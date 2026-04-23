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  • «Спартак» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2026

«Спартак» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2026

23 апреля, 18:35
1
Спартак
23.04.2026, четверг, 19:45
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар
38' К. Мартинс
45+1' Э. Сперцян (П) 85' Жубал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
17
Владислав Саусь
АП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
7
Пабло Солари
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Краснодар
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
15
Хуан Боселли
ПВ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
3-2-2-2-1
98
Максименко
68
Литвинов
4
Джику
97
Денисов
35
Мартинс
18
Умяров
83
Фернандеш
47
Зобнин
10
Маркиньос
5
Барко
9
Угальде
4-2-3-1
1
Агкацев
20
Гонсалес
5
Жубал
19
Коста
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
88
Кривцов
8
Сперцян
9
Кордоба
97
Денисов
27
Дмитриев
27
Дмитриев
97
Денисов
9
Угальде
7
Солари
7
Солари
9
Угальде
35
Мартинс
99
Гарсия
99
Гарсия
35
Мартинс
8
Сперцян
15
Боселли
15
Боселли
8
Сперцян
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
Остались в запасе
Спартак
Краснодар
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
17
Владислав Саусь
АП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
17
Владислав Саусь
АП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Мурад Мусаев
Спартак
Точно не сыграют
Срджан Бабич
ЦЗ
Кристофер Ву
ЦЗ
Краснодар
Точно не сыграют
Александр Кокшаров
ЦФ
Сергей Петров
ПЗ
Виталий Стежко
ЦЗ
Виктор Са
ЛВ
Статистика матча Спартак - Краснодар
1
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Угловые удары
9
2
Нарушения
14
10
Офсайды
2
1
Количество передач
331
381
Сейвы
1
4
Точность передач %
76
78
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Краснодара», 26-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 апреля в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак»«Краснодар»

«Спартак» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак
Комментарии (1)
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1776966867
Пеналь в нашу пользу липовый! Как и вчера в пользу Локо с Дивеевым. В нашем случае мяч уходил от ворот, за Умяровым никого нет, рукой он не играет, мяч попадает в руку, причём по касательной, потому что даже не изменил траекторию. Мы ничего не создали, но скорости выше, чем вчера Локо-Зенит.
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