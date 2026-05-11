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  • «Спартак» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

«Спартак» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

11 мая, 16:20
Спартак
11.05.2026, понедельник, 17:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Рубин
5' К. Ву 60' П. Солари
90+3' А. Юкич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ПЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
7
Назми Грипши
АП
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Рубин
1
Алексей Кеняйкин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Александар Юкич
АП
8
Богдан Йочич
АП
43
Жак Сиве
ЦФ
4-1-1-3-1
98
Максименко
3
Ву
4
Джику
68
Литвинов
97
Денисов
18
Умяров
47
Зобнин
10
Маркиньос
5
Барко
7
Солари
9
Угальде
3-4-1-1-1
38
Ставер
3
Мальдонадо
4
Нижегородов
2
Тесленко
12
Арройо
22
Ходжа
14
Сааведра
5
Вуячич
23
Безруков
7
Грипши
19
Даку
68
Литвинов
35
Мартинс
35
Мартинс
68
Литвинов
7
Солари
83
Фернандеш
83
Фернандеш
7
Солари
10
Маркиньос
27
Дмитриев
27
Дмитриев
10
Маркиньос
47
Зобнин
24
Массалыга
24
Массалыга
47
Зобнин
9
Угальде
99
Гарсия
99
Гарсия
9
Угальде
3
Мальдонадо
98
Лобов
98
Лобов
3
Мальдонадо
12
Арройо
70
Кабутов
70
Кабутов
12
Арройо
7
Грипши
7
Юкич
7
Юкич
7
Грипши
14
Сааведра
8
Йочич
8
Йочич
14
Сааведра
23
Безруков
43
Сиве
43
Сиве
23
Безруков
Остались в запасе
Спартак
Рубин
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
17
Владислав Саусь
АП
28
Даниил Зорин
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
1
Алексей Кеняйкин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Франк Артига
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
17
Владислав Саусь
АП
28
Даниил Зорин
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Франк Артига
Спартак
Точно не сыграют
Срджан Бабич
ЦЗ
Рубин
Точно не сыграют
Угочукву Иву
ОП
Илья Рожков
ПЗ
Антон Швец
ЦП
Статистика матча Спартак - Рубин
2
5
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
3
Нарушения
16
10
Офсайды
4
0
Количество передач
622
319
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Рубина», 29-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Рубин»

«Спартак» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак
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