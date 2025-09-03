Введите ваш ник на сайте
  • «Торпедо» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2025

«Торпедо» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2025

3 сентября, 18:11
Торпедо
03.09.2025, среда, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
55
Данил Степанов
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
8
Артур Галоян
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
7
Александр Юшин
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
50
Иван Хомуха
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
8
Шамиль Исаев
АП
15
Алан Хабалов
ЛВ
77
Уильямс Чимези
ПВ
11
Osman Minatulaev
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Торпедо
74
Михаил Волков
ВР
12
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
14
Егор Бурхин
ЛЗ
87
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
10
Марио Чурич
ОП
11
Даниил Шамкин
АП
89
Руслан Червяков
ПВ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
69
Ilya Khanenko
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
21
Никита Мацхарашвили
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
19
Emil Mayorov
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
9
Илья Карпук
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Солдатенко
55
Степанов
4
Бородин
3
Иваньков
99
Шевченко
5
Москвичев
27
Орехов
23
Данилин
8
Галоян
7
Юшин
38
Чупаев
3-1-1-3-2
31
Беленов
55
Шляков
50
Хомуха
45
Теняев
24
Мрзляк
22
Юсупов
77
Чимези
8
Исаев
15
Хабалов
11
88
Агеян
8
Галоян
90
Роганович
90
Роганович
8
Галоян
23
Данилин
84
Чурилов
84
Чурилов
23
Данилин
5
Москвичев
10
Чурич
10
Чурич
5
Москвичев
38
Чупаев
11
Шамкин
11
Шамкин
38
Чупаев
50
Хомуха
79
Троянов
79
Троянов
50
Хомуха
24
Мрзляк
21
Мацхарашвили
21
Мацхарашвили
24
Мрзляк
77
Чимези
23
Ахатов
23
Ахатов
77
Чимези
11
70
Ортис
70
Ортис
11
Остались в запасе
Торпедо
Уфа
74
Михаил Волков
ВР
12
Егор Бабурин
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
87
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
89
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Сергей Жуков
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
69
Ilya Khanenko
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
19
Emil Mayorov
ЦФ
9
Илья Карпук
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
74
Михаил Волков
ВР
12
Егор Бабурин
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
87
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
89
Руслан Червяков
ПВ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
69
Ilya Khanenko
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
19
Emil Mayorov
ЦФ
9
Илья Карпук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Торпедо - Уфа
2
3
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Уфы», 8-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 сентября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Уфа»

«Торпедо» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Уфа Торпедо
