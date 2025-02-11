11.02.2025, вторник, 19:30
Зимний кубок РПЛ, Финал
Зимний кубок РПЛ, Финал
3 : 0
Завершен
Составы команд
Зенит
4-1-1-1-3
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
16
Эракович
16
Дркушич
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
11
Энрике
32
Гонду
9
Кассьерра
10
Глушенков
4-2-3-1
98
Максименко
97
Денисов
23
Чернов
4
Дуарте
7
Мангаш
47
Зобнин
25
Пруцев
28
Медина
8
Игнатов
5
Барко
99
Гарсия
5
Барриос
4
Горшков
4
Горшков
5
Барриос
8
Вендел
98
Лобов
98
Лобов
8
Вендел
11
Энрике
28
Алип
28
Алип
11
Энрике
10
Глушенков
97
Ахметов
97
Ахметов
10
Глушенков
98
Максименко
1
Помазун
1
Помазун
98
Максименко
23
Чернов
5
Рябчук
5
Рябчук
23
Чернов
7
Мангаш
68
Литвинов
68
Литвинов
7
Мангаш
8
Игнатов
18
Умяров
18
Умяров
8
Игнатов
25
Пруцев
35
Мартинс
35
Мартинс
25
Пруцев
47
Зобнин
10
Маркиньос
10
Маркиньос
47
Зобнин
28
Медина
10
Бонгонда
10
Бонгонда
28
Медина
99
Гарсия
9
Угальде
9
Угальде
99
Гарсия
Остались в запасе
Зенит
Спартак
1
Давид Бязров
ВР
Главный тренер
Сергей Семак
56
Александр Довбня
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
7
Пабло Солари
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
7
Пабло Солари
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Зенит - Спартак
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Динамо», финал Зимнего кубка РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»