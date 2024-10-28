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  • «Крылья Советов» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2024

«Крылья Советов» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2024

28 октября 2024, 17:20
Крылья Советов
28.10.2024, понедельник, 18:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар
89' Т. Галдамес
42' Д. Кордоба 49' Д. Коста
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
5
Виктор Мендес
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
19
Франко Орозко
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
92
Павел Попов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Ломаев
3
Галдамес
4
Евгеньев
3
Солдатенков
5
Мендес
6
Бабкин
19
Олейников
7
Гарре
29
Ежов
33
Сергеев
15
Рассказов
4-2-3-1
1
Агкацев
98
Петров
3
Тормена
19
Коста
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
15
Рассказов
23
Бейл
23
Бейл
15
Рассказов
29
Ежов
27
Дмитриев
27
Дмитриев
29
Ежов
7
Гарре
19
Орозко
19
Орозко
7
Гарре
19
Олейников
7
Бабаев
7
Бабаев
19
Олейников
33
Сергеев
73
Шитов
73
Шитов
33
Сергеев
11
Батчи
15
Кастаньо
15
Кастаньо
11
Батчи
27
Са
18
Козлов
18
Козлов
27
Са
8
Сперцян
90
Смолов
90
Смолов
8
Сперцян
Остались в запасе
Крылья Советов
Краснодар
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
92
Павел Попов
ЦФ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Крылья Советов - Краснодар
1
1
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
16
Офсайды
2
3
Количество передач
396
460
Сейвы
4
3
Точность передач %
74
79
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Краснодара», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Краснодар»

«Крылья Советов» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Крылья Советов
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