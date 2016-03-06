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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Униан Мадейра - Белененсеш
Униан Мадейра - Белененсеш: обзор матча 06 марта 2016
Униан Мадейра
06.03.2016, воскресенье, 19:00
Португалия. Примейра, 25 тур
0 : 0
Завершен
Белененсеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Униан Мадейра - Белененсеш
66'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Ф. Нунеш
Начало матча
Статистика матча Униан Мадейра - Белененсеш
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Униан Мадейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Униан Мадейра
1 : 2
14.05.2016
Риу Аве
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 0
08.05.2016
Униан Мадейра
Португалия. Примейра, 32 тур
Униан Мадейра
3 : 1
01.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 31 тур
Спортинг
2 : 0
23.04.2016
Униан Мадейра
Португалия. Примейра, 30 тур
Униан Мадейра
3 : 4
17.04.2016
Пасуш де Феррейра
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Машику
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Униан Мадейра
Белененсеш
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
В Португалии судьи оставили надпись на поле в память об умершем коллеге
2016.05.09 20:03
Главный тренер «Порту» разочарован отменой матча с «Униан Мадейрой»
2015.11.01 16:45
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
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