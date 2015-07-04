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    Сокровище нации. Фанатки Кубка Америки


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    Голосов: 0
    04.07.2015 11:43
    Латиноамериканский футбол – это страсть, эмоции, слезы и эстетика. А еще это – гарантия красивых болельщиц. "Бомбардир" отобрал лучшие снимки представительниц южноамериканского континента в преддверии финала Кубка Америки. Да, "Соккер.ру" уже не тот.
    Да, "Соккер.ру" уже не тот. Но латиноамериканский футбол – это по-прежнему страсть, эмоции, слезы и эстетика. А еще это – гарантия красивых болельщиц, даже несмотря на то, что сейчас на этом континенте зима. В преддверии финала Кубка Америки между Чили и Аргентиной "Бомбардир" отобрал лучшие снимки представительниц Латинской Америки, опубликованные в Instagram.


































    Помимо любительских снимков существует подборка фотографий, сделанных профессионалом специально для Копа Америка. Финал уже сегодня, но есть время определить победительницу по версии наших читателей.





























    Всем отчаянным, кто дочитал до этого момента, посвящается: футбольное превью финального матча Кубка Америки без всяких девиц. Один футбол!




    Внимание!     С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: HR Models.com, Instagram.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии202
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      Рейтинг: +24

      Мастер Данила 8 июля 2015, 14:50

      Порно сайт какой то

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 7 июля 2015, 10:21

      Парагвайки!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      dreamer_xD 7 июля 2015, 09:53

      Перу чемпион)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 6 июля 2015, 11:56

      так было всегда и есть по сей день,девушкам никогда не приходилось особо блистать умом,достаточно было вести себя и одеваться как девушка легкого поведения

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      Олли Кан 6 июля 2015, 11:41

      ребята, судя по фото, финал должен был быть Эквадор-Перу!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      eddy007 6 июля 2015, 10:52

      Какие модели, вы о чем???
      МОЖНО было бы выложить фото, то я бы прислал болельщиц южной америки

      0
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      Рейтинг: +80

      Funny_Smailik 6 июля 2015, 09:40

      Мне понравились в конце перуанские "булки" и парагвайские "дыньки", а вообще каждой бы вдуууууууууууууууууууууууууууууууууууматься какие подарки я бы дал.=)
      Модераторы такими фотками даже забудешь зачем я зашел сегодня на этот сайт.=)
      как в анекдоте: оставил детскую соску на плите, она прилипла, набрал в гугле "как отодрать соску" и забыл на час что искал.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +156

      ст_прапорщик 6 июля 2015, 09:27

      Бомбардировщик выложил снимки проф. моделей... и пару фоток болельщиц

      0
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      Рейтинг: +10

      ZA POROGA 6 июля 2015, 08:41

      "Бомбардир" отобрал лучшие снимки представительниц Латинской Америки, опубликованные в Instagram.
      ............................................

      кто это в бомбардире порешал . что это лучшие???

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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 6 июля 2015, 06:53

      финал бразилия-перу
      в моей постели

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