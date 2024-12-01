Зенит
01.12.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 3
Завершен
Смотреть трансляцию
Крылья Советов
4' М. Глушенков
72' Н. Алип
17' И. Сергеев
18' И. Олейников
28' И. Сергеев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
27
Нино
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
11
Клаудиньо
АП
31
Густаво Мантуан
ЛВ
17
Андрей Мостовой
ЛВ
67
Максим Глушенков
ЦФ
30
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
4
Александр Солдатенков
ЦЗ
15
Николай Рассказов
ПЗ
34
Виктор Мендес
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
28
Игорь Дмитриев
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
10
Бенхамин Гарре
ЛВ
13
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Зенит
91
Давид Бязров
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
2
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
55
Родригао
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Педро
ЛВ
9
Артур
ПВ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
81
Богдан Овсянников
ВР
25
Кирилл Печенин
ЛЗ
65
Илья Грибакин
ЦЗ
24
Роман Евгеньев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
76
Иван Бобер
ЛП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
92
Павел Попов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
3-1-1-3-2
16
Адамов
3
Дуглас Сантос
28
Алип
27
Нино
5
Барриос
8
Вендел
17
Мостовой
11
Клаудиньо
31
Мантуан
30
Кассьерра
67
Глушенков
4-1-1-3-1
30
Песьяков
15
Рассказов
5
Ороз
4
Солдатенков
3
Галдамес
34
Мендес
6
Бабкин
28
Дмитриев
19
Олейников
10
Гарре
13
Сергеев
28
Алип
21
Ерохин
21
Ерохин
28
Алип
8
Вендел
24
Педро
24
Педро
8
Вендел
67
Глушенков
9
Артур
9
Артур
67
Глушенков
17
Мостовой
32
Гонду
32
Гонду
17
Мостовой
31
Мантуан
7
Соболев
7
Соболев
31
Мантуан
28
Дмитриев
25
Печенин
25
Печенин
28
Дмитриев
19
Олейников
24
Евгеньев
24
Евгеньев
19
Олейников
6
Бабкин
21
Иванисеня
21
Иванисеня
6
Бабкин
3
Галдамес
17
Бабаев
17
Бабаев
3
Галдамес
10
Гарре
73
Шитов
73
Шитов
10
Гарре
Остались в запасе
Зенит
Крылья Советов
91
Давид Бязров
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
2
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
55
Родригао
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
39
Евгений Фролов
ВР
81
Богдан Овсянников
ВР
65
Илья Грибакин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
76
Иван Бобер
ЛП
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
91
Давид Бязров
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
2
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
55
Родригао
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Ильзат Ахметов
ЦП
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
81
Богдан Овсянников
ВР
65
Илья Грибакин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
76
Иван Бобер
ЛП
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Зенит - Крылья Советов
2
Всего ударов по воротам
23
10
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
76
24
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
5
8
Офсайды
1
0
Количество передач
795
253
Сейвы
3
7
Точность передач %
90
68
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
19
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Крылья Советов», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».