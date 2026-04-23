23.04.2026, четверг, 19:45
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
3-2-2-2-1
98
Максименко
68
Литвинов
4
Джику
97
Денисов
35
Мартинс
18
Умяров
83
Фернандеш
47
Зобнин
10
Маркиньос
5
Барко
9
Угальде
4-2-3-1
1
Агкацев
20
Гонсалес
5
Жубал
19
Коста
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
88
Кривцов
8
Сперцян
9
Кордоба
97
Денисов
27
Дмитриев
27
Дмитриев
97
Денисов
9
Угальде
7
Солари
7
Солари
9
Угальде
35
Мартинс
99
Гарсия
99
Гарсия
35
Мартинс
8
Сперцян
15
Боселли
15
Боселли
8
Сперцян
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
Остались в запасе
Спартак
Краснодар
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
17
Владислав Саусь
АП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
17
Владислав Саусь
АП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Мурад Мусаев
Спартак
Точно не сыграют
Краснодар
Точно не сыграют
Статистика матча Спартак - Краснодар
1
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Угловые удары
9
2
Нарушения
14
10
Офсайды
2
1
Количество передач
331
381
Сейвы
1
4
Точность передач %
76
78
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Краснодара», 26-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 апреля в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»