05.08.2024, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Россия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
4-1-1-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
23
Чернов
6
Бабич
26
Хлусевич
18
Умяров
25
Пруцев
77
Зиньковский
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
3-1-1-3-2
30
Песьяков
23
Бейл
3
Солдатенков
95
Гапонов
8
Витюгов
6
Бабкин
29
Ежов
15
Рассказов
19
Орозко
10
Цыпченко
73
Шитов
77
Зиньковский
10
Маркиньос
10
Маркиньос
77
Зиньковский
23
Чернов
68
Литвинов
68
Литвинов
23
Чернов
26
Хлусевич
97
Денисов
97
Денисов
26
Хлусевич
10
Бонгонда
28
Медина
28
Медина
10
Бонгонда
9
Угальде
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
9
Угальде
73
Шитов
3
Галдамес
3
Галдамес
73
Шитов
8
Витюгов
2
Печенин
2
Печенин
8
Витюгов
29
Ежов
21
Иванисеня
21
Иванисеня
29
Ежов
10
Цыпченко
19
Олейников
19
Олейников
10
Цыпченко
23
Бейл
92
Попов
92
Попов
23
Бейл
Остались в запасе
Спартак
Крылья Советов
56
Александр Довбня
ВР
57
Александр Селихов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
28
Даниил Зорин
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
57
Александр Селихов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
28
Даниил Зорин
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Спартак - Крылья Советов
1
4
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
15
Офсайды
1
4
Количество передач
591
344
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Крыльев Советов», 3-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Крылья Советов»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер»
- Также матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»