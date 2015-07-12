«Зенит» - обладатель Суперкубка России-2015! Онлайн событий дня

Футбол вернулся. На стадионе "Петровский" "Зенит" и "Локомотив" разыграли Суперкубок России-2015. "Бомбардир" вел трансляцию всех событий, которые происходили вокруг матча-открытия нового российского сезона.

Футбол вернулся. На стадионе "Петровский" "Зенит" и "Локомотив" разыграли Суперкубок России-2015. "Бомбардир" вел трансляцию всех событий, которые происходили вокруг матча-открытия нового российского сезона.Весь матч в эмоциях одной болельщицы "Зенита". Пропущенный гол, напряжение дополнительного времени, промах Чорлуки, победа.Болельщики уже заполнили интернет своими собственными фоторепортажами. АтмосферноХотя замечания работе арбитра высказывали сегодня многие. Вот, например, что сказал комментатор ВГТРК Александр Неценкоренер проигравшей стороны Игорь Черевченко традиционно намекает на ошибки судей: "Гол "Зенита" - несчастный случай, малейшая потеря концентрации. Говорят, Смольников забил из вне игры. Надо бы повтор посмотреть"И первая реакция пошла от твиттера "Зенита". Благодарят своего голкипера за прекрасный матч. Хотя можно было б и Чорлуку упомянуть - капитан "Локомотива" тоже немало сделал для победы питерцев."Зениииит"! Это был тяжелый матч, но питерцы оказались крепче ровно на два удара. С победы начинают сезон сине-бело-голубые. Российский футбольный сезон официально стартовал, с чем мы и поздравляем друг друга.Когда "Локомотив" уже стал думать о золотом подиуме и шампанском, Игорь Смольников вернул в игру равновесие. Кажется, нас ждет дополнительное времяФуух, первый тайм отыграли команды. "Локомотив" пока держится очень уверенно, поэтому и ведет в счете. Сенегалец Умар Ниасс доказал, что обладает чутьем настоящего форварда. Оказался в нужном месте во время атаки и одним касанием точно пробил в угол ворот Лодыгина. Сейчас принимает поздравления в раздевалке.Звучит гимн!Все, все идем читать текстовую трансляцию Владислава Журина. А после матча возвращаемся сюда, чтобы обсудить его основные события и узнать, что скажут по итогам Суперкубка игроки, тренеры и эксперты.Чуть не забыли представить вам главного арбитра сегодняшней встречи. Судить матч будет Алексей Николаев, для которого это уже третий Суперкубок в карьере. Вот так: стадион Питера, судья из Москвы.А тем временем в офисе фанатов "Зенита" провели обыск. С ОМОНом и овчарками. Искали майки с нецензурными надписями в адрес Дзюбы. Не нашли.Помимо Дзюбы за "Зенит" сегодня дебютирует Артур Юсупов. У "Локомотива" тоже есть новикок - Александр Коломейцев. Это как минимум три причины внимательно следить за событиями матча. Кстати, делать это лучше всего в нашей текстовой онлайн-трансляции , которую для вас проведет Владислав Журин. Через 15 минут все переходим туда: у Влада там информативно, задорно и весело. А еще есть вот такие необычные расстановки.Главная новость по составам - появление Артема Дзюбы с первых минут. Пытаемся предсказать, как сложится матч для форварда, а пока смотрим видео с тренировки Дзюбы в составе питерцев. Кажется, приняли парня хорошо. Хотя без шуток про игрочишку не обошлось.Один из наших читателей вчера загадал серьезный экшн на этот матч. А какие у вас ожидания?Витцель тоже готов. О чем напомнил своим поклонникам в твиттере.Специально к Суперкубку РФПЛ проводила розыгрыш призов среди фанатов. Победителям достанутся мячи с автографами игроков. Подарки уже готовы.Минутка истории. "Локомотив" выигрывал Суперкубок России дважды - в 2003 и 2005 годах. Еще один раз они в нем уступали (2008). У "Зенита" также две победы - 2008-й и 2011-й, однако на одно участие больше (2012, 2013). В Суперкубке-2008 "Локо" и "Зенит" встретились между собой, и питерцы победили 2:1 благодаря голам Аршавина и Погребняка.Еще немного Халка. Вот так бразилец проводил предсезонную подготовку. Еще больше фото о межсезонье футбольных звезд в нашем материале "Бананы, кокосы. Как футболисты проводят лето" . Согреваемся солнечной фотогалереей.Ого! Очевидцы сообщают, что прямосейчас на питерской станции метро "Спортивная" завязалась драка. Хозяева бьют людей с шарфами "Локомотива". Фанаты "Зенита" в своем репуртуаре. Будем надеяться, что хотя бы на трибунах сегодня обойдется без петард и гулливеров.Валера вернулся!

– Как сложится Суперкубок? Мне вообще по барабану, – сказал Карпин после матча "Зенит-2" - "Торпедо" (Армавир).

Но вам мы советуем не слушать Карпина. Если вы не главный тренер команды из Армавира, смотреть игру обязательно!

Таблица трансферов РФПЛ

Полный комплект. Как "Торпедо из Армавира попало в ФНЛ и зовет Карпина

В родных пенатах. Анонс матча за Суперкубок России