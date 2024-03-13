Зенит
13.03.2024, среда, 20:15
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
1.67
Х
4
П2
5.7
Реклама, 18+
Динамо
Статистика матча Зенит - Динамо
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Динамо», ответный матч 1/4 финала Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта 2024, в 20:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».