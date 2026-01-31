Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Гамбург» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

«Гамбург» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

Сегодня, 19:41
Гамбург
31.01.2026, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Бавария
34' Ф. Виейра (П) 53' Л. Вушкович
42' Г. Кейн 46' Л. Диас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
44
Лука Вушкович
ЦЗ
2
Уильям Микельбренси
ПЗ
8
Даниэль Эльфадли
ОП
24
Николас Капалдо
(К) ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
42
Леннарт Карл
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Гамбург
12
Сандер Тангвик
ВР
37
Louis Lemke
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
25
Джордан Торунарига
ЦЗ
16
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
14
Райан Филипп
ЦП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
39
Omar Megeed
ЦП
9
Роберт Глатцель
ЦФ
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
8
Леон Горецка
ЦП
20
Том Бисхоф
АП
10
Джамал Мусиала
АП
14
Луис Диас
ЛВ
11
Николас Джексон
ПВ
3-1-4-1-1
1
Фернандес
28
Мухайм
44
Вушкович
2
Микельбренси
8
Эльфадли
24
Капалдо
6
Локонга
21
Ремберг
20
Виейра
11
Кенигсдорффер
18
Джатта
4-2-3-1
1
Нойер
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
44
Станишич
19
Дэвис
45
Павлович
6
Киммих
17
Олисе
42
Карл
7
Гнабри
9
Кейн
2
Микельбренси
17
Омари
17
Омари
2
Микельбренси
18
Джатта
16
Гочолеишвили
16
Гочолеишвили
18
Джатта
11
Кенигсдорффер
14
Филипп
14
Филипп
11
Кенигсдорффер
6
Локонга
10
Ферай
10
Ферай
6
Локонга
20
Виейра
9
Глатцель
9
Глатцель
20
Виейра
3
Мин-Джэ
4
Та
4
Та
3
Мин-Джэ
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
42
Карл
14
Диас
14
Диас
42
Карл
Остались в запасе
Гамбург
Бавария
12
Сандер Тангвик
ВР
37
Louis Lemke
ЦЗ
25
Джордан Торунарига
ЦЗ
39
Omar Megeed
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
40
Йонас Урбиг
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
8
Леон Горецка
ЦП
20
Том Бисхоф
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
37
Louis Lemke
ЦЗ
25
Джордан Торунарига
ЦЗ
39
Omar Megeed
ЦП
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
8
Леон Горецка
ЦП
20
Том Бисхоф
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Венсан Компани
Гамбург
Точно не сыграют
Alexander Røssing-Lelesiit
ЦФ
Юссуф Поульсен
ЦФ
Жан-Люк Домпе
ЛВ
Под вопросом
F. Balde
ЦФ
Дэмион Даунс
ЦФ
Роберт Глатцель
ЦФ
Aboubaka Soumahoro
ЦЗ
Бавария
Точно не сыграют
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
Конрад Лаймер
ЦП
Йосип Станишич
ЦЗ
Статистика матча Гамбург - Бавария
6
4
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Угловые удары
3
9
Нарушения
12
16
Офсайды
3
1
Количество передач
262
687
Сейвы
4
1
Точность передач %
77
91
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.26
2.37
xGP (предотвращенные голы)
0.14
0.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Гамбург» против «Баварии», 20-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гамбург» – «Бавария»

«Гамбург» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Гамбург
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бундеслига. «Бавария» потеряла очки с выходцем из второй Бундеслиги (2:2)
22:34
Определены 2 трансферных провала ЦСКА в 2025 году
22:03
У Бензема появился конкретный вариант в Европе
21:47
1
Гвардиола выступил в защиту Палестины: «Мы должны с этим бороться»
21:05
2
Орлов описал Глушенкова тремя прилагательными
20:39
1
Названа точная сумма, которую «Зенит» получил за Жерсона и Кассьерру
20:33
10
«Краснодар» переключился с Денисова на другого русского защитника
20:12
5
Защитник «Локо» прокомментировал информацию о своем саботаже
19:28
Видео«Ты че, пьяный?!»: Баринову не понравились слова Кругового
19:14
10
ВидеоСын Зобнина отпраздновал гол походкой Макгрегора
18:59
6
Все новости
Все новости
Риера возглавил участника Лиги чемпионов – тренером интересовался «Спартак»
Вчера, 22:55
1
Фото«Байер» отдал в аренду украинского футболиста
Вчера, 21:45
1
«Бавария» объявила об уходе из клуба хавбека сборной Германии по завершении сезона
Вчера, 14:42
«Баварии» предложили российского вратаря на замену Нойеру
29 января
4
Тикнизяном заинтересовался клуб Бундеслиги
29 января
1
Кирьяков похвастался, как его почитают в Германии
28 января
Клопп задумал создать новую лигу в Германии
28 января
3
Бундеслига. «Бавария» потерпела 1-е поражение в сезоне (1:2)
24 января
4
Комментатор сменил «Матч ТВ» на Okko
19 января
7
Вингер «Баварии» Олисе повторил рекорд Рибери
17 января
Бундеслига. «Бавария» разнесла «РБ Лейпциг», проиграв первый тайм
17 января
1
Клопп согласится возглавить только две команды
15 января
6
«Бавария» обновила рекорд Бундеслиги
15 января
Бундеслига. «Бавария» одержала волевую победу и завершила 1-й круг с 11-очковым отрывом
15 января
Раскрыты пять трансферных целей «Баварии» на лето
14 января
Кандидата на пост тренера сборной России уволили за склонение коллеги к оральному сексу
13 января
17
Бундеслига. «Бавария» разнесла «Вольфсбург», забив 8 голов
11 января
1
Гасилин вспомнил о проблемах с полицией в Германии из-за мусорных баков
8 января
1
Главный талант «Баварии» закрыл комментарии из-за слов о желании перейти в «Реал»
6 января
1
Нойер рассказал, продлит ли контракт с «Баварией»
6 января
3
«Бавария» определилась с будущим Кейна
6 января
1
Главный талант «Баварии»: «Клуб моей мечты – «Реал»
5 января
1
«Бавария» отказалась от покупки 75-миллионного форварда
2 января
Аршавину не нравится Кейн: «Ну просто какие его качества?»
2025.12.29 22:55
13
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч»-2026 по версии Goal
2025.12.25 14:28
1
«Бавария» стала автором уникального достижения
2025.12.22 19:49
1
Три бомбардира борются за «Золотую бутсу»-2025/26
2025.12.22 16:16
1
Кейн установил рекорд Бундеслиги
2025.12.22 13:50
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 