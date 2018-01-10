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    Забить самый красивый гол в истории сборной и умереть от лейкемии в 29 лет


    4.7
    Голосов: 12
    10.01.2018 14:00
    Он пытался заиграть в Европе, но болезнь все погубила.

    В датах рождения и смерти – сплошные восьмерки, он родился 8 марта 1988 года, а умер 8 января 2018-го. Левый защитник Хуан Карлос Гарсия выступал на родине до 25 лет – сначала за «Марафон», а позже – за «Олимпию». Именно в «Олимпии» он проиграл два финала чемпионата Гондураса, причем в обоих был антигероем.

    Чемпионат Гондураса разделен на Апертуру и Клаусуру, то есть за год проводится два отдельных друг от друга турнира, где выявляются два чемпиона. 10 команд играют в два круга, лучшие четыре клуба попадают в полуфиналы, в финале проводятся два матча. «Олимпия» из Тегусигальпы (ныне – 30-кратный чемпион Гондураса, самая титулованная команда) пополнился Гарсией после очередного чемпионства.

    В финале Апертуры «Олимпия» дома сыграла вничью 1:1 с «Реалом Эспанья», а в гостях вела со счетом 1:0. За 12 минут до конца Гарсия был удален за удар головой соперника. В оставшееся время «Реал» успел сравнять счет, а в овертайме – вырвать победу и оформить чемпионство. Всю вину в итоге свалили на Гарсию.

    Состоявшийся в том же году финал Клаусуры также принес одни разочарования. «Олимпия» привезла ничью 2:2 с выезда против «Мотаги», после первого тайма играла с ней дома 1:1, но решающим стал гол на 46-й минуте, когда игравший за гостей суперлегендарный игрок гондурасского футбола Амадо Гевара (138 матчей за сборную, второй результат) решился на дальний удар, а Гарсия подставил голову, и мяч влетел в ворота. Матч в итоге закончился поражением 1:3, а Гарсию снова удалили в самом конце.

    Хоть и начал с неудачи, но затем сумел выиграть несколько титулов с «Олимпией», после чего решил попробовать себя в Европе. Но это совсем не получилось. Летом 2013-го Гарсию забесплатно приобрел «Уиган», но футболист сыграл лишь в матче Кубка лиги против «Ман Сити», где его команда пропустила пять мячей. Он выпал из состава и перестал попадать в заявку. Год спустя игрок решился на переезд в «Тенерифе», на правах аренды, но там вообще не провел ни одного матча. В «Уиган» он вернулся в январе 2015-го и узнал о самом страшном.

    О том, что Гарсия болен лейкемией, стало известно в феврале 2015-го, когда специальное заявление сделал главный тренер «Уигана» Малки Макай. Рак крови в 26 лет. Какой уж дальше там футбол, если жизнь под большим вопросом. К футболисту приехали мать, жена и сестра. «Рединг», следующий соперник «Уигана» по чемпионату, отправил слова поддержки в клубном твиттере. Впереди были годы долгой изнурительной борьбы.

    За это время «Уиган» успел рухнуть из Чемпионшипа в Лигу 1, а затем тут же вернуться обратно. Гарсия принял участие в клубном параде по случаю первого места и выхода в Чемпионшип, но позитивных новостей не приходило. Его контракт закончился летом 2016-го, но Гарсия остался в Англии на лечении при поддержке со стороны клуба. Прошлой весной «Уиган» снова вылетел в Лигу 1, где сейчас опять лидирует. Но даже если и будет на этот раз парад, пройдет он уже без Гарсии.

    Борьбу с болезнью футболист проиграл. Трагические новости пришли на днях из клуба – Гарсия умер в 29-летнем возрасте. Со специальным заявлением выступил глава «Уигана» Дэвид Шарп. Следующий домашний матч против «Питерборо» начнется с минуты молчания. «Тенерифе» последует примеру «Уигана» перед игрой против дубля «Барселоны».

    Он не успел заиграть в Европе, зато смог что-то сделать для страны даже к 29 годам. Гарсия сыграл на ЧМ-2014 против Эквадора и Швейцарии, всего на его счету 39 матчей за сборную Гондураса. Есть и одна причина, по которой о Гарсии будут всегда помнить на родине. Это его единственный забитый гол. А забит он был через себя в падении в ворота сборной США. В прессе его сразу же окрестили самым красивым голом в истории страны.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Wigan, cloudinary.com
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 12
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 января 2018, 02:20

      Светлая Память!Респект клубам за поддержку!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17330

      YRLV88 12 января 2018, 00:02

      Очень жаль... Земля пухом...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 10 января 2018, 19:17

      Земля пухом

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 10 января 2018, 15:15

      у меня в фм он выздоровел))

      0
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 > Hugo Lloris 10 января 2018, 22:50

      Ахаха))))) Вот так прямо-таки взял и выздоровел?))))) *ROFL*

      0
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      Рейтинг: +302

      Vistavas > Hugo Lloris 11 января 2018, 04:35

      лол )))

      1
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris > Rivaldo88 13 января 2018, 00:28

      ага,у него была вирусная инфекция на месяца 2-3 а потом все прошло и я с ним плей офф чемпионшипа выиграл

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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Hugo Lloris 24 января 2018, 02:19

      Да нафиг этот фм,если в реальности он умер молодым???((

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 10 января 2018, 15:13

      :( прескорбно

      1
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      Рейтинг: +188

      scor-666-009 10 января 2018, 14:19

      Земля пухом... Соболезнования родным и близким...

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