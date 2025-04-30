30.04.2025, среда, 20:30
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
2 : 0
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
4-1-1-2-2
16
Адамов
4
Горшков
28
Алип
33
Нино
16
Дркушич
14
Зделар
8
Вендел
77
Мостовой
11
Энрике
9
Кассьерра
32
Гонду
4-2-3-1
49
Тороп
22
Гайич
23
Абдулкадыров
90
Лукин
27
Мойзес
15
Пьянич
8
Бистрович
31
Кисляк
10
Обляков
17
Глебов
23
Гуарирапа
11
Энрике
10
Глушенков
10
Глушенков
11
Энрике
9
Кассьерра
31
Мантуан
31
Мантуан
9
Кассьерра
77
Мостовой
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
77
Мостовой
14
Зделар
5
Барриос
5
Барриос
14
Зделар
8
Вендел
97
Ахметов
97
Ахметов
8
Вендел
15
Пьянич
11
Мусаев
11
Мусаев
15
Пьянич
17
Глебов
20
Койта
20
Койта
17
Глебов
23
Гуарирапа
99
Шуманский
99
Шуманский
23
Гуарирапа
22
Гайич
12
Келлвен
12
Келлвен
22
Гайич
10
Обляков
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
10
Обляков
Остались в запасе
Зенит
ЦСКА
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Зенит - ЦСКА
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против ЦСКА, финал Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 апреля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»