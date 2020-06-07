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20.01.2017 09:55Залечь на дно в Чемпионшипе. «Астон Вилла», «Кардифф» и другие серьезные английские клубы, которые разваливаютсяНижняя половина таблицы Чемпионшипа выглядит живописно. Тут хватает некогда великих или игравших в Премьер-лиге команд, не имеющих реальных шансов вернуться в элиту в этом сезоне. «Бомбардир» провел смотр неудачников Чемпионшипа.2
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20.09.2015 10:10Многие киноманы любят экшн фильмы за быстрые события. Все это, оказывается, можно найти и в футболе. «Бомбардир» предлагает подборку быстрых и неожиданных ситуаций на футбольном поле, исполнители которых однозначно достойны кинонаград.4