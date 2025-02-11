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  • «Зенит» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2025

«Зенит» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2025

11 февраля 2025, 18:20
Зенит
11.02.2025, вторник, 19:30
Зимний кубок РПЛ, Финал
3 : 0
Завершен
Спартак
16' Л. Энрике 28' Вендел 32' М. Кассьерра
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
10
Тео Бонгонда
ПВ
7
Пабло Солари
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
16
Эракович
16
Дркушич
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
11
Энрике
32
Гонду
9
Кассьерра
10
Глушенков
4-2-3-1
98
Максименко
97
Денисов
23
Чернов
4
Дуарте
7
Мангаш
47
Зобнин
25
Пруцев
28
Медина
8
Игнатов
5
Барко
99
Гарсия
5
Барриос
4
Горшков
4
Горшков
5
Барриос
8
Вендел
98
Лобов
98
Лобов
8
Вендел
11
Энрике
28
Алип
28
Алип
11
Энрике
10
Глушенков
97
Ахметов
97
Ахметов
10
Глушенков
98
Максименко
1
Помазун
1
Помазун
98
Максименко
23
Чернов
5
Рябчук
5
Рябчук
23
Чернов
7
Мангаш
68
Литвинов
68
Литвинов
7
Мангаш
8
Игнатов
18
Умяров
18
Умяров
8
Игнатов
25
Пруцев
35
Мартинс
35
Мартинс
25
Пруцев
47
Зобнин
10
Маркиньос
10
Маркиньос
47
Зобнин
28
Медина
10
Бонгонда
10
Бонгонда
28
Медина
99
Гарсия
9
Угальде
9
Угальде
99
Гарсия
Остались в запасе
Зенит
Спартак
1
Давид Бязров
ВР
Главный тренер
Сергей Семак
56
Александр Довбня
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
7
Пабло Солари
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
7
Пабло Солари
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Зенит - Спартак
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Динамо», финал Зимнего кубка РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Динамо»

«Зенит» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Зимний кубок РПЛ Спартак Зенит
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