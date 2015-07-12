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    «Зенит» - обладатель Суперкубка России-2015! Онлайн событий дня


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    Голосов: 0
    12.07.2015 09:43
    Футбол вернулся. На стадионе "Петровский" "Зенит" и "Локомотив" разыграли Суперкубок России-2015. "Бомбардир" вел трансляцию всех событий, которые происходили вокруг матча-открытия нового российского сезона.
    Футбол вернулся. На стадионе "Петровский" "Зенит" и "Локомотив" разыграли Суперкубок России-2015. "Бомбардир" вел трансляцию всех событий, которые происходили вокруг матча-открытия нового российского сезона.

    21:48 Весь матч в эмоциях одной болельщицы "Зенита". Пропущенный гол, напряжение дополнительного времени, промах Чорлуки, победа.



    21:42     Болельщики уже заполнили интернет своими собственными фоторепортажами. Атмосферно



    21:32     Хотя замечания работе арбитра высказывали сегодня многие. Вот, например, что сказал комментатор ВГТРК Александр Неценко



    21:26 Т    ренер проигравшей стороны Игорь Черевченко традиционно намекает на ошибки судей: "Гол "Зенита" - несчастный случай, малейшая потеря концентрации. Говорят, Смольников забил из вне игры. Надо бы повтор посмотреть"

    20:53     И первая реакция пошла от твиттера "Зенита". Благодарят своего голкипера за прекрасный матч. Хотя можно было б и Чорлуку упомянуть - капитан "Локомотива" тоже немало сделал для победы питерцев.



    20:46     "Зениииит"! Это был тяжелый матч, но питерцы оказались крепче ровно на два удара. С победы начинают сезон сине-бело-голубые. Российский футбольный сезон официально стартовал, с чем мы и поздравляем друг друга.

    19:43     Когда "Локомотив" уже стал думать о золотом подиуме и шампанском, Игорь Смольников вернул в игру равновесие. Кажется, нас ждет дополнительное время

    18:49     Фуух, первый тайм отыграли команды. "Локомотив" пока держится очень уверенно, поэтому и ведет в счете. Сенегалец Умар Ниасс доказал, что обладает чутьем настоящего форварда. Оказался в нужном месте во время атаки и одним касанием точно пробил в угол ворот Лодыгина. Сейчас принимает поздравления в раздевалке.

    17:57     Звучит гимн! Все, все идем читать текстовую трансляцию Владислава Журина. А после матча возвращаемся сюда, чтобы обсудить его основные события и узнать, что скажут по итогам Суперкубка игроки, тренеры и эксперты.

    "Зенит" - "Локомотив". Текстовый онлайн матча

    17:52     Чуть не забыли представить вам главного арбитра сегодняшней встречи. Судить матч будет Алексей Николаев, для которого это уже третий Суперкубок в карьере. Вот так: стадион Питера, судья из Москвы.

    17:50     А тем временем в офисе фанатов "Зенита" провели обыск. С ОМОНом и овчарками. Искали майки с нецензурными надписями в адрес Дзюбы. Не нашли.

    17:35     Помимо Дзюбы за "Зенит" сегодня дебютирует Артур Юсупов. У "Локомотива" тоже есть новикок - Александр Коломейцев. Это как минимум три причины внимательно следить за событиями матча. Кстати, делать это лучше всего в нашей текстовой онлайн-трансляции, которую для вас проведет Владислав Журин. Через 15 минут все переходим туда: у Влада там информативно, задорно и весело. А еще есть вот такие необычные расстановки.



    17:12     Главная новость по составам - появление Артема Дзюбы с первых минут. Пытаемся предсказать, как сложится матч для форварда, а пока смотрим видео с тренировки Дзюбы в составе питерцев. Кажется, приняли парня хорошо. Хотя без шуток про игрочишку не обошлось.



    17:07 "Локомотив" объявил стартовый состав



    17:02 "Зенит" объявил стартовый состав



    16:52 Один из наших читателей вчера загадал серьезный экшн на этот матч. А какие у вас ожидания?



    16:40     Витцель тоже готов. О чем напомнил своим поклонникам в твиттере.



    16:34     Специально к Суперкубку РФПЛ проводила розыгрыш призов среди фанатов. Победителям достанутся мячи с автографами игроков. Подарки уже готовы.



    16:22     Минутка истории. "Локомотив" выигрывал Суперкубок России дважды - в 2003 и 2005 годах. Еще один раз они в нем уступали (2008). У "Зенита" также две победы - 2008-й и 2011-й, однако на одно участие больше (2012, 2013). В Суперкубке-2008 "Локо" и "Зенит" встретились между собой, и питерцы победили 2:1 благодаря голам Аршавина и Погребняка.

    15:50 Еще немного Халка. Вот так бразилец проводил предсезонную подготовку. Еще больше фото о межсезонье футбольных звезд в нашем материале "Бананы, кокосы. Как футболисты проводят лето". Согреваемся солнечной фотогалереей.



    15:38 Ого! Очевидцы сообщают, что прямосейчас на питерской станции метро "Спортивная" завязалась драка. Хозяева бьют людей с шарфами "Локомотива". Фанаты "Зенита" в своем репуртуаре. Будем надеяться, что хотя бы на трибунах сегодня обойдется без петард и гулливеров.

    15:25 Валера вернулся!

    – Как сложится Суперкубок? Мне вообще по барабану, – сказал Карпин после матча "Зенит-2" - "Торпедо" (Армавир).

    Но вам мы советуем не слушать Карпина. Если вы не главный тренер команды из Армавира, смотреть игру обязательно!

    15:00 Как сообщают метеорологи, сейчас в Санкт-Петербурге 12 градусов тепла. Дождь не планируется. Ветерок 5 м/сек. Футболистам играть будет комфортно. А вот болельщикам на трибунах придется немного себя посогревать.

    14:42     Пока на стадион не пускают, московские гости гуляют по городу и делятся замечательными видами в соцсетях. Можно как угодно относиться к "Зениту", но Санкт-Петербург, бесспорно, прекрасен. Наша северная Голландия



    14:36 Динияр Билялетдинов напомнил о себе. "Зенит" выиграет Суперкубок за счет домашней поддержки", - уверен экс-"железнодорожник". Эх, совсем не верит в родную команду.

    14:25 До матча 3,5 часа. Пора ставить напитки в холодильник и начинать готовить еду. Суперкубок покажет федеральный НТВ, начало трансляции в 17:50 по мск. Угадайте, кто будет комментировать игру и скажет: "Говорит и показывает Санкт-Петербург, стадион "Петровский"?

    14:05 Игра "Зенита-2" и "Торпедо" так и завершилась нулевой ничьей. Валерий Карпин прошел боевое крещение в Армавире. По-прежнему верим.

    13:50 Также "железнодорожники" показали, что тоже умеют создавать крутые видео. Казаки писали письмо турецкому султану, Татьяна - Онегину, а "Локомотив" - собственным фанатам. Клубника на столе игроков, наверное, с дачи одного из болельщиков.



    13:41 "Локомотив" же сменил главного тренера, взял в аренду у "Монако" полузащитника Ндинга, вернул из аренды Григорьева и подсивал в качестве свободных агентов вратаря Коченкова и полузащитника Коломейцева. Остальные трансферы команд Премьер-Лиге смотрите по ссылке ниже.

    Таблица трансферов РФПЛ

    13:30 Вспомним, как участники Суперкубка провели полтора месяца лета. "Зенит" был не очень активен на трасферном рынке, ограничившись подписанием Юсупова, Михаила Кержакова и Ткачука, который сразу же был отправлен на доводку во вторую команду. Зато питерцы взорвали интернет креативными роликами с бразилецем Халком. Смотрим и радуемся, что нам не нужно сегодня выходить на поле против такого "монстра".



    13:02     А между тем на Малой спортивной арене "Петровского" на разогреве выступают младшие: "Зенит-2" принимает то самое, легендарное армавирское "Торпедо", чей новый тренер мог пару месяцев назад возглавить "Локомотив". После первого тайма 0:0. Собранная фактически с нуля буквально за два дня до игры команда пока держится. Не забудьте почитать наш познавательный материал о том, что это за клуб такой и как ему удалось переманить к себе Карпина.

    Полный комплект. Как "Торпедо из Армавира попало в ФНЛ и зовет Карпина

    12:57 Похоже, Кержаков все-таки за родной Питер. Вот такое послание форвард оставил фанатам сине-бело-голубых пару дней назад.



    12:43     Появилась информация о том, что болельщики "Зенита" собираются вывесить на трибунах баннер, посвященный Александру Кержакову и Андрею Аршавину. Достойная похвалы акция. Напомним, что Аршавин близок к подписанию контракта с "Кубанью", тогда как Кержаков, по слухам, дал согласие на переход как раз таки в "Локомотив". Интересно, за кого Александр будет сегодня болеть?

    12:31 Несколько интересных фактов о стадионе, куда сегодня все так хотят попасть. "Петровский" был построен в 1925 году и вмещает 21 000 зрителей, во время Великой Отечественной войны был сильно разрушен и позднее реконструирован. "Зенит" проводит здесь свои домашние матчи с 1995 года. А еще "Петровский" считается фартовым местом для сборной России, которая здесь всегда побеждает.

    12:22 До начала матча больше пяти часов, погода по-питерски пасмурная, но болельщики уже создали внушительные очереди перед окошками кассы. А говорите, ВЦИОМ, 17%, никому не интересно.



    11:32 Кубок - в клубный офис. А каждому игроку - на память по медали.



    11:29 Ну и разумеется, помимо премий победителю достанется сам трофей. Вот так его доставляли в Санкт-Петербург.



    11:22     Кстати, по словам исполнительного директора РФС Сергея Чебана, победитель Суперкубка получит 10 млн рублей. Проигравший - в три раза меньше. Грамоту, гвоздичку и коробку конфет, видимо, решили приберечь до лучших времен.

    10:54 Суперкубок России - любимый матч Андре Виллаш-Боаша. Ведь только тут не будет действовать лимит на легионеров. Символично, что этот матч состоится именно сейчас, когда в кабинетах РФС бурно обсуждают, каким должен быть новый лимит. То, что он будет, факт. Как и то, что сделать его хотят максимально жестким.

    10:46 Люди, работающие сегодня на стадионе, уже начали выкладывать в соцсети интересные фото. Вот в этом, например, игроки выйдут на поле. "Зенит" по классике, "Локо" в черных цветах.



    10:30 И пока вся страна снова ругает наше футбольное руководство, игрокам "Локомотива" приходится подчиняться решениям чиновников. Вчера "железнодорожники" провели на "Петровском" последнюю перед матчем тренировку. Отметим, что в Питер не поехали травмированные Илья Абаев, Александр Шешуков и Ян Дюрица.



    10:23 Напомним, что изначально Суперкубок должен был пройти на "Арене Химки". Но у организаторов не хватило денег для аренды стадиона, а варианты с "Локомотивом" и "Открытием Ареной" оказались недоступны из-за проводимых там ремонтных работ. Поэтому пришлось спешно переводить матч домой к "Зениту". Так Суперкубок-2015 задолго до начала уже стал одним из самых скандальных в истории турнира.

    10:10 Для тех, кто читать любит больше, чем смотреть, у нас есть прекрасный материал о сегодняшней игре. Обязательно ознакомьтесь, если не успели сделать это вчера.

    В родных пенатах. Анонс матча за Суперкубок России

    10:00 Доброе утро, дорогие друзья! Весь сегодняшний день "Бомбардир" в режиме реального времени будет рассказывать вам все самое важное, интересное и забавное из того, что будет просходить вокруг матча "Зенит" - "Локомотив". Следите за обновлениям страницы и будьте в курсе главных новостей дня. А пока футболисты и болельщики только проснулись, давайте посмотрим одно очень драматичное превью, подготовленное фанатами.


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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: fclmnews.ru, twitter.com, pfpl.org, instagram.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии464
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      Рейтинг: +12

      sanya254 18 июля 2015, 17:45

      Питер лучший

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 13 июля 2015, 17:42

      Зенит не готов к началу сезона!

      0
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      Рейтинг: +107

      Летов > Павлюченко 13 13 июля 2015, 18:25

      помнится мы коням на этот кубок без вариантов проиграли,а потом в чемпе одни победы

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > Летов 13 июля 2015, 19:10

      Там игра была куда лучше, чем вчера. Такой безнадеги от Зенита давно уже не помню...

      0
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      Рейтинг: +92

      Morata29 13 июля 2015, 12:52

      Жаль Локомотив, играли достойно.

      0
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      Рейтинг: +17

      Neo-SPb 13 июля 2015, 11:23

      Игру уже не хочу обсуждать. Отмечу работу портала - наконец интересно представили материал. Что-то новое выдали. Плюс материал представлен так, что автор остался нейтрален к обеим командам

      1
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      Рейтинг: +316

      Fred Devil 13 июля 2015, 11:12

      НУ И ГДЕ НОВОСТЬ-ПРОВОКАЦИЯ В ДУХЕ СОККЕРА?
      ЯНДЕКС ВЕСЬ РАЗРЫВАЕТСЯ УЖЕ!!!

      Защитник Неманья Пейчинович назвал победу «Зенита» незаслуженной, намекнув, что судья Алексей Николаев помогал хозяевам поля начать сезон с завоевания титула:

      — Считаю, что в игре против «Зенита» мы здорово провели все 120 минут. В то время как соперник не так уж часто угрожал нашим воротам. Они незаслуженно завоевали Суперкубок. У них было на одного игрока больше, ведь матч прошел на «Петровском». Также у них был еще один игрок, думаю, все это видели.

      0
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      Рейтинг: +76

      AST 13 июля 2015, 10:25

      Остановлюсь только на пенальти. Так как их исполняли Григорьев и Чорлука это просто "уму не растяжимо".

      Григорьев возомнил себя Паненкой (был такой игрок в сборной Чехословакии), который издевательски исполнял пенальти, катя мяч по центру, даже в матчах чемпионата Европы. Только в отличие от Григорьева он делал это гораздо техничнее и без промаха.
      Григорьев задумал так пробить изначально, но совершенно исключил из этого процесса вратаря, а Лодыгин не "купился" и к тому же сам удар был исполнен небрежно, а самое интересное, что верхом.

      Объяснить удар Чорлуки не могу. Это не футбольный момент, а скорее психологический феномен, свое рода пердимонокль (perdit monocle).

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > AST 13 июля 2015, 10:40

      Григорьев, еще туда-сюда.
      А вот Чорлука!!!... С таким опытом в АПЛ... и так бездарно пробить.

      1
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      Рейтинг: +107

      Летов > Гавроша 13 июля 2015, 18:26

      Куртиян так спаму забил

      0
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      Рейтинг: +1197

      George-CFC 13 июля 2015, 09:11

      Как можно так играть как Юсупов... Какие же там откаты были, что его взяли. Причем здесь лимит, если такие днища считаются хорошими перспективными футболистами. Вот Миранчук другое дело, молодец парень, удачи ему.
      Ужасный футбол! Кто из чиновников будет говорить о том, что мы футбольная страна... Застрелитесь вместе с Юсуповым

      1
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      Рейтинг: +97

      Конь Красно-Синий 13 июля 2015, 08:54

      Считаю Зени фартануло!!!!
      Паровозы были более близки к победе!
      Пенальти - лотарея!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18

      skam71 13 июля 2015, 07:56

      Мясные лузеры тут как тут

      0
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    • ...
      Рейтинг: +131

      Русский Моуриньо 13 июля 2015, 07:52

      А сколько заработал вчера ВедроЧурлоко?

      2
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