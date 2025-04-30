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  • «Зенит» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 апреля 2025

«Зенит» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 апреля 2025

30 апреля 2025, 19:20
Зенит
30.04.2025, среда, 20:30
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
2 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
ЦСКА
17' М. Кассьерра 57' А. Мостовой (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
8
Вендел
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Адамов
4
Горшков
28
Алип
33
Нино
16
Дркушич
14
Зделар
8
Вендел
77
Мостовой
11
Энрике
9
Кассьерра
32
Гонду
4-2-3-1
49
Тороп
22
Гайич
23
Абдулкадыров
90
Лукин
27
Мойзес
15
Пьянич
8
Бистрович
31
Кисляк
10
Обляков
17
Глебов
23
Гуарирапа
11
Энрике
10
Глушенков
10
Глушенков
11
Энрике
9
Кассьерра
31
Мантуан
31
Мантуан
9
Кассьерра
77
Мостовой
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
77
Мостовой
14
Зделар
5
Барриос
5
Барриос
14
Зделар
8
Вендел
97
Ахметов
97
Ахметов
8
Вендел
15
Пьянич
11
Мусаев
11
Мусаев
15
Пьянич
17
Глебов
20
Койта
20
Койта
17
Глебов
23
Гуарирапа
99
Шуманский
99
Шуманский
23
Гуарирапа
22
Гайич
12
Келлвен
12
Келлвен
22
Гайич
10
Обляков
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
10
Обляков
Остались в запасе
Зенит
ЦСКА
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Зенит - ЦСКА
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против ЦСКА, финал Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 апреля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит»«Ростов»

«Зенит» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок ЦСКА Зенит
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