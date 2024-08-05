Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2024

«Спартак» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2024

5 августа 2024, 18:50
Спартак
05.08.2024, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Крылья Советов
29' М. Угальде 40' Д. Пруцев 56' М. Угальде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
57
Александр Селихов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
28
Даниил Зорин
АП
28
Хесус Медина
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
19
Иван Олейников
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
4-1-1-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
23
Чернов
6
Бабич
26
Хлусевич
18
Умяров
25
Пруцев
77
Зиньковский
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
3-1-1-3-2
30
Песьяков
23
Бейл
3
Солдатенков
95
Гапонов
8
Витюгов
6
Бабкин
29
Ежов
15
Рассказов
19
Орозко
10
Цыпченко
73
Шитов
77
Зиньковский
10
Маркиньос
10
Маркиньос
77
Зиньковский
23
Чернов
68
Литвинов
68
Литвинов
23
Чернов
26
Хлусевич
97
Денисов
97
Денисов
26
Хлусевич
10
Бонгонда
28
Медина
28
Медина
10
Бонгонда
9
Угальде
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
9
Угальде
73
Шитов
3
Галдамес
3
Галдамес
73
Шитов
8
Витюгов
2
Печенин
2
Печенин
8
Витюгов
29
Ежов
21
Иванисеня
21
Иванисеня
29
Ежов
10
Цыпченко
19
Олейников
19
Олейников
10
Цыпченко
23
Бейл
92
Попов
92
Попов
23
Бейл
Остались в запасе
Спартак
Крылья Советов
56
Александр Довбня
ВР
57
Александр Селихов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
28
Даниил Зорин
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
57
Александр Селихов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
28
Даниил Зорин
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Спартак - Крылья Советов
1
4
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
15
Офсайды
1
4
Количество передач
591
344
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
7
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Крыльев Советов», 3-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак»«Крылья Советов»

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер»
  • Также матч будет транслировать «Bettery».

Спартак-Крылья Советов смотреть онлайн 5 августа

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
2
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+