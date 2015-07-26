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    Состоялась жеребьевка отбора ЧМ-2018. Дайджест новостей дня


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    Голосов: 0
    26.07.2015 00:13
    В Санкт-Петербурге торжественно поделили по группам команды для участия в отборе к чемпионату мира-2018. Патрик Эберт покинул «Спартак», а Моуриньо требует новый стадион от руководства «Челси». Подборка главных новостей за день – на «Бомбардире».
    В Санкт-Петербурге торжественно поделили по группам команды для участия в отборе к чемпионату мира-2018. Патрик Эберт покинул «Спартак», а Моуриньо требует новый стадион от руководства «Челси». Подборка главных новостей за день – на «Бомбардире».
    Владимир Путин: «Все планы по подготовке чемпионата мира будут выполнены»
    Президент России Владимир Путин выступил с приветственной речью во время предварительной жеребьевки чемпионата мира 2018.
    "Хотел бы еще раз подтвердить, что все планы по подготовке чемпионата мира будут выполнены. Его проведение – одна из ключевых наших задач. Для нас принципиально важно создать достойные условия для команд, чтобы они смогли полностью сосредоточиться на игре и показать высококлассный футбол. И, конечно, мы делаем все, чтобы обеспечить безопасность, максимальный комфорт для болельщиков", - сказал Путин.
    Эберт официально стал игроком «Райо Вальекано»
    Немецкий полузащитник Патрик Эберт перешел из московского "Спартака" в мадридский "Райо Вальекано".Официальный сайт испанской команды подтвердил переход игрока.Трансферная стоимость Эберта составила около 1,5 млн евро.
    Патрик Эберт стал игроком "Спартака" в начале 2014 года. Всего за красно-белых футболист провел 23 матча в РФПЛ и 2 матча в Кубке России. Контракт футболиста со "Спартаком" был рассчитан до середины 2017 года.
    Жозе Моуриньо: «Челси» нужен новый стадион»
    Тренер "Челси" Жозе Моуриньо считает, что команде нужен новый стадион, который станет следующим шагом в развитии клуба. Ради этого Жозе готов проводить домашние матчи на чужой арене в течение трех лет.
    "Я провел 98 матчей на своей скамейке на "Стэмфорд Бридж" и надеюсь провести еще больше. Я знаю, что клубу нужен следующий шаг, и этот шаг - новый "Стэмфорд Бридж", где будет больше мест.
    На определенном жизненном этапе нам, как клубу, придется временно покинуть свой дом. Это плохо, но если у нас не будет выбора, в период ожидания мы постараемся сделать чужой стадион нашим новым домом", - цитирует Моуриньо Goal.
    Платини: «Хотел бы помолодеть и сыграть на ЧМ-2018 в России»
    Президент УЕФА француз Мишель Платини заявил, что хотел бы снова стать футболистом, чтобы принять участие в чемпионате мира 2018 года. Об этом президент УЕФА сказал на семинаре ФИФА, который прошел в Санкт-Петербурге в преддверии предварительной жеребьевки мирового первенства.
    "Мне хотелось бы помолодеть на 30 лет, пройти отборочные матчи и сыграть на чемпионате мира в России.Подарите нам незабываемые эмоции, заставьте нас мечтать!", - сказал Платини.
    Уэлбек может продолжить карьеру в «Бешикташе»
    Нападающий "Арсенала" Дэнни Уэлбек попал в сферу интересов "Бешикташа", который готов выложить за него 10 млн фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail. Отмечается, что стамбульцы ищут замену ушедшему в "Шанхай Шэньхуа" Демба Ба.
    В минувшем сезоне на счету Уэлбека 34 матча и 8 голов в составе лондонцев.
    Агент Де Брюйне проведет встречу с представителями «Манчестер Сити»
    Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн и агент полузащитника "Вольфсбурга" Кевина Де Брюйне в ближайшее время проведут встречу, сообщает Manchester Evening News. 24-летний бельгиец прибыл со своим клубом в Лондон на Кубок Эмирейтс.
    В минувшем сезоне Де Брюйне провел в составе "Вольфсбурга" 50 матчей, забил 16 матчей и отдал 25 голевых передач.
    Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. Европа
    На предварительной жеребьевке Чемпионата мира — 2018 определились составы групп европейского отбора. Команды сыграют между собой в два круга, победители каждой группы получат путевки в Россию. Сборные, занявшие вторые места, кроме худшей из них, проведут стыковые матчи, по итогам которых будут распределены еще четыре билета на главный турнир. Добавим, что в группе "Н" вне конкурса сыграет сборная России.
    Группа А: Нидерланды, Франция, Швеция, Болгария, Беларусь, Люксембург.
    Группа В: Португалия, Швейцария, Венгрия, Фарерские острова, Латвия, Андорра.
    Группа С: Германия, Чехия, Северная Ирландия, Норвегия, Азербайджан, Сан-Марино.
    Группа D: Уэльс, Австрия, Сербия, Ирландия, Молдова, Грузия.
    Группа E: Румыния, Дания, Польша, Черногория, Армения, Казахстан.
    Группа F: Англия, Словакия, Шотландия, Словения, Литва, Мальта.
    Группа G: Испания, Италия, Албания, Израиль, Македония, Лихтенштейн.
    Группа H: Бельгия, Босния и Герцоговина, Греция, Эстония, Кипр.
    Группа I: Хорватия, Исландия, Украина, Турция, Финляндия.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт ФИФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии29
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      Рейтинг: -186

      Protosser 27 июля 2015, 08:28

      Тяжко итальянцам будет(

      0
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      Рейтинг: +15

      K@p@ny3 26 июля 2015, 22:05

      Беларусам не повезло с группой.На мой взгляд самая сильная.В остальных явно видны фовориты(кроме Д,I).

      0
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      Рейтинг: +10

      -Pluto- 26 июля 2015, 19:03

      Испания-Италия заруба будет не на шутку!!! Ставлю на Испанцев остальные вне конкуренции!!!

      0
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      Рейтинг: +13

      Pazitif 26 июля 2015, 19:00


      Группа I: Хорватия, Исландия, Украина, Турция, Финляндия.
      Группа без явного лидера!
      Так что сборной Украине есть возможность выйти с 1го места...если она конечно не пролобает...это ребята умеют)

      0
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      Рейтинг: +28

      vilmontil > Pazitif 27 июля 2015, 10:21

      Хорваты, мне кажется, выйдут с первого места.

      1
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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 26 июля 2015, 14:45

      сомнения вызывает это участие вне конкурса сборной России
      не факт, что это хорошая подготовка, расслабляет формат
      а если будут еще и плохие результаты показывать сборная вне этого зачета - совсем болельщик в уныние впадет

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 26 июля 2015, 14:37

      Не вижу смысла в таких статьях!

      -1
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      Рейтинг: +10

      ZA POROGA 26 июля 2015, 11:52

      зря не участвовала в жеребьевке эрэфия ..не факт . что она будет хозяйкой ЧМ 2018..
      отлучают монголо-кацапов от футбола . а они в ладоши бьют и балалайки брынчат..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +790

      JI e x a 26 июля 2015, 11:08

      надесь, америка прикажет украине бойкотировать чемпионат, не дай, чтобы они с группы вышли. Нам стадо диких майдаунов в стране не нужно

      2
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      Рейтинг: +23

      Трувор 26 июля 2015, 10:55

      За Родину! За суверенитет! За Путина!

      -3
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 26 июля 2015, 10:44

      Не повезло беларусам

      0
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