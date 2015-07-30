В парке «Донбасс Арены» появится скульптура главного тренера «Шахтера». Дайджест событий дня

«Рубин» и «Краснодар» побеждают в Лиге Европы. Лоськов не согласился провести прощальный матч. В президенты ФИФА баллотируется представитель Южной Кореи. «Бомбардир» подводит итоги дня в обзоре самых важных новостей.





В парке «Донбасс Арены» появится скульптура главного тренера «Шахтера»

Президент FIS: «ФИФА запятнала репутацию всего спорта»



Игорь Лебедев: «Думаете, Мутко хочет руководить футболом? У него и так головной боли хватает»

В президенты ФИФА баллотируется представитель Южной Кореи

Лоськов не согласился проводить прощальный матч

Президент крымского СКЧФ: «Наши игроки по вечерам развозят пиццу»



Лига Европы. «Краснодар» выиграл у «Слована»

Лига Европы. «Рубин» одолел «Штурм»

«Рубин» и «Краснодар» побеждают в Лиге Европы. Лоськов не согласился провести прощальный матч. В президенты ФИФА баллотируется представитель Южной Кореи. «Бомбардир» подводит итоги дня в обзоре самых важных новостей.В парке "Донбасс Арены" появится скульптура главного тренера "Шахтера" Мирчи Луческу. Решение об установке композиции было принято 29 июля и приурочено к юбилею специалиста, которому исполнилось 70 лет. В день рождения Луческу была презентована миниатюра будущей скульптуры. Полномасштабная версия появится в парке "Донбасс Арены" после возвращения клуба в Донецк."Скульптурная композиция, которая будет выполнена в бронзе, наполнит неповторимую атмосферу парка "Арены" особой энергетикой и духом побед, станет ярким украшением ландшафта и одним из любимых мест болельщиков "Шахтера", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.Автором работы выступил украинский скульптор, член союза художников Украины Игорь Глухенький, известный рядом проектов, реализованных на Украине, в Америке, Японии, Италии и Турции.Президент Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер поделился своим мнением об отставке своего коллеги из ФИФА Зеппа Блаттера, а также вообще о ситуации вокруг главной футбольной структуры мира."Я верю в то, что он покинет свой пост, хотя с ним может приключиться всякое. Но сейчас мне ситуация представляется абсолютно ясной: назначена дата внеочередного конгресса, на которой состоятся выборы. Посмотрим. Другое дело, что вся эта ситуация, конечно, ужасна: события последних месяцев нанесли удар по репутации всех международных спортивных федераций и самого спорта в том числе", - сказал функционер ТАСС.Один из двух претендентов на пост президента РФС, заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Лебедев высказался по поводу своего конкурента на эту должность министра спорта России Виталия Мутко."Нет ли запрета для законодателей совмещать свои посты с главенством в федерациях? Да, после запрета от Дмитрия Медведева чиновники переключились с руководства федерациями на кураторство. Но мне кажется, запреты ФИФА тут даже серьёзнее, чем наши внутренние. Всё-таки министр во главе национальной федерации — это прямое вмешательство государства. Так что Виталию Леонтьевичу придётся как-то обговаривать эти тонкости с Блаттером или его сменщиком.Россия вправе рассчитывать на благосклонность Блаттера в ряде вопросов? Будем надеяться. Кадровый голод, что поделать. Думаете, Мутко хочет руководить футболом? У него и так головной боли хватает. Олимпиада-2016, ЧМ-2018, масса других турниров." — цитирует Лебедева "Советский спорт".Бывший вице-президент ФИФА и глава Южнокорейской футбольной ассоциации Чон Мон Джун заявил, что будет участвовать в выборах президента ФИФА в будущем году."Если я буду избран, то моя работа будет ознаменована реальными изменениями, а не радостями от получения столь значимой должности. Конкурент из Франции Мишель Платини — человек нынешней системы, ему будет трудно идти по пути серьезных реформ. Сейчас в ФИФА приходит время неевропейского лидера", - приводит слова азиата ВВС.Выборы состоятся 26 февраля 2016-го года.Президент московского "Локомотива" Ольга Смородская заявила, что ее подчиненными было отослано символу клуба Дмитрию Лоськову провести прощальный матч в рамках одного из матчей РФПЛ. По словам функционера, ответа не последовало, пишет "Чемпионат.ком"."Мы вели с ним переговоры, предложили провести прощальный матч на стадионе "Локомотив". В общем, готовы были все организовать. К сожалению, мы не получили от Лоськова ответа", - сказала Смородская.Президент крымского клуба СКЧФ Александр Красильников в преддверии старта Чемпионата Крыма по футболу посетовал на финансовые проблемы, пишет "Советский спорт"."Я общался с губернатором, он обещает помощь. Мы на него надеемся, но конкретных действий пока нет. Сейчас многие ведущие футболисты, которые по уровню подходят под премьер-лигу, вынуждены даже пиццу по вечерам развозить. У нас не будет высокого уровня чемпионата, если такая ситуация продолжится", - сказал функционер.Абсолютно серый первый тайм выдали "Краснодар" и "Слован". Хозяева выглядели немножечко опаснее, но единственный выпад Ари нейтрализовал голкипер Муха. Когда же встреча медленно катилась к перерыву, течение игры взорвал Гранквист. На 45-й минуте защитник "Краснодара" выше всех выпрыгнул в чужой штрафной и послал мяч в дальний угол ворот "Слована". А уже в начале второй половины словаки едва не отыгрались. Месарош замыкал передачу Зрелака, однако послал мяч выше перекладины. "Краснодар" быстро отреагировал на тревожный звоночек. Ари вышел один на один с Мухой, заставив словацкого голкипера нарушить правила в собственной штрафной. К точке подошел Павел Мамаев и уверенно развел вратаря и мяч по разным углам. После этого "Краснодар" имел еще несколько хороших моментов у чужих ворот. Особенно усердствовал бразилец Ари, но его усилий для еще одного забитого мяча оказалось недостаточно. "Краснодар" победил и обеспечил себе комфортный задел перед поездкой в Словакию.30 июля. Краснодар. Стадион "Кубань"1:0 - Гранквист, 45+1; 2:0 - Мамаев, 59 (пен).Дикань, Енджейчик, Гранквист, Калешин, Сигурдссон, Мамаев (Ахмедов, 67), Газинский (страндберг, 85), Перейра, Ари, Вандерсон, Смолов (Лаборде, 62).Муха, Секулич, Гудак, Котула, Салата, Поданы, Милинкович, Месарош (Оршула, 60), Гонсалес (Штефаник, 79), Зреляк (Кубик, 71), Виттек.Мамаев, 56.Халис Озкахья (Турция)."Рубин" выдал лучший первый тайм в нынешнем сезоне. Открыли счет казанцы уже на 14-й минуте. Это Максим Канунников легко оторвался от защитника и послал мяч в дальний угол ворот Эссера. Однако радовались футболисты "Рубина" недолго. Авдияй дальним ударом напомнил казанской команде о том, что в ее стане еще далеко не все в порядке. Но "Рубин" этот пропущенный мяч только раззадорил. Гости пошли вперед и заработали пенальти, который на 25-й минуте реализовал Карадениз. На перерыв "Рубин" ушел с комфортным для себя счетом. Вот только собственные болельщики продолжали гнать "Штурм" вперед. На 56-й минуте триумфальным для хозяев вышел угловой удар, когда никем не опекаемый Симон Пизингер расстрелял Рыжикова. К несчастью для "Штурма", уже через пять минут Игорь Портнягин снова вывел "Рубин" вперед! Ко всем проблемам австрийской команды вскоре добавилась еще и красная карточка героя первого тайма – удалился Авдияй. "Рубин" добивается важнейшей победы и теперь имеет приличный запас перед ответной встречей.30 июля. Грац. Стадион "ЮПиСи Арена".0:1 - Канунников, 13; 1:1 - Клем, 21; 1:2 - Карадениз, 25 (пен); 2:2 - Пизингер, 56; 2:3 - Портнягин, 61.Штурм: Эссер, Мадль,Эренрайх, Клем, Камавуака, Хаджич (Хорват, 75), Пизингер, Добрас, Шик (Грубер, 67), Тадич (Кинаст, 63), Авдияй.Рыжиков, Котуньо, Кузьмин, Камболов (Георгиев, 46), Кверквелия, Эдуардо, Билялетдинов (Кисляк, 65), Набиуллин, Карадениз, Оздоев, Канунников (Портнягин, 46).Эренрайх, 24; Авдияй, 39; Камболов, 23; Канунников, 41; Благо, 85.Авдияй, 69.Даниэль Стефански (Польша).