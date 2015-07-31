Супер, герои! Десять представителей футбола, которые похожи на персонажей комиксов

Футбол и комиксы – индустрии, которые очень похожи между собой. Огромные деньги, миллионы фанатов, постоянный споры, кто из героев лучше. "Бомбардир" объединяет два мира воедино, представляя десятку людей из мира футбола, которые могли бы стать отличными прототипами для персонажей комиксов.

Пьер-Эмерик Обамеянг – Ртуть











Один из самых быстрых героев Вселенной "Марвел" и один из самых быстрых игроков в мировом футболе. Когда они ускоряются, кажется, что мир вокруг замедляется. В одном из последних фильмов о "Людях Икс" Ртуть помогал главным героям вытащить из тюрьмы друга. Обамеянг весь прошлый сезон помогал друзьям по "Боруссии" выбраться со дна таблицы. Обоих нельзя назвать главными героями своих историй, но все еще может измениться.

Пепе – Существо





Бен Ричардс превратился в огромный кусок живой скалы в результаты космического излучения. Что воздействовало на формирование Пепе, неизвестно. Но и того, и другого лучше не злить, потому что последствия могут быть непредсказуемыми. Португальский защитник все еще воспринимается многими, как один из самых грубых игроков мирового футбола. Хотя его статистика в "Реале" – всего 0,4 желтых карточки за матч. При этом Пепе выглядит мощным и неуязвимым парнем, которого лучше избегать. Роль Существа в команде "Фантастическая Четверка" крайне схожа: вытаскивает всех из сложнейших ситуаций, периодически теряет контроль и начинает крушить. Бен Ричардс превратился в огромный кусок живой скалы в результаты космического излучения. Что воздействовало на формирование Пепе, неизвестно. Но и того, и другого лучше не злить, потому что последствия могут быть непредсказуемыми. Португальский защитник все еще воспринимается многими, как один из самых грубых игроков мирового футбола. Хотя его статистика в "Реале" – всего 0,4 желтых карточки за матч. При этом Пепе выглядит мощным и неуязвимым парнем, которого лучше избегать. Роль Существа в команде "Фантастическая Четверка" крайне схожа: вытаскивает всех из сложнейших ситуаций, периодически теряет контроль и начинает крушить.

Халк – Халк









Без него никак. Спустя пару лет нахождения бразильца в "Зените" пресс-служба клуба, наконец, поняла, что его аналогии с супергероем можно крайне выгодно использовать. Все вы видели минимум один ролик из серии "Невероятный Халк", выпущенных питерцами за нынешнее лето. С героем комиксов героя "Зенита" объединяют выдающиеся антропометрические данные и неутомимость. Но при этом футбольный супергерой держит себя в руках куда лучше вымышленного прототипа. И в этом его неоспоримый плюс.

Жозе Моуринью – Магнето





Магнето – один из самых классных злодеев во всех комикс-Вселенных. Да и считать его "плохим" никак не получается – его мотивация всегда ясна и спорить можно только с методами работы. А теперь сравните с Моуринью. Его ненавидит половина болельщиков, а еще столько же обожают. Но при этом даже хейтеры признают гений португальца. Его мотивация понятна всем. И вопросы есть только к способам, которые он использует для достижения цели. А еще они оба манипуляторы, и когда-то покинули друзей, чтобы проповедовать противоположные ценности. Если Магнето сделал врагами "Людей Икс", то для Моуринью одним из главных раздражителей является каталонская тики-така. Магнето – один из самых классных злодеев во всех комикс-Вселенных. Да и считать его "плохим" никак не получается – его мотивация всегда ясна и спорить можно только с методами работы. А теперь сравните с Моуринью. Его ненавидит половина болельщиков, а еще столько же обожают. Но при этом даже хейтеры признают гений португальца. Его мотивация понятна всем. И вопросы есть только к способам, которые он использует для достижения цели. А еще они оба манипуляторы, и когда-то покинули друзей, чтобы проповедовать противоположные ценности. Если Магнето сделал врагами "Людей Икс", то для Моуринью одним из главных раздражителей является каталонская тики-така.

Златан Ибрагимович – Железный Человек







"Гений, миллиардер, плейбой, филантроп", – из всего этого к Ибрагимовичу нельзя применить только третью характеристику. Уж слишком властной выглядит его супруга, что даже сам строптивый швед при ней ходит по струнке. Во всем остальном Златан – это и есть Тони Старк мирового футбола. Потрясающая уверенность в себе, постоянное стремление заставлять толпу выть от восторга, способность вступать в конфликт с кем угодно. Железный Человек постоянно создавал себе новые костюмы. О том, сколько футболок разных клубов за карьеру сменил Ибра, вам прекрасно известно.

Луис Суарес – Саблезубый







Еще одна наиболее очевидная аналогия, в которой двух персонажей объединяет один ключевой признак. Можно сколько угодно рассуждать, что Луис Суарес изменился, и больше он никогда никого не укусит. Но сам уругваец признавался, что инциденты с Ивановичем и Кьеллини были результатом помутнения рассудка от острого желания победить. Саблезубый – это герой, живущий животными инстинктами и не отрицающий их. По сути, он воплощают ту самую сущность, которая доставила столько проблем Суаресу.

Бастиан Швайнштайгер – Профессор Икс







Бастиан Швайнштайгер – один из самых уважаемых и влиятельных людей в нынешнем футболе. Воплощение немецкого представления о том, как надо играть в мяч. Настоящий лидер на поле и за его пределами. Сейчас уже можно сказать, что Басти – один из лучших опорных полузащитник в истории Германии как минимум. Его умение предугадывать события на поле, словно он читает мысли оппонентов, и всегда оставаться джентльменом – главные сходства с профессором Ксавье. Если бы еще травмы меньше мучили. Обоих.

Гарет Бэйл – Флэш







Если Ртуть – персонаж все еще второстепенный, то Флэш во Вселенной комиксов DC находится вполне на ведущих ролях. Так и Гарет Бэйл последние годы представляет высшую лигу игроков, но нельзя сказать, что пока он чувствует себя в ней комфортно. Прошлый сезон выдался для валлийца довольно слабым, но смена тренера в "Реале" обещает ему изменения в статусе на поле. Возможно, в ближайшем будущем мы будем куда чаще наблюдать, как Бэйл за счет великолепной скорости оказывается в нужное время в нужном месте.

Лео Месси – Супермен





Данный список не является рейтингом, поэтому нет никаких подводных камней в том, что аргентинец идет перед своим главным оппонентом. Однако есть потрясающая схожесть с Суперменом. Множество раз доводилось слышать и говорить о том, что Месси – человек с другой планеты, которого рано или поздно инопланетяне вернут домой. Его сверхспособности на футбольном поле кажутся безграничными. При этом даже у него есть свои криптониты. Но без них со своим доминированием в мировом футболе Месси сделал бы скучной саму игру. Данный список не является рейтингом, поэтому нет никаких подводных камней в том, что аргентинец идет перед своим главным оппонентом. Однако есть потрясающая схожесть с Суперменом. Множество раз доводилось слышать и говорить о том, что Месси – человек с другой планеты, которого рано или поздно инопланетяне вернут домой. Его сверхспособности на футбольном поле кажутся безграничными. При этом даже у него есть свои криптониты. Но без них со своим доминированием в мировом футболе Месси сделал бы скучной саму игру.

Криштиану Роналду – Темный рыцарь