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Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Ростова», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 15:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ростов»