31.01.2026, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Гамбург
3-1-4-1-1
1
Фернандес
28
Мухайм
44
Вушкович
2
Микельбренси
8
Эльфадли
24
Капалдо
6
Локонга
21
Ремберг
20
Виейра
11
Кенигсдорффер
18
Джатта
4-2-3-1
1
Нойер
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
44
Станишич
19
Дэвис
45
Павлович
6
Киммих
17
Олисе
42
Карл
7
Гнабри
9
Кейн
2
Микельбренси
17
Омари
17
Омари
2
Микельбренси
18
Джатта
16
Гочолеишвили
16
Гочолеишвили
18
Джатта
11
Кенигсдорффер
14
Филипп
14
Филипп
11
Кенигсдорффер
6
Локонга
10
Ферай
10
Ферай
6
Локонга
20
Виейра
9
Глатцель
9
Глатцель
20
Виейра
3
Мин-Джэ
4
Та
4
Та
3
Мин-Джэ
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
42
Карл
14
Диас
14
Диас
42
Карл
Остались в запасе
Гамбург
Бавария
12
Сандер Тангвик
ВР
37
Louis Lemke
ЦЗ
25
Джордан Торунарига
ЦЗ
39
Omar Megeed
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
40
Йонас Урбиг
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
8
Леон Горецка
ЦП
20
Том Бисхоф
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Гамбург
Точно не сыграют
Под вопросом
Бавария
Точно не сыграют
Статистика матча Гамбург - Бавария
6
4
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Угловые удары
3
9
Нарушения
12
16
Офсайды
3
1
Количество передач
262
687
Сейвы
4
1
Точность передач %
77
91
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.26
2.37
xGP (предотвращенные голы)
0.14
0.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Гамбург» против «Баварии», 20-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гамбург» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»