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Сент-Труйден
Новости
€ 43 млн
Сент-Труйден - новости команды
Брюссель
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Штайен
Сайт:
http://www.stvv.com/
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«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Сент-Труйден» – «Омония»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»
2023.08.08 15:17
1
«Динамо» предложили подписать второго бомбардира чемпионата Бельгии
2023.06.26 14:31
4
Видео
Чемпион Англии Кагава подписал контракт с «Сент-Труйденом»
2022.01.10 14:15
Фото
Экс-защитник «Арсенала» Бауэр перешел в «Сент-Труйден»
2021.09.07 13:56
2
Фото
Появилось фото защитника Кауфриза в форме «Спартака»
2021.08.28 18:06
59
Защитник Кауфриз прибыл в Москву для завершения трансфера в «Спартак»
2021.08.27 21:15
20
В Бельгии сообщили о завершении трансфера защитника Кауфриза в «Спартак». Игрок уже не тренируется с «Сент-Труйденом»
2021.08.24 16:54
15
«Спартак»: «Кауфриз – один из вариантов, но не единственный»
2021.08.24 12:58
2
«СЭ»: защитник «Сент-Трюйдена» Кауфриз перейдет в «Спартак». В пятницу он прилетит в Москву
2021.08.24 12:44
8
«Рубин» интересуется защитником «Сент-Труйдена» Ммае
2021.01.23 16:48
Фото
Украинец Пластун во время матча с «Сент-Труйденом» травмировал половой член после контакта со своим вратарем
2020.08.10 16:51
19
«Штутгарт» выкупил права на полузащитника сборной Японии
2020.04.29 09:56
Экс-футболист «Ахмата» перешел в «Сент-Труйден»
2017.08.16 07:41
3
Селюк подтвердил, что Багайоко переходит в российский клуб, но опроверг, что этим клубом является «Ростов»
2017.03.28 14:38
6
Защитник сборной Кот-д’Ивуара Багайоко летом перейдет в клуб из РФПЛ
2017.03.25 10:22
7
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