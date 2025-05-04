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  • «Слуцк» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

«Слуцк» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

4 мая 2025, 14:50
Слуцк
04.05.2025, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Минск
38' И. Грищенко
45' А. Макась
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
32
Сергей Черник
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
6
Артем Толкин
ЦЗ
27
Вадим Курлович
ОП
28
Иван Михнюк
ОП
18
Артур Буньон
ЦП
97
Василий Чернявский
ЦП
10
Илья Грищенко
ЦФ
Минск
30
Александр Гутор
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
26
Владислав Варакса
ОП
13
Дмитрий Лисакович
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
11
Набиль Дауда Натама
ЦФ
10
Гулжигит Борубаев
ЦФ
22
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Слуцк
17
Роман Грицкевич
ЦФ
30
Илья Брановец
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
71
Андрей Крень
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
17
Илья Тишуров
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
10
Фёдор Лебедев
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
Минск
1
Владислав Игнатьев
ВР
37
Матвей Сухаренко
ВР
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
80
Никита Романов
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
33
Константин Малицкий
ЦП
6
Феликс Абена
ЦП
47
Захар Драчев
ЦП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
3-4-2-1
32
Черник
72
Позняк
3
Дубатовка
6
Толкин
10
Жумабеков
27
Курлович
28
Михнюк
20
Мартьянов
18
Буньон
97
Чернявский
10
Грищенко
4-1-1-1-3
30
Гутор
2
Дихтиевский
5
Жевнеров
79
Свириденко
4
Хадаркевич
26
Варакса
13
Лисакович
29
Денисюк
22
Макась
10
Борубаев
11
Натама
27
Курлович
7
Бакаев
7
Бакаев
27
Курлович
5
Жевнеров
66
Кампо
66
Кампо
5
Жевнеров
Остались в запасе
Слуцк
Минск
17
Роман Грицкевич
ЦФ
30
Илья Брановец
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
71
Андрей Крень
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
17
Илья Тишуров
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
10
Фёдор Лебедев
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
1
Владислав Игнатьев
ВР
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
80
Никита Романов
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
33
Константин Малицкий
ЦП
6
Феликс Абена
ЦП
47
Захар Драчев
ЦП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
17
Роман Грицкевич
ЦФ
30
Илья Брановец
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
71
Андрей Крень
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
17
Илья Тишуров
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
10
Фёдор Лебедев
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
Остались в запасе
1
Владислав Игнатьев
ВР
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
80
Никита Романов
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
33
Константин Малицкий
ЦП
6
Феликс Абена
ЦП
47
Захар Драчев
ЦП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Слуцк - Минск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Минска», 7-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк»«Минск»

«Слуцк» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Минск Слуцк
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