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    • «Динамо» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024

    «Динамо» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024

    Динамо
    18.05.2024, суббота, 14:00
    Россия. Премьер-лига, 29 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.43
    Х
    5.1
    П2
    7.1
    Реклама, 18+
    Крылья Советов
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Динамо
    31
    Игорь Лещук
    ВР
    7
    Дмитрий Скопинцев
    ЛЗ
    6
    Роберто Фернандес
    ЦЗ
    3
    Фабиан Бальбуэна
    ЦЗ
    18
    Николас Маричаль
    ПЗ
    13
    Муми Нгамале
    ЛП
    93
    Диего Лаксальт
    ЦП
    24
    Луис Чавес
    ЦП
    74
    Бителло
    ЦП
    8
    Хорхе Карраскаль
    ПП
    70
    Константин Тюкавин
    ЦФ
    Главный тренер
    Марцел Личка
    Крылья Советов
    1
    Иван Ломаев
    ВР
    5
    Юрий Горшков
    ЛЗ
    95
    Илья Гапонов
    ЦЗ
    4
    Александр Солдатенков
    ЦЗ
    15
    Николай Рассказов
    ПЗ
    14
    Никита Салтыков
    ЛП
    22
    Фернандо Костанца
    ЦП
    6
    Сергей Бабкин
    ЦП
    10
    Бенхамин Гарре
    ПП
    20
    Амар Рахманович
    ЦФ
    73
    Владислав Шитов
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Осинькин
    4-5-1
    31
    Лещук
    7
    Скопинцев
    6
    Фернандес
    3
    Бальбуэна
    18
    Маричаль
    13
    Нгамале
    93
    Лаксальт
    24
    Чавес
    74
    Бителло
    8
    Карраскаль
    70
    Тюкавин
    4-4-2
    1
    Ломаев
    15
    Рассказов
    95
    Гапонов
    4
    Солдатенков
    5
    Горшков
    10
    Гарре
    22
    Костанца
    6
    Бабкин
    14
    Салтыков
    73
    Шитов
    20
    Рахманович
    Остались в запасе
    Динамо
    Крылья Советов
    Главный тренер
    Марцел Личка
    Главный тренер
    Игорь Осинькин
    Главный тренер
    Марцел Личка
    Главный тренер
    Игорь Осинькин
    Статистика матча Динамо - Крылья Советов
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Крыльев Советов», 29-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая 2024, в 14:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо»«Крылья Советов»

    «Динамо» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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