Забить самый красивый гол в истории сборной и умереть от лейкемии в 29 лет

Он пытался заиграть в Европе, но болезнь все погубила.

В датах рождения и смерти – сплошные восьмерки, он родился 8 марта 1988 года, а умер 8 января 2018-го. Левый защитник Хуан Карлос Гарсия выступал на родине до 25 лет – сначала за «Марафон», а позже – за «Олимпию». Именно в «Олимпии» он проиграл два финала чемпионата Гондураса, причем в обоих был антигероем.

Чемпионат Гондураса разделен на Апертуру и Клаусуру, то есть за год проводится два отдельных друг от друга турнира, где выявляются два чемпиона. 10 команд играют в два круга, лучшие четыре клуба попадают в полуфиналы, в финале проводятся два матча. «Олимпия» из Тегусигальпы (ныне – 30-кратный чемпион Гондураса, самая титулованная команда) пополнился Гарсией после очередного чемпионства.

В финале Апертуры «Олимпия» дома сыграла вничью 1:1 с «Реалом Эспанья», а в гостях вела со счетом 1:0. За 12 минут до конца Гарсия был удален за удар головой соперника. В оставшееся время «Реал» успел сравнять счет, а в овертайме – вырвать победу и оформить чемпионство. Всю вину в итоге свалили на Гарсию.

Состоявшийся в том же году финал Клаусуры также принес одни разочарования. «Олимпия» привезла ничью 2:2 с выезда против «Мотаги», после первого тайма играла с ней дома 1:1, но решающим стал гол на 46-й минуте, когда игравший за гостей суперлегендарный игрок гондурасского футбола Амадо Гевара (138 матчей за сборную, второй результат) решился на дальний удар, а Гарсия подставил голову, и мяч влетел в ворота. Матч в итоге закончился поражением 1:3, а Гарсию снова удалили в самом конце.

Хоть и начал с неудачи, но затем сумел выиграть несколько титулов с «Олимпией», после чего решил попробовать себя в Европе. Но это совсем не получилось. Летом 2013-го Гарсию забесплатно приобрел «Уиган», но футболист сыграл лишь в матче Кубка лиги против «Ман Сити», где его команда пропустила пять мячей. Он выпал из состава и перестал попадать в заявку. Год спустя игрок решился на переезд в «Тенерифе», на правах аренды, но там вообще не провел ни одного матча. В «Уиган» он вернулся в январе 2015-го и узнал о самом страшном.

О том, что Гарсия болен лейкемией, стало известно в феврале 2015-го, когда специальное заявление сделал главный тренер «Уигана» Малки Макай. Рак крови в 26 лет. Какой уж дальше там футбол, если жизнь под большим вопросом. К футболисту приехали мать, жена и сестра. «Рединг», следующий соперник «Уигана» по чемпионату, отправил слова поддержки в клубном твиттере. Впереди были годы долгой изнурительной борьбы.

За это время «Уиган» успел рухнуть из Чемпионшипа в Лигу 1, а затем тут же вернуться обратно. Гарсия принял участие в клубном параде по случаю первого места и выхода в Чемпионшип, но позитивных новостей не приходило. Его контракт закончился летом 2016-го, но Гарсия остался в Англии на лечении при поддержке со стороны клуба. Прошлой весной «Уиган» снова вылетел в Лигу 1, где сейчас опять лидирует. Но даже если и будет на этот раз парад, пройдет он уже без Гарсии.

twit text — Wigan Athletic (@LaticsOfficial) 8 мая 2016 г.

Борьбу с болезнью футболист проиграл. Трагические новости пришли на днях из клуба – Гарсия умер в 29-летнем возрасте. Со специальным заявлением выступил глава «Уигана» Дэвид Шарп. Следующий домашний матч против «Питерборо» начнется с минуты молчания. «Тенерифе» последует примеру «Уигана» перед игрой против дубля «Барселоны».

Он не успел заиграть в Европе, зато смог что-то сделать для страны даже к 29 годам. Гарсия сыграл на ЧМ-2014 против Эквадора и Швейцарии, всего на его счету 39 матчей за сборную Гондураса. Есть и одна причина, по которой о Гарсии будут всегда помнить на родине. Это его единственный забитый гол. А забит он был через себя в падении в ворота сборной США. В прессе его сразу же окрестили самым красивым голом в истории страны.