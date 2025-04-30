Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против ЦСКА, финал Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 апреля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ростов»