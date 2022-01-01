Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
4
5
6
8
11
12
13
14
16
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
27
5
2
79
21
58
86
33
28
1
4
86
22
64
85
34
23
4
7
67
30
37
73
34
16
10
8
54
35
19
58
34
13
15
6
47
38
9
54
34
14
8
12
44
44
0
50
34
13
10
11
43
42
1
49
34
13
8
13
40
41
-1
47
34
10
11
13
44
66
-22
41
34
9
13
12
45
53
-8
40
34
10
8
16
40
56
-16
38
34
9
9
16
38
54
-16
36
34
10
5
19
45
63
-18
35
34
8
9
17
24
41
-17
33
34
6
12
16
40
61
-21
30
34
8
6
20
34
54
-20
30
33
7
8
18
27
48
-21
29
34
5
10
19
32
60
-28
25
Команда
1
2
4
5
6
8
11
12
14
15
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
14
0
2
50
13
37
42
17
13
3
1
39
12
27
42
17
12
2
3
35
13
22
38
17
11
4
2
41
17
24
37
17
9
4
4
24
16
8
31
17
8
6
3
28
18
10
30
17
8
4
5
29
24
5
28
17
9
1
7
20
18
2
28
17
7
4
6
24
22
2
25
17
6
6
5
19
17
2
24
17
7
2
8
25
23
2
23
17
6
5
6
24
31
-7
23
17
5
7
5
23
19
4
22
17
5
5
7
20
28
-8
20
17
4
5
8
10
17
-7
17
17
2
9
6
16
26
-10
15
17
3
5
9
19
28
-9
14
17
3
4
10
15
26
-11
13
Команда
1
2
4
6
8
10
11
12
13
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
14
2
1
40
9
31
44
17
14
1
2
36
9
27
43
17
11
2
4
32
17
15
35
17
5
9
3
19
20
-1
24
17
6
6
5
19
20
-1
24
17
5
7
5
24
26
-2
22
17
6
4
7
19
26
-7
22
17
5
6
6
13
18
-5
21
17
4
6
7
22
34
-12
18
17
4
6
7
20
35
-15
18
17
5
2
10
19
28
-9
17
17
4
4
9
16
25
-9
16
17
4
4
9
14
24
-10
16
17
4
3
10
24
35
-11
15
17
3
3
11
20
40
-20
12
17
2
4
11
11
32
-21
10
17
0
5
12
12
32
-20
5
16
1
2
13
8
31
-23
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире