Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
Торпедо
4-1-1-3-1
25
Солдатенко
55
Степанов
4
Бородин
3
Иваньков
99
Шевченко
5
Москвичев
27
Орехов
23
Данилин
8
Галоян
7
Юшин
38
Чупаев
3-1-1-3-2
31
Беленов
55
Шляков
50
Хомуха
45
Теняев
24
Мрзляк
22
Юсупов
77
Чимези
8
Исаев
15
Хабалов
11
88
Агеян
8
Галоян
90
Роганович
90
Роганович
8
Галоян
23
Данилин
84
Чурилов
84
Чурилов
23
Данилин
5
Москвичев
10
Чурич
10
Чурич
5
Москвичев
38
Чупаев
11
Шамкин
11
Шамкин
38
Чупаев
50
Хомуха
79
Троянов
79
Троянов
50
Хомуха
24
Мрзляк
21
Мацхарашвили
21
Мацхарашвили
24
Мрзляк
77
Чимези
23
Ахатов
23
Ахатов
77
Чимези
11
70
Ортис
70
Ортис
11
Остались в запасе
Торпедо
Уфа
74
Михаил Волков
ВР
12
Егор Бабурин
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
87
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
89
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Сергей Жуков
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
69
Ilya Khanenko
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
19
Emil Mayorov
ЦФ
9
Илья Карпук
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
