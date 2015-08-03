Возвращение королей. Как в европейском футболе стартовал новый сезон

В минувшие выходные Суперкубки Германии, Франции и Англии открыли новый сезон в Европе. «Бомбардир» показывает главные события, которые происходили вокруг первых игр - 2015/2016.

Суперкубок Германии

В минувшие выходные Суперкубки Германии, Франции и Англии открыли новый сезон в Европе. «Бомбардир» показывает главные события, которые происходили вокруг первых игр - 2015/2016.Баннер в память об игроке "Вольфсбурга" Жуниоре Маланде, погибшем 10 января в возрасте 21 года.На немецких стадионах разрешено пить пиво. Может быть, поэтому у них там так много народу на футбол ходит?Омар Момани - о возвращении великого Лорда Бендтнера как главной причине проигрыша "Баварии".Твое лицо, когда тебя назвали физруком.Второй трофей за три месяца.

Суперкубок Франции

"ПСЖ" - "Лион" - 2:0







Тиаго Силва like a boss.







В "Лионе" ребята попроще.







Главная особенность этого Суперкубка Франции - место проведения. Игру решили перенести в Канаду, в город Монреаль, на стадион "Сапуро". Обратите внимание на башню - примерно такая же скоро вырастет на строящейся арене московского ЦСКА.







Защитник Серж Орье затмил и Кавани, и Ибрагимовича, и Лаказетта, за что увез домой приз лучшего игрока.







Единственный, кому в самолете можно сидеть рядом со Златаном.







Суперкубок Англии



"Арсенал" - "Челси" - 1:0







Болельщики на шоу, которое они никогда не забудут.







Ключевым моментом Суперкубка стал очередной раунд противостояния Жозе Моуринью и Арсена Венгера. В этой вражде впервые за много лет победил француз.







Их отношения испортились настолько, что после матча они даже не пожали друг другу руки.







Событие всех выходных. "Я не признаю вторых мест", - сказал Жозе и выбросил свою серебряную медаль в толпу. Приз поймал этот радостный мальчишка, котороый по иронии судьбы является ... фанатом "Арсенала". Зато через несколько лет сможет выгодно продать трофей на аукционе.







А после Моуринью набросил на пресс-конференции: "Лучшая команда проиграла, а самая обороняющаяся победила". Простой футбольный тренер из Португалии.







Эктор Бельерин помогает России уничтожать иностранные продукты.







"Арсенал" - "Челси". Как это было