28.10.2024, понедельник, 18:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
3-1-1-3-2
1
Ломаев
3
Галдамес
4
Евгеньев
3
Солдатенков
5
Мендес
6
Бабкин
19
Олейников
7
Гарре
29
Ежов
33
Сергеев
15
Рассказов
4-2-3-1
1
Агкацев
98
Петров
3
Тормена
19
Коста
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
15
Рассказов
23
Бейл
23
Бейл
15
Рассказов
29
Ежов
27
Дмитриев
27
Дмитриев
29
Ежов
7
Гарре
19
Орозко
19
Орозко
7
Гарре
19
Олейников
7
Бабаев
7
Бабаев
19
Олейников
33
Сергеев
73
Шитов
73
Шитов
33
Сергеев
11
Батчи
15
Кастаньо
15
Кастаньо
11
Батчи
27
Са
18
Козлов
18
Козлов
27
Са
8
Сперцян
90
Смолов
90
Смолов
8
Сперцян
Остались в запасе
Крылья Советов
Краснодар
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
92
Павел Попов
ЦФ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Крылья Советов - Краснодар
1
1
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
16
Офсайды
2
3
Количество передач
396
460
Сейвы
4
3
Точность передач %
74
79
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Краснодара», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»