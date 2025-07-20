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  • «Зенит» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

«Зенит» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

20 июля 2025, 16:50
Зенит
20.07.2025, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
67' М. Кассьерра 79' А. Мостовой (П)
22' И. Комаров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
66
Роман Вега
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
11
Луис Энрике
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
10
Кирилл Щетинин
АП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
10
Иван Комаров
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
47
Александр Тарасов
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
11
Ибрагим Аджаса
ЦФ
91
Антон Шамонин
ЦФ
3-3-2-2
1
Латышонок
16
Эракович
33
Нино
66
Вега
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
31
Мантуан
20
Педро
11
Энрике
10
Глушенков
9
Кассьерра
3-2-3-2
1
Ятимов
27
Прохин
4
Мелехин
78
Чистяков
40
Вахания
87
Лангович
10
Комаров
18
Кучаев
10
Щетинин
69
Голенков
7
Роналдо
66
Вега
16
Дркушич
16
Дркушич
66
Вега
16
Эракович
8
Жерсон
8
Жерсон
16
Эракович
31
Мантуан
77
Мостовой
77
Мостовой
31
Мантуан
9
Кассьерра
7
Соболев
7
Соболев
9
Кассьерра
7
Роналдо
47
Тарасов
47
Тарасов
7
Роналдо
10
Щетинин
8
Миронов
8
Миронов
10
Щетинин
10
Комаров
9
Мохеби
9
Мохеби
10
Комаров
69
Голенков
99
Сулейманов
99
Сулейманов
69
Голенков
40
Вахания
91
Шамонин
91
Шамонин
40
Вахания
Остались в запасе
Зенит
Ростов
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
71
Даниил Одоевский
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
11
Ибрагим Аджаса
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Зенит - Ростов
3
4
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
13
Офсайды
3
3
Количество передач
506
216
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
58
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
3.19
1.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Ростова», 1-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ростов»

«Зенит» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит
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