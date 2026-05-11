11.05.2026, понедельник, 17:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Россия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
4-1-1-3-1
98
Максименко
3
Ву
4
Джику
68
Литвинов
97
Денисов
18
Умяров
47
Зобнин
10
Маркиньос
5
Барко
7
Солари
9
Угальде
3-4-1-1-1
38
Ставер
3
Мальдонадо
4
Нижегородов
2
Тесленко
12
Арройо
22
Ходжа
14
Сааведра
5
Вуячич
23
Безруков
7
Грипши
19
Даку
68
Литвинов
35
Мартинс
35
Мартинс
68
Литвинов
7
Солари
83
Фернандеш
83
Фернандеш
7
Солари
10
Маркиньос
27
Дмитриев
27
Дмитриев
10
Маркиньос
47
Зобнин
24
Массалыга
24
Массалыга
47
Зобнин
9
Угальде
99
Гарсия
99
Гарсия
9
Угальде
3
Мальдонадо
98
Лобов
98
Лобов
3
Мальдонадо
12
Арройо
70
Кабутов
70
Кабутов
12
Арройо
7
Грипши
7
Юкич
7
Юкич
7
Грипши
14
Сааведра
8
Йочич
8
Йочич
14
Сааведра
23
Безруков
43
Сиве
43
Сиве
23
Безруков
Остались в запасе
Спартак
Рубин
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
17
Владислав Саусь
АП
28
Даниил Зорин
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
1
Алексей Кеняйкин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Франк Артига
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
17
Владислав Саусь
АП
28
Даниил Зорин
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Франк Артига
Спартак
Точно не сыграют
Рубин
Точно не сыграют
Статистика матча Спартак - Рубин
2
5
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
3
Нарушения
16
10
Офсайды
4
0
Количество передач
622
319
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Рубина», 29-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»