минувшие выходные Суперкубки Германии, Франции и Англии открыли новый сезон в Европе. «Бомбардир» показывает главные события, которые происходили вокруг первых игр - 2015/2016.
    В минувшие выходные Суперкубки Германии, Франции и Англии открыли новый сезон в Европе. «Бомбардир» показывает главные события, которые происходили вокруг первых игр - 2015/2016.

    Суперкубок Германии

    "Вольфсбург" - "Бавария" - 1:1 (5:4 пен)



    Баннер в память об игроке "Вольфсбурга" Жуниоре Маланде, погибшем 10 января в возрасте 21 года.



    На немецких стадионах разрешено пить пиво. Может быть, поэтому у них там так много народу на футбол ходит?



    Омар Момани - о возвращении великого Лорда Бендтнера как главной причине проигрыша "Баварии".



    Твое лицо, когда тебя назвали физруком.



    Второй трофей за три месяца.


    Суперкубок Франции

    "ПСЖ" - "Лион" - 2:0



    Тиаго Силва like a boss.



    В "Лионе" ребята попроще.



    Главная особенность этого Суперкубка Франции - место проведения. Игру решили перенести в Канаду, в город Монреаль, на стадион "Сапуро". Обратите внимание на башню - примерно такая же скоро вырастет на строящейся арене московского ЦСКА.



    Защитник Серж Орье затмил и Кавани, и Ибрагимовича, и Лаказетта, за что увез домой приз лучшего игрока.



    Единственный, кому в самолете можно сидеть рядом со Златаном.



    Суперкубок Англии

    "Арсенал" - "Челси" - 1:0



    Болельщики на шоу, которое они никогда не забудут.



    Ключевым моментом Суперкубка стал очередной раунд противостояния Жозе Моуринью и Арсена Венгера. В этой вражде впервые за много лет победил француз.



    Их отношения испортились настолько, что после матча они даже не пожали друг другу руки.



    Событие всех выходных. "Я не признаю вторых мест", - сказал Жозе и выбросил свою серебряную медаль в толпу. Приз поймал этот радостный мальчишка, котороый по иронии судьбы является ... фанатом "Арсенала". Зато через несколько лет сможет выгодно продать трофей на аукционе.



    А после Моуринью набросил на пресс-конференции: "Лучшая команда проиграла, а самая обороняющаяся победила". Простой футбольный тренер из Португалии.



    Эктор Бельерин помогает России уничтожать иностранные продукты.



    "Арсенал" - "Челси". Как это было

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Инстаграм, твиттер, официальный сайт "Вольфсбурга", официальный сайт "ПСЖ"
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 3 августа 2015, 22:39

      Берегись Европа) Лондонский Арсенал идёт)

      0
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      Рейтинг: +28

      Ira55927 3 августа 2015, 16:57

      Златан как всегда))

      0
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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 3 августа 2015, 16:20

      Интересно сделали

      1
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      Рейтинг: +10

      leeito 3 августа 2015, 15:40

      Неожиданный итог! Игра обещала быть интересной, но не тут то было...

      0
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 3 августа 2015, 15:14

      Лицо Пепа неотразимо! :D

      0
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 3 августа 2015, 14:27

      Пора уже и на наших стадионах разрешить продавать пиво)

      0
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      Рейтинг: +18

      AK--47 3 августа 2015, 13:29

      На немецких стадионах сильный антураж.

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 3 августа 2015, 13:24

      Фото Хосепа впечатлило...)))

      0
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