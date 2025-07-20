20.07.2025, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Россия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
3-3-2-2
1
Латышонок
16
Эракович
33
Нино
66
Вега
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
31
Мантуан
20
Педро
11
Энрике
10
Глушенков
9
Кассьерра
3-2-3-2
1
Ятимов
27
Прохин
4
Мелехин
78
Чистяков
40
Вахания
87
Лангович
10
Комаров
18
Кучаев
10
Щетинин
69
Голенков
7
Роналдо
66
Вега
16
Дркушич
16
Дркушич
66
Вега
16
Эракович
8
Жерсон
8
Жерсон
16
Эракович
31
Мантуан
77
Мостовой
77
Мостовой
31
Мантуан
9
Кассьерра
7
Соболев
7
Соболев
9
Кассьерра
7
Роналдо
47
Тарасов
47
Тарасов
7
Роналдо
10
Щетинин
8
Миронов
8
Миронов
10
Щетинин
10
Комаров
9
Мохеби
9
Мохеби
10
Комаров
69
Голенков
99
Сулейманов
99
Сулейманов
69
Голенков
40
Вахания
91
Шамонин
91
Шамонин
40
Вахания
Остались в запасе
Зенит
Ростов
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
71
Даниил Одоевский
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Зенит - Ростов
3
4
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
13
Офсайды
3
3
Количество передач
506
216
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
58
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
3.19
1.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Ростова», 1-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»