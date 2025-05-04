04.05.2025, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Слуцк
Слуцк
3-4-2-1
32
Черник
72
Позняк
3
Дубатовка
6
Толкин
10
Жумабеков
27
Курлович
28
Михнюк
20
Мартьянов
18
Буньон
97
Чернявский
10
Грищенко
4-1-1-1-3
30
Гутор
2
Дихтиевский
5
Жевнеров
79
Свириденко
4
Хадаркевич
26
Варакса
13
Лисакович
29
Денисюк
22
Макась
10
Борубаев
11
Натама
27
Курлович
7
Бакаев
7
Бакаев
27
Курлович
5
Жевнеров
66
Кампо
66
Кампо
5
Жевнеров
Остались в запасе
Слуцк
Минск
17
Роман Грицкевич
ЦФ
30
Илья Брановец
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
71
Андрей Крень
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
17
Илья Тишуров
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
10
Фёдор Лебедев
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
1
Владислав Игнатьев
ВР
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
80
Никита Романов
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
33
Константин Малицкий
ЦП
6
Феликс Абена
ЦП
47
Захар Драчев
ЦП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
17
Роман Грицкевич
ЦФ
30
Илья Брановец
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
71
Андрей Крень
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
17
Илья Тишуров
ЦП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
10
Фёдор Лебедев
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
Остались в запасе
1
Владислав Игнатьев
ВР
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
80
Никита Романов
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
33
Константин Малицкий
ЦП
6
Феликс Абена
ЦП
47
Захар Драчев
ЦП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Слуцк - Минск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Минска», 7-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Минск»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»