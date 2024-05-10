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    • «Крылья Советов» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2024

    «Крылья Советов» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2024

    Крылья Советов
    10.05.2024, пятница, 16:00
    Россия. Премьер-лига, 28 тур
    0 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Ахмат
    45+1' М. Конате
    62' Б. Бериша
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Крылья Советов
    1
    Иван Ломаев
    ВР
    5
    Юрий Горшков
    ЛЗ
    4
    Александр Солдатенков
    ЦЗ
    95
    Илья Гапонов
    ЦЗ
    15
    Николай Рассказов
    ПЗ
    14
    Никита Салтыков
    ЛП
    22
    Фернандо Костанца
    ОП
    6
    Сергей Бабкин
    ЦП
    10
    Бенхамин Гарре
    ПП
    20
    Амар Рахманович
    ЦФ
    73
    Владислав Шитов
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Осинькин
    Ахмат
    88
    Гиорги Шелия
    ВР
    36
    Лукас Ловат
    ЛАЗ
    75
    Надер Гандри
    ЦЗ
    4
    Турпал-Али Ибишев
    ЦЗ
    5
    Милош Шатара
    ЦЗ
    8
    Мирослав Богосавац
    ПАЗ
    94
    Артем Тимофеев
    ОП
    98
    Светослав Ковачев
    ЦП
    16
    Камило
    ЦП
    7
    Бернард Бериша
    ЦФ
    13
    Мохамед Конате
    ЦФ
    Главный тренер
    Магомед Адиев
    Крылья Советов
    70
    Данила Попов
    ЦП
    39
    Евгений Фролов
    ВР
    61
    Данил Бельтюков
    ВР
    25
    Кирилл Печенин
    ЛЗ
    24
    Роман Евгеньев
    ЦЗ
    31
    Георгий Зотов
    ПЗ
    18
    Денис Якуба
    ОП
    21
    Дмитрий Иванисеня
    ЦП
    30
    Артем Соколов
    АП
    32
    Франко Орозко
    ЛВ
    77
    Владимир Писарский
    ЦФ
    17
    Егор Карпицкий
    ЦФ
    Ахмат
    1
    Михаил Опарин
    ВР
    40
    Ризван Уциев
    ПЗ
    55
    Дарко Тодорович
    ПЗ
    18
    Владислав Камилов
    ЦП
    23
    Антон Швец
    ЦП
    10
    Лечи Садулаев
    ЦП
    33
    Минкаил Мацуев
    ЦП
    21
    Иван Олейников
    ЛВ
    9
    Гамид Агаларов
    ЦФ
    4-1-3-2
    1
    Ломаев
    5
    Горшков
    4
    Солдатенков
    95
    Гапонов
    15
    Рассказов
    22
    Костанца
    14
    Салтыков
    6
    Бабкин
    10
    Гарре
    73
    Шитов
    20
    Рахманович
    3-3-2-2
    88
    Шелия
    75
    Гандри
    4
    Ибишев
    5
    Шатара
    8
    Богосавац
    94
    Тимофеев
    36
    Ловат
    98
    Ковачев
    16
    Камило
    13
    Конате
    7
    Бериша
    73
    Шитов
    70
    Попов
    70
    Попов
    73
    Шитов
    10
    Гарре
    25
    Печенин
    25
    Печенин
    10
    Гарре
    22
    Костанца
    21
    Иванисеня
    21
    Иванисеня
    22
    Костанца
    6
    Бабкин
    32
    Орозко
    32
    Орозко
    6
    Бабкин
    20
    Рахманович
    77
    Писарский
    77
    Писарский
    20
    Рахманович
    36
    Ловат
    55
    Тодорович
    55
    Тодорович
    36
    Ловат
    98
    Ковачев
    18
    Камилов
    18
    Камилов
    98
    Ковачев
    94
    Тимофеев
    23
    Швец
    23
    Швец
    94
    Тимофеев
    7
    Бериша
    10
    Садулаев
    10
    Садулаев
    7
    Бериша
    13
    Конате
    9
    Агаларов
    9
    Агаларов
    13
    Конате
    Остались в запасе
    Крылья Советов
    Ахмат
    39
    Евгений Фролов
    ВР
    61
    Данил Бельтюков
    ВР
    24
    Роман Евгеньев
    ЦЗ
    31
    Георгий Зотов
    ПЗ
    18
    Денис Якуба
    ОП
    30
    Артем Соколов
    АП
    17
    Егор Карпицкий
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Осинькин
    1
    Михаил Опарин
    ВР
    40
    Ризван Уциев
    ПЗ
    33
    Минкаил Мацуев
    ЦП
    21
    Иван Олейников
    ЛВ
    Главный тренер
    Магомед Адиев
    Остались в запасе
    39
    Евгений Фролов
    ВР
    61
    Данил Бельтюков
    ВР
    24
    Роман Евгеньев
    ЦЗ
    31
    Георгий Зотов
    ПЗ
    18
    Денис Якуба
    ОП
    30
    Артем Соколов
    АП
    17
    Егор Карпицкий
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Михаил Опарин
    ВР
    40
    Ризван Уциев
    ПЗ
    33
    Минкаил Мацуев
    ЦП
    21
    Иван Олейников
    ЛВ
    Главный тренер
    Игорь Осинькин
    Главный тренер
    Магомед Адиев
    Статистика матча Крылья Советов - Ахмат
    1
    Всего ударов по воротам
    14
    11
    Удары в створ
    2
    5
    Владение мячом %
    72
    28
    Желтые карточки
    1
    0
    Угловые удары
    8
    3
    Нарушения
    12
    7
    Офсайды
    1
    3
    Количество передач
    691
    269
    Сейвы
    4
    2
    Точность передач %
    85
    68
    Удары мимо ворот
    6
    6
    Блокированные удары
    6
    0
    Удары из пределов штрафной
    8
    8
    Удары из-за пределов штрафной
    6
    3
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Ахмата», 28-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов»«Ахмат»

    «Крылья Советов» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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