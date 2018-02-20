«Уиган» снова обыграл «Ман Сити». Все в бешенстве!

Даже Гвардиола едва не побил тренера соперников.

Кубок Англии – это история про сенсации. За сутки до матча «Уигана» и «Манчестер Сити» свою сотворил «Рочдейл». Команда спаслась на 93-й минуте, обеспечив себе еще один матч с «Тоттенхэм». У «Сити» не будет даже переигровки. За весь матч «Уиган» имел единственный реальный шанс забить гол. Уилл Григг воспользовался ошибкой Уокера и отметился уже седьмым кубковым мячом. Раньше его знали только по песням болельщиков, но теперь популярность Григга вырастет в разы.

twit text — Capitano Flint (@BlackWhiteFlint) 19 февраля 2018 г.

Статистика игры выглядит для «Уигана» страшно. Но главное содержится в первой строчке.

twit text — Wigan Athletic (@LaticsOfficial) 19 февраля 2018 г.

В мае 2013 года «Уиган» уже доводил фанатов «Ман Сити» до слез. Тогда единственный гол Бена Уотсона решил исход финала Кубка Англии. Через год клуб выиграл снова. У «Сити» уже были деньги и возможности, а «Уиган» начинал свое падение из Премьер-лиги. Сейчас разница между командами намного серьезнее. «Уиган» пытается вылезти из третьей лиги, где борется за лидерство. Команда Гвардиолы выносит соперников по Лиге чемпионов и бьет все рекорды чемпионата Англии. Скромный клуб показал, что даже такой «Манчестер Сити» можно остановить.

twit text — Wigan Athletic (@LaticsOfficial) 20 февраля 2018 г.

На результат матча во многом повлияла красная карточка. Фабиан Делф в концовке первого тайма пошел в опрометчивый и безумно жесткий подкат. Сначала судья показал желтую, а потом передумал в худшую для «Сити» сторону. Удивительно, но это всего второе удаление в карьере Делфа. Предыдущее было в 2014 году, когда англичанин выступал за «Астон Виллу». Тут все заслуженно.

twit text — Ethan MUFC Devil's (@EthanMUFC24) 19 февраля 2018 г.

Серхио Агуэро начал препираться с соперниками, а Пеп Гвардиола после этого взбесился. Успокоился он только на послематчевой пресс-конференции. Гвардиола долго спорил и что-то доказывал тренеру «Уигана» Полу Куку. Тот отвечал именитому сопернику собственной агрессией. Судейское решение это поменять все равно не могло.

twit text — Joshua Lloyd (@JoshuaLloyd1) 19 февраля 2018 г.

Фанаты «Уигана» так радовались успеху, что побежали на поле. Один из них засмотрелся на своих героев и не заметил Серхио Агуэро. Задетый аргентинец толкнул болельщика в ответ, едва не спровоцировав потасовку. Пришлось разнимать.

twit text — FeelsGoodMan Sports (@_wINPLAY) 19 февраля 2018 г.

Хуже остальных повели себя болельщики «Манчестер Сити». Они сломали рекламные щиты и выкинули их на поле. Никто не пострадал, но агрессия была направлена в сторону стюардов и работников полиции.

«Манчестер Сити» не смог забить в ворота соперника лишь в третий раз в сезоне. Теперь у команды Гвардиолы будет больше времени на отдых, а за Кубок Англии поборются другие. Английские кубки для «Уигана» – это почти Лига чемпионов.