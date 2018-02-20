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    «Уиган» снова обыграл «Ман Сити». Все в бешенстве!


    3
    Голосов: 7
    20.02.2018 09:35
    Даже Гвардиола едва не побил тренера соперников.

    Кубок Англии – это история про сенсации. За сутки до матча «Уигана» и «Манчестер Сити» свою сотворил «Рочдейл». Команда спаслась на 93-й минуте, обеспечив себе еще один матч с «Тоттенхэм». У «Сити» не будет даже переигровки. За весь матч «Уиган» имел единственный реальный шанс забить гол. Уилл Григг воспользовался ошибкой Уокера и отметился уже седьмым кубковым мячом. Раньше его знали только по песням болельщиков, но теперь популярность Григга вырастет в разы.

    Статистика игры выглядит для «Уигана» страшно. Но главное содержится в первой строчке.

    В мае 2013 года «Уиган» уже доводил фанатов «Ман Сити» до слез. Тогда единственный гол Бена Уотсона решил исход финала Кубка Англии. Через год клуб выиграл снова. У «Сити» уже были деньги и возможности, а «Уиган» начинал свое падение из Премьер-лиги. Сейчас разница между командами намного серьезнее. «Уиган» пытается вылезти из третьей лиги, где борется за лидерство. Команда Гвардиолы выносит соперников по Лиге чемпионов и бьет все рекорды чемпионата Англии. Скромный клуб показал, что даже такой «Манчестер Сити» можно остановить.

    На результат матча во многом повлияла красная карточка. Фабиан Делф в концовке первого тайма пошел в опрометчивый и безумно жесткий подкат. Сначала судья показал желтую, а потом передумал в худшую для «Сити» сторону. Удивительно, но это всего второе удаление в карьере Делфа. Предыдущее было в 2014 году, когда англичанин выступал за «Астон Виллу». Тут все заслуженно.

    Серхио Агуэро начал препираться с соперниками, а Пеп Гвардиола после этого взбесился. Успокоился он только на послематчевой пресс-конференции. Гвардиола долго спорил и что-то доказывал тренеру «Уигана» Полу Куку. Тот отвечал именитому сопернику собственной агрессией. Судейское решение это поменять все равно не могло.

    Фанаты «Уигана» так радовались успеху, что побежали на поле. Один из них засмотрелся на своих героев и не заметил Серхио Агуэро. Задетый аргентинец толкнул болельщика в ответ, едва не спровоцировав потасовку. Пришлось разнимать.

    Хуже остальных повели себя болельщики «Манчестер Сити». Они сломали рекламные щиты и выкинули их на поле. Никто не пострадал, но агрессия была направлена в сторону стюардов и работников полиции.

    «Манчестер Сити» не смог забить в ворота соперника лишь в третий раз в сезоне. Теперь у команды Гвардиолы будет больше времени на отдых, а за Кубок Англии поборются другие. Английские кубки для «Уигана» – это почти Лига чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 19 мая 2018, 20:22

      Уиган сделал праздник для своих больльщиков.молодцы!

      1
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 20 февраля 2018, 19:34

      Кубок Англии,однако... Здесь фаворитов нет изначально!!! И это радует нас!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2888

      absent32 20 февраля 2018, 12:24

      надо уметь проигрывать. а то команда пепа через чур увлеклась победами

      4
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > absent32 20 февраля 2018, 15:04

      Ты хоть игру смотрел, там не Делфа на было удалять, где он сыграл в чисто мяч, а пол состава Уигана, которые лупили по ногам только так

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 > Shogun 20 февраля 2018, 15:27

      ну тогда почему не выиграли? а? разве только грязная игра остановила горожан? проиграли, и винить они должны только себя!!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > absent32 20 февраля 2018, 16:50

      Ага, только как малейший контакт так свисток и так все игру

      3
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 20 февраля 2018, 12:01

      4 года прошло! Поменялись тренеры, футболисты, сам футбол чуть-чуть изменился, а Манчестер Сити всё так же проигрывает Уигану! Как такое возможно?!

      4
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      Рейтинг: +3

      Joni 20 февраля 2018, 10:34

      пусть бесятся...мешки

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 20 февраля 2018, 10:12

      меньше на один трофей у сити в этом сезоне) как бы тока апл и не осталась у физрука и ко)))

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun > овертайм 20 февраля 2018, 11:38

      Ну ну, если Пеп физрук, тогда кто вообще такой Тарханов, а ты еще один из представителей диванных аналитиков и с автобусником и нытиком на аве

      5
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > овертайм 20 февраля 2018, 13:29

      Аминь)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 20 февраля 2018, 09:55

      Как жаль, что я поставил всего лишь на ничью...(

      5
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