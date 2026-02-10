10.02.2026, вторник, 16:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Составы команд
Спартак
4-2-1-2-1
98
Максименко
2
Рябчук
21
Ву
4
Джику
97
Денисов
35
Мартинс
18
Умяров
83
Фернандеш
10
Маркиньос
7
Солари
91
Заболотный
4-2-3-1
74
Сейсен
3
Калайца
2
Бартолец
6
Касым
45
Аманович
6
Вороговский
10
Томасов
72
Басманов
77
Грипши
47
Абраев
8
Башич
Остались в запасе
Спартак
Астана
44
Руслан Пичиенко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
40
Иван Сорокин
АП
5
Эсекьель Барко
АП
17
Владислав Саусь
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
24
Никита Массалыга
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
89
Арсен Ахметов
ЦФ
93
Йосип Чондрич
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
71
Санжар Ануаров
ЦЗ
18
Дмитрий Шомко
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Спартак - Астана
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча «Спартак» против «Астаны» на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Астана»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»