18.10.2025, суббота, 15:15
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
4-2-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
4
Джику
6
Бабич
97
Денисов
18
Умяров
35
Мартинс
10
Маркиньос
5
Барко
7
Солари
99
Гарсия
4-1-3-2
1
Ятимов
40
Вахания
3
Сако
4
Мелехин
78
Чистяков
8
Миронов
7
Роналдо
18
Кучаев
10
Щетинин
99
Сулейманов
69
Голенков
6
Бабич
3
Ву
3
Ву
6
Бабич
35
Мартинс
47
Зобнин
47
Зобнин
35
Мартинс
5
Рябчук
27
Дмитриев
27
Дмитриев
5
Рябчук
10
Маркиньос
9
Угальде
9
Угальде
10
Маркиньос
10
Щетинин
27
Прохин
27
Прохин
10
Щетинин
8
Миронов
21
Шанталий
21
Шанталий
8
Миронов
18
Кучаев
10
Комаров
10
Комаров
18
Кучаев
99
Сулейманов
9
Мохеби
9
Мохеби
99
Сулейманов
Остались в запасе
Спартак
Ростов
1
Илья Помазун
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
28
Даниил Зорин
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
28
Даниил Зорин
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Спартак - Ростов
2
1
6
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
14
Офсайды
1
3
Количество передач
457
289
Сейвы
6
2
Точность передач %
77
66
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Ростова», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября в 15:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»