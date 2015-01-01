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Униан Мадейра
Результаты
Униан Мадейра - результаты матчей
Фуншал
Стадион:
Мунисипал де Машику
Сайт:
http://www.uniaodamadeira.com/
Тренер:
Нортон де Матос
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Португалия. Примейра. 2015/2016
14.05 | 21:30
Униан Мадейра
1 : 2
Риу Аве
08.05 | 18:00
Боавишта
1 : 0
Униан Мадейра
01.05 | 22:30
Униан Мадейра
3 : 1
Академика
23.04 | 20:30
Спортинг
2 : 0
Униан Мадейра
17.04 | 18:00
Униан Мадейра
3 : 4
Пасуш де Феррейра
10.04 | 18:00
Тондела
1 : 0
Униан Мадейра
03.04 | 18:00
Униан Мадейра
2 : 2
Витория Сетубал
20.03 | 23:30
Брага
2 : 0
Униан Мадейра
12.03 | 23:45
Порту
3 : 2
Униан Мадейра
06.03 | 19:00
Униан Мадейра
0 : 0
Белененсеш
28.02 | 20:00
Бенфика
0 : 0
Униан Мадейра
19.02 | 23:30
Униан Мадейра
1 : 1
Эшторил
14.02 | 19:00
Арука
3 : 0
Униан Мадейра
07.02 | 19:00
Униан Мадейра
0 : 1
Морейренcе
29.01 | 23:30
Витория Гимараеш
3 : 1
Униан Мадейра
23.01 | 19:00
Униан Мадейра
3 : 0
Насьональ
16.01 | 21:30
Маритиму
0 : 1
Униан Мадейра
10.01 | 19:00
Риу Аве
1 : 0
Униан Мадейра
06.01 | 18:00
Униан Мадейра
1 : 0
Боавишта
02.01 | 19:00
Академика
3 : 1
Униан Мадейра
20.12 | 21:15
Униан Мадейра
1 : 0
Спортинг
16.12 | 00:00
Униан Мадейра
0 : 0
Бенфика
12.12 | 21:00
Пасуш де Феррейра
6 : 0
Униан Мадейра
06.12 | 19:00
Униан Мадейра
2 : 0
Тондела
02.12 | 23:00
Униан Мадейра
0 : 4
Порту
28.11 | 20:00
Витория Сетубал
2 : 2
Униан Мадейра
10.11 | 00:00
Униан Мадейра
0 : 1
Брага
26.10 | 23:00
Белененсеш
1 : 0
Униан Мадейра
27.09 | 19:00
Эшторил
2 : 1
Униан Мадейра
20.09 | 18:00
Униан Мадейра
0 : 0
Арука
13.09 | 18:00
Морейренcе
0 : 0
Униан Мадейра
31.08 | 23:00
Униан Мадейра
0 : 0
Витория Гимараеш
23.08 | 19:00
Насьональ
1 : 0
Униан Мадейра
16.08 | 18:00
Униан Мадейра
2 : 1
Маритиму
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