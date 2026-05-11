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Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Рубина», 29-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Рубин»