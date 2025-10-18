Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

«Спартак» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

18 октября 2025, 14:05
Спартак
18.10.2025, суббота, 15:15
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
85' Э. Барко
54' Т. Сулейманов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
24
Никита Массалыга
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
4-2-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
4
Джику
6
Бабич
97
Денисов
18
Умяров
35
Мартинс
10
Маркиньос
5
Барко
7
Солари
99
Гарсия
4-1-3-2
1
Ятимов
40
Вахания
3
Сако
4
Мелехин
78
Чистяков
8
Миронов
7
Роналдо
18
Кучаев
10
Щетинин
99
Сулейманов
69
Голенков
6
Бабич
3
Ву
3
Ву
6
Бабич
35
Мартинс
47
Зобнин
47
Зобнин
35
Мартинс
5
Рябчук
27
Дмитриев
27
Дмитриев
5
Рябчук
10
Маркиньос
9
Угальде
9
Угальде
10
Маркиньос
10
Щетинин
27
Прохин
27
Прохин
10
Щетинин
8
Миронов
21
Шанталий
21
Шанталий
8
Миронов
18
Кучаев
10
Комаров
10
Комаров
18
Кучаев
99
Сулейманов
9
Мохеби
9
Мохеби
99
Сулейманов
Остались в запасе
Спартак
Ростов
1
Илья Помазун
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
28
Даниил Зорин
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
28
Даниил Зорин
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Спартак - Ростов
2
1
6
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
14
Офсайды
1
3
Количество передач
457
289
Сейвы
6
2
Точность передач %
77
66
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Ростова», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 15:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ростов»

«Спартак» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
4
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
9
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
4
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+