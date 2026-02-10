Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026

«Спартак» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026

Сегодня, 15:06
Спартак
10.02.2026, вторник, 16:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Астана
9' А. Джику
71' К. Бартолец
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
21
Кристофер Ву
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
10
Маркиньос
ЛВ
7
Пабло Солари
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
45
Алекса Аманович
ЛЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
6
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
8
Иван Башич
АП
77
Назми Грипши
АП
72
Станислав Басманов
ЛВ
47
Максат Абраев
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Спартак
44
Руслан Пичиенко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
40
Иван Сорокин
АП
5
Эсекьель Барко
АП
17
Владислав Саусь
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
24
Никита Массалыга
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
Астана
89
Арсен Ахметов
ЦФ
93
Йосип Чондрич
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
71
Санжар Ануаров
ЦЗ
18
Дмитрий Шомко
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
4-2-1-2-1
98
Максименко
2
Рябчук
21
Ву
4
Джику
97
Денисов
35
Мартинс
18
Умяров
83
Фернандеш
10
Маркиньос
7
Солари
91
Заболотный
4-2-3-1
74
Сейсен
3
Калайца
2
Бартолец
6
Касым
45
Аманович
6
Вороговский
10
Томасов
72
Басманов
77
Грипши
47
Абраев
8
Башич
Остались в запасе
Спартак
Астана
44
Руслан Пичиенко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
40
Иван Сорокин
АП
5
Эсекьель Барко
АП
17
Владислав Саусь
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
24
Никита Массалыга
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
89
Арсен Ахметов
ЦФ
93
Йосип Чондрич
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
71
Санжар Ануаров
ЦЗ
18
Дмитрий Шомко
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
44
Руслан Пичиенко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
40
Иван Сорокин
АП
5
Эсекьель Барко
АП
17
Владислав Саусь
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
24
Никита Массалыга
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
89
Арсен Ахметов
ЦФ
93
Йосип Чондрич
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
71
Санжар Ануаров
ЦЗ
18
Дмитрий Шомко
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Спартак - Астана
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча «Спартак» против «Астаны» на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак»«Астана»

«Спартак» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Астана Спартак
Все новости
