«Спартак»: «Кауфриз – один из вариантов, но не единственный»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о переходе в московский клуб защитника «Сент-Труйдена» Максимилиано Кауфриза.

«Спартак» ведeт работу на трансферном рынке как по усилению, так и по трудоустройству некоторых футболистов. Упомянутый вами игрок – один из вариантов, но не единственный. Также идет поиск на российском рынке для усиления конкуренции.

В любом случае говорить наверняка о переходе того или иного футболиста можно только после того, как он пройдeт медосмотр, и мы объявим об этом на наших официальных ресурсах», – сказал Зеленов.