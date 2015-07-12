«Зенит» - обладатель Суперкубка России-2015! Онлайн событий дня

21:48 Весь матч в эмоциях одной болельщицы "Зенита". Пропущенный гол, напряжение дополнительного времени, промах Чорлуки, победа.
21:42 Болельщики уже заполнили интернет своими собственными фоторепортажами. Атмосферно
21:32 Хотя замечания работе арбитра высказывали сегодня многие. Вот, например, что сказал комментатор ВГТРК Александр Неценко
21:26 Тренер проигравшей стороны Игорь Черевченко традиционно намекает на ошибки судей: "Гол "Зенита" - несчастный случай, малейшая потеря концентрации. Говорят, Смольников забил из вне игры. Надо бы повтор посмотреть"
20:53 И первая реакция пошла от твиттера "Зенита". Благодарят своего голкипера за прекрасный матч. Хотя можно было б и Чорлуку упомянуть - капитан "Локомотива" тоже немало сделал для победы питерцев.
20:46 "Зениииит"! Это был тяжелый матч, но питерцы оказались крепче ровно на два удара. С победы начинают сезон сине-бело-голубые. Российский футбольный сезон официально стартовал, с чем мы и поздравляем друг друга.
19:43 Когда "Локомотив" уже стал думать о золотом подиуме и шампанском, Игорь Смольников вернул в игру равновесие. Кажется, нас ждет дополнительное время
18:49 Фуух, первый тайм отыграли команды. "Локомотив" пока держится очень уверенно, поэтому и ведет в счете. Сенегалец Умар Ниасс доказал, что обладает чутьем настоящего форварда. Оказался в нужном месте во время атаки и одним касанием точно пробил в угол ворот Лодыгина. Сейчас принимает поздравления в раздевалке.
17:57 Звучит гимн! Все, все идем читать текстовую трансляцию Владислава Журина. А после матча возвращаемся сюда, чтобы обсудить его основные события и узнать, что скажут по итогам Суперкубка игроки, тренеры и эксперты.
"Зенит" - "Локомотив". Текстовый онлайн матча
17:52 Чуть не забыли представить вам главного арбитра сегодняшней встречи. Судить матч будет Алексей Николаев, для которого это уже третий Суперкубок в карьере. Вот так: стадион Питера, судья из Москвы.
17:50 А тем временем в офисе фанатов "Зенита" провели обыск. С ОМОНом и овчарками. Искали майки с нецензурными надписями в адрес Дзюбы. Не нашли.
17:35 Помимо Дзюбы за "Зенит" сегодня дебютирует Артур Юсупов. У "Локомотива" тоже есть новикок - Александр Коломейцев. Это как минимум три причины внимательно следить за событиями матча. Кстати, делать это лучше всего в нашей текстовой онлайн-трансляции, которую для вас проведет Владислав Журин. Через 15 минут все переходим туда: у Влада там информативно, задорно и весело. А еще есть вот такие необычные расстановки.
17:12 Главная новость по составам - появление Артема Дзюбы с первых минут. Пытаемся предсказать, как сложится матч для форварда, а пока смотрим видео с тренировки Дзюбы в составе питерцев. Кажется, приняли парня хорошо. Хотя без шуток про игрочишку не обошлось.
17:07 "Локомотив" объявил стартовый состав
17:02 "Зенит" объявил стартовый состав
16:52 Один из наших читателей вчера загадал серьезный экшн на этот матч. А какие у вас ожидания?
16:40 Витцель тоже готов. О чем напомнил своим поклонникам в твиттере.
16:34 Специально к Суперкубку РФПЛ проводила розыгрыш призов среди фанатов. Победителям достанутся мячи с автографами игроков. Подарки уже готовы.
16:22 Минутка истории. "Локомотив" выигрывал Суперкубок России дважды - в 2003 и 2005 годах. Еще один раз они в нем уступали (2008). У "Зенита" также две победы - 2008-й и 2011-й, однако на одно участие больше (2012, 2013). В Суперкубке-2008 "Локо" и "Зенит" встретились между собой, и питерцы победили 2:1 благодаря голам Аршавина и Погребняка.
15:50 Еще немного Халка. Вот так бразилец проводил предсезонную подготовку. Еще больше фото о межсезонье футбольных звезд в нашем материале "Бананы, кокосы. Как футболисты проводят лето". Согреваемся солнечной фотогалереей.
15:38 Ого! Очевидцы сообщают, что прямосейчас на питерской станции метро "Спортивная" завязалась драка. Хозяева бьют людей с шарфами "Локомотива". Фанаты "Зенита" в своем репуртуаре. Будем надеяться, что хотя бы на трибунах сегодня обойдется без петард и гулливеров.
15:25 Валера вернулся!
– Как сложится Суперкубок? Мне вообще по барабану, – сказал Карпин после матча "Зенит-2" - "Торпедо" (Армавир).
Но вам мы советуем не слушать Карпина. Если вы не главный тренер команды из Армавира, смотреть игру обязательно!15:00 Как сообщают метеорологи, сейчас в Санкт-Петербурге 12 градусов тепла. Дождь не планируется. Ветерок 5 м/сек. Футболистам играть будет комфортно. А вот болельщикам на трибунах придется немного себя посогревать.
14:42 Пока на стадион не пускают, московские гости гуляют по городу и делятся замечательными видами в соцсетях. Можно как угодно относиться к "Зениту", но Санкт-Петербург, бесспорно, прекрасен. Наша северная Голландия
14:36 Динияр Билялетдинов напомнил о себе. "Зенит" выиграет Суперкубок за счет домашней поддержки", - уверен экс-"железнодорожник". Эх, совсем не верит в родную команду.
14:25 До матча 3,5 часа. Пора ставить напитки в холодильник и начинать готовить еду. Суперкубок покажет федеральный НТВ, начало трансляции в 17:50 по мск. Угадайте, кто будет комментировать игру и скажет: "Говорит и показывает Санкт-Петербург, стадион "Петровский"?
14:05 Игра "Зенита-2" и "Торпедо" так и завершилась нулевой ничьей. Валерий Карпин прошел боевое крещение в Армавире. По-прежнему верим.
13:50 Также "железнодорожники" показали, что тоже умеют создавать крутые видео. Казаки писали письмо турецкому султану, Татьяна - Онегину, а "Локомотив" - собственным фанатам. Клубника на столе игроков, наверное, с дачи одного из болельщиков.
13:41 "Локомотив" же сменил главного тренера, взял в аренду у "Монако" полузащитника Ндинга, вернул из аренды Григорьева и подсивал в качестве свободных агентов вратаря Коченкова и полузащитника Коломейцева. Остальные трансферы команд Премьер-Лиге смотрите по ссылке ниже.
Таблица трансферов РФПЛ
13:30 Вспомним, как участники Суперкубка провели полтора месяца лета. "Зенит" был не очень активен на трасферном рынке, ограничившись подписанием Юсупова, Михаила Кержакова и Ткачука, который сразу же был отправлен на доводку во вторую команду. Зато питерцы взорвали интернет креативными роликами с бразилецем Халком. Смотрим и радуемся, что нам не нужно сегодня выходить на поле против такого "монстра".
13:02 А между тем на Малой спортивной арене "Петровского" на разогреве выступают младшие: "Зенит-2" принимает то самое, легендарное армавирское "Торпедо", чей новый тренер мог пару месяцев назад возглавить "Локомотив". После первого тайма 0:0. Собранная фактически с нуля буквально за два дня до игры команда пока держится. Не забудьте почитать наш познавательный материал о том, что это за клуб такой и как ему удалось переманить к себе Карпина.
Полный комплект. Как "Торпедо из Армавира попало в ФНЛ и зовет Карпина
12:57 Похоже, Кержаков все-таки за родной Питер. Вот такое послание форвард оставил фанатам сине-бело-голубых пару дней назад.
12:43 Появилась информация о том, что болельщики "Зенита" собираются вывесить на трибунах баннер, посвященный Александру Кержакову и Андрею Аршавину. Достойная похвалы акция. Напомним, что Аршавин близок к подписанию контракта с "Кубанью", тогда как Кержаков, по слухам, дал согласие на переход как раз таки в "Локомотив". Интересно, за кого Александр будет сегодня болеть?
12:31 Несколько интересных фактов о стадионе, куда сегодня все так хотят попасть. "Петровский" был построен в 1925 году и вмещает 21 000 зрителей, во время Великой Отечественной войны был сильно разрушен и позднее реконструирован. "Зенит" проводит здесь свои домашние матчи с 1995 года. А еще "Петровский" считается фартовым местом для сборной России, которая здесь всегда побеждает.
12:22 До начала матча больше пяти часов, погода по-питерски пасмурная, но болельщики уже создали внушительные очереди перед окошками кассы. А говорите, ВЦИОМ, 17%, никому не интересно.
11:32 Кубок - в клубный офис. А каждому игроку - на память по медали.
11:29 Ну и разумеется, помимо премий победителю достанется сам трофей. Вот так его доставляли в Санкт-Петербург.
11:22 Кстати, по словам исполнительного директора РФС Сергея Чебана, победитель Суперкубка получит 10 млн рублей. Проигравший - в три раза меньше. Грамоту, гвоздичку и коробку конфет, видимо, решили приберечь до лучших времен.
10:54 Суперкубок России - любимый матч Андре Виллаш-Боаша. Ведь только тут не будет действовать лимит на легионеров. Символично, что этот матч состоится именно сейчас, когда в кабинетах РФС бурно обсуждают, каким должен быть новый лимит. То, что он будет, факт. Как и то, что сделать его хотят максимально жестким.
10:46 Люди, работающие сегодня на стадионе, уже начали выкладывать в соцсети интересные фото. Вот в этом, например, игроки выйдут на поле. "Зенит" по классике, "Локо" в черных цветах.
10:30 И пока вся страна снова ругает наше футбольное руководство, игрокам "Локомотива" приходится подчиняться решениям чиновников. Вчера "железнодорожники" провели на "Петровском" последнюю перед матчем тренировку. Отметим, что в Питер не поехали травмированные Илья Абаев, Александр Шешуков и Ян Дюрица.
10:23 Напомним, что изначально Суперкубок должен был пройти на "Арене Химки". Но у организаторов не хватило денег для аренды стадиона, а варианты с "Локомотивом" и "Открытием Ареной" оказались недоступны из-за проводимых там ремонтных работ. Поэтому пришлось спешно переводить матч домой к "Зениту". Так Суперкубок-2015 задолго до начала уже стал одним из самых скандальных в истории турнира.
10:10 Для тех, кто читать любит больше, чем смотреть, у нас есть прекрасный материал о сегодняшней игре. Обязательно ознакомьтесь, если не успели сделать это вчера.
В родных пенатах. Анонс матча за Суперкубок России
10:00 Доброе утро, дорогие друзья! Весь сегодняшний день "Бомбардир" в режиме реального времени будет рассказывать вам все самое важное, интересное и забавное из того, что будет просходить вокруг матча "Зенит" - "Локомотив". Следите за обновлениям страницы и будьте в курсе главных новостей дня. А пока футболисты и болельщики только проснулись, давайте посмотрим одно очень драматичное превью, подготовленное фанатами.
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