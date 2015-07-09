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    Перерыв в отношениях. Зачем Лео Месси нужно на время перестать играть за сборную


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    Голосов: 0
    09.07.2015 09:36
    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может приостановить выступления за национальную команду. "Бомбардир" объясняет, почему решение, за которое на футболиста уже льется поток грязи, может пойти на пользу и Лео, и сборной.
    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может приостановить выступления за национальную команду. "Бомбардир" объясняет, почему решение, за которое на футболиста уже льется поток грязи, может пойти на пользу и Лео, и сборной.
    В последние дни Лионель Месси наверняка остро испытывает чувство дежавю. Причем, крайне мерзкого. В качестве декораций партнеры по сборной Аргентины, финал крупного турнира и поражение в нем. Чемпионат мира год назад должен был стать турниром всей жизни в футболке сборной. Соревнованием, ради которого стоило провалить сезон в клубе. Закончившаяся Копа Америка могла продолжить весь тот праздничный угар, который начался в "Барселоне". Не получилось ни с первым, ни со вторым. И теперь есть причины переживать за эмоциональное состояние Месси в новом клубном сезоне. Лионель, которому ничего не хочется, даже хуже Лионеля травмированного. Потому что второго можно хотя бы не выпускать на поле.
    Новость о том, что Месси может на время прекратить выступления за сборную, скорее всего, безумная выдумка. Учитывая, что причиной данного решения указываются оскорбление членов семьи игрока со стороны болельщиков Чили. Подобные инциденты сильно сказываются на игре, но приостановка карьеры в сборной проблему не решит. При этом, как кажется, было бы неплохо, прекрати Месси действительно играть за Аргентину на какое-то время.

    За последний год форвард "Барсы" принял участие в минимальном количестве встреч национальной команды. По объективным причинам, но практически не играл. При этом тренерский штаб не мог не учитывать, что рано или поздно капитан восстановится, и его будет нужно встраивать в тактическую схему. Как показал Кубок Америки, вышло отвратительно. Месси превратили в человека, который должен постоянно разгонять атаки из глубины. В "Барселоне" он занимается подобным лишь время от времени, чаще играя у чужих ворот. Здесь же Лео вдруг должен был стать одновременно и начинателем атак, и их завершителем. Какой-то помощи от партнеров не следовало, поскольку не было времени отработать взаимодействие. Десять игроков Аргентины играли так, как привыкли за предыдущие матчи. Месси играл так, как было решено на совещании с тренерами. Если бы не высокий уровень исполнителей, дисбаланс чувствовался еще сильнее. Здесь же он не помешал дойти до финала, где перед "альбиселестес" восстал идеальный механизм команды Чили. И подобное может и будет повторяться дальше. До тех пор, пока тренерский штаб аргентинской команды не поймет, зачем именно им нужен на поле один из лучших игроков мира.
    Говорят, что игра в сборной и близко не выстроена вокруг Месси, как это сделано в "Барселоне". Но в Каталонии каждый игрок спокойно позволяет себе перемещаться с мячом, организовывать атаку и не думать о том, что там у "десятки". Они ищут его передачами не только для того, чтобы он все решил за них. Глядя на игру Аргентины, создается ощущение, что вся установка перед матчами заключается в призыве постоянно отдавать мяч на Лео. Ди Мария, Агуэро, Паласио – все они и сами умеют создать опасность на поле. Но их искусственно ограничивают в импровизации, попутно нагружая на Месси всю ответственность за происходящее на поле. А когда у него не все получается, начинаются оправдания о недостаточном уровне партнеров. Гонсало Игуаин никогда за карьеру не был форвардом, которому для гола достаточно одного шанса. Создайте для него три, и единожды мяч точно окажется в сетке. И это нормальная статистика для центрфорварда. Но для создания моментов не стоит сводить источник опасности к одному футболисту. Иначе все закончится серией пенальти, где уже не только в мастерстве вопрос, но и в нервах. Если же Месси просто не будет приезжать в сборную, тренерский штаб начнет рассчитывать на других игроков и распределять обязанности между всеми. И влиться спустя некоторое время в эту команду будет куда проще, чем в ту, где все роли записаны на тебя.

    Вот уже год сборная Аргентины становится для Месси местом, где у него почти ничего не получается. Наверняка он и сам видит разницу между игрой за клуб и национальную команду. Разговоры о том, что без титула чемпиона мира он не сможет претендовать на место в истории мирового футбола – искусственное изобретение планок. А вот это выполнишь? А вот тот трофей взять слабо? Однако у Лео все еще есть некоторые шансы выиграть мировое первенство. Как и Копа Америка – следующим летом состоится внеочередной турнир по случаю юбилея соревнования. Уйти из сборной сейчас и вернуться перед самым турниром – решение, которое вряд ли поймет кто-то в Аргентине. Но в случае успеха все мгновенно простят. А этот вариант похоже на путь выхода из нынешней ситуации. На родине футболиста до сих пор не могут понять принцип, по которому уже давно живет "Барса". Когда Месси хорошо, то и команда, где он выступает, может добиться всего.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт Кубка Америки
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии123
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      Рейтинг: +11

      Ricko-7 1 августа 2015, 12:25

      Прикольно будет, если Месси уйдет из сборной, а сборная станет чемпионом мира!

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      Рейтинг: +80

      Funny_Smailik 12 июля 2015, 18:31

      Абсолютно согласен с автором.
      Очень верно все подмечено. Бекхем тоже ушел ничего не выграв в Чемпе Мира, так что хрен с ним. Не велика потеря, раз в 4 года и палка стреляет, пусть выгрывают те кому повезло, а стабильно играть за клуб гораздо тяжелей.

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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 11 июля 2015, 05:44

      Статья [Соблюдайте правила ]о

      0
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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 11 июля 2015, 00:51

      !!!

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 10 июля 2015, 12:41

      Не нужно ему переставать играть, просто прессе нужно перестать уже эту тему мусолить! Лео прекрасно играет в сборной, а то, что трофей выиграть не могут это не его личная вина, это проблема всей команды!

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      Рейтинг: +196

      Forint 10 июля 2015, 10:56

      Супер-кару нужен и водитель соответствующий. Решать вам кого назвать суперкаром, всю сборную аргентины или одного Месси, относительно "автолюбителя" - Таты мартино.

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      Рейтинг: +110

      ESPANOL 10 июля 2015, 10:25

      При чём здесь сопли? Он же не завязывает со сборной? Хочет взять перерыв. Таких примеров много. Бывает, что с тренером принципиальные разногласия на почве его видения амплуа игрока, с партнерами нет взаимопонимания и т. д. А может просто морально устал человек. Рон со своей сборной вообще ничего не добился и все молчат в тряпочку, а Месси играл в двух финалах, причем финал ЧМ чисто его заслуга, но все волну гонят, что выступление неудачное. Где логика? А Неймар со своей сборной где? Времена Пеле, когда за сборную Бразилии или Англии играли почти равнозначные игроки, прошли. Сейчас в сборных 1, 2, 3 высококлассных игрока и все, остальных подгоняют чисто из симпатий тренеров под себя. Так что не будьте такими привередливыми, а наслаждайтесь игрой кумиров, они это заслужили преданностью футболу и зрителям. Лично у меня рука не поднимется бросить даже маленький камешек в сторону Месси. РАБОТЯГА И НАСТОЯЩИЙ СПОРТСМЕН! Его бьют на поле больше всех, но я ни разу не видел Лео симулирующим. Он встает и продолжает делать свою работу. Идеал спортсмена!

      3
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 10 июля 2015, 09:37

      если месси временно перестанет играть за сборную.то покажет этим свою слабость.он спортсмен.он должен быть боец а не слабак.

      Вот уже год сборная Аргентины становится для Месси местом, где у него почти ничего не получается. Наверняка он и сам видит разницу между игрой за клуб и национальную команду.
      Источник: http://soccer.ru/articles/435188.shtml

      вот всю жизнь сборная швеция становится для ибры местом где ничего не получается.но никаких соплей по этому поводу нет.пусть месси берет пример.

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      Рейтинг: +17

      Пётр Меньшиков > Die Roten 10 июля 2015, 10:34

      Лично у Ибрагимовича в сборной получается нормально. Более того, гугл в помощь вам узнать, что пару лет назад и Златан отказывался играть за сборную.

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      Рейтинг: +664

      Die Roten > Пётр Меньшиков 10 июля 2015, 14:41

      нормально получается?а что швеция выиграла интересно?я не знал.что ибра тоже отказывался.и он не прав тоже.за деньги они в клубах играют и получают миллионы.а за сборную надо играть по другим причинам.за честь своей страны.и не ныть что партнеры слабые.тем более аргентинцы.

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      Рейтинг: +110

      ESPANOL 10 июля 2015, 08:27

      Все дело в том, какие партнеры рядом играют. Я смотрел финал и впечатление от состава Аргентины просто удручающее, если не сказать еще хуже. Сколько раз Лео выкладывал передачи партнерам и те их бездарно губили. На лице Лео читалось разочарование. То, что он сам часто терял мяч, пытаясь в одиночку проскочить к воротам, говорит о том, что ему надоело это дело. И правильно здесь заметили, что слабо сыграли все звезды. У Лео три труднейших турнира за спиной, где он выкладывался по полной. Я сам играл и знаю, каково это, когда все идут в отпуск, а тебе еще нужно заставить себя играть, причем на всю катушку и не одну игру, а как можно больше! В Европе перед ЧЕ делают перерыв и команды спокойно готовятся, а тут с корабля на бал! Архисложно! Да и тренер Мартино никакой! Выпустить лузера Игуаина, это просто песня! Сейчас поменяют тренера, наберут хороший состав, вот тогда все у них получится.

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      Рейтинг: +66

      footlover 10 июля 2015, 02:57

      Да не нужно ему горбатить спину за сборную, которая играет на порядок хуже его. Удел великих - быть заклёванными ничего из себя не представляющими кликушами. Вообще, сборные по сравнению с клубами нынче проигрывают в конкурентной борьбе, и лучше устраивать чемпионаты Европы, Америки, Африки, мира среди клубов. Будет зрелищнее ИМХО.

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