Динамо
18.05.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Россия. Премьер-лига, 29 тур
- : -
Не начался
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П1
1.43
Х
5.1
П2
7.1
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Крылья Советов
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
3
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
18
Николас Маричаль
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛП
93
Диего Лаксальт
ЦП
24
Луис Чавес
ЦП
74
Бителло
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
ПП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
5
Юрий Горшков
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
4
Александр Солдатенков
ЦЗ
15
Николай Рассказов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛП
22
Фернандо Костанца
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
10
Бенхамин Гарре
ПП
20
Амар Рахманович
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
4-5-1
31
Лещук
7
Скопинцев
6
Фернандес
3
Бальбуэна
18
Маричаль
13
Нгамале
93
Лаксальт
24
Чавес
74
Бителло
8
Карраскаль
70
Тюкавин
4-4-2
1
Ломаев
15
Рассказов
95
Гапонов
4
Солдатенков
5
Горшков
10
Гарре
22
Костанца
6
Бабкин
14
Салтыков
73
Шитов
20
Рахманович
Остались в запасе
Динамо
Крылья Советов
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Динамо - Крылья Советов
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Крыльев Советов», 29-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая 2024, в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Игру будет транслировать «Pari».