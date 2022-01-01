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Бельгия. Про-Лига
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Сент-Труйден
Состав
€ 43 млн
Сент-Труйден - состав команды
Брюссель
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Штайен
Сайт:
http://www.stvv.com/
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
16
Кокубо Лео
Вра
25
€ 5 млн
12
Коппенс Йо
Вра
35
€ 0.15 млн
21
Matt Lendfers
Вра
-
4
Такаи Кота
Защ
22
€ 5 млн
60
Ванвесемаэль Роберт-Ян
Защ
24
€ 3 млн
23
Пупе Джоедрик
Защ
29
€ 1.3 млн
26
Муслиу Визар
Защ
31
€ 1 млн
5
Танигучи Шого
Защ
35
€ 0.75 млн
22
Янссенс Волке
Защ
31
-
27
Jeremy Kandje Mbambi
Защ
-
3
Taiga Hata
Защ
-
6
Ямамото Рихито
Пол
24
€ 7 млн
13
Ито Ретаро
Пол
28
€ 6 млн
8
Сиссако Абдулайе
Пол
28
€ 2 млн
14
Мерлен Райан
Пол
24
€ 1 млн
71
Араки Ретаро
Пол
24
€ 0.85 млн
11
Дель Пупо Исайяс
Пол
25
€ 0.25 млн
10
Себауи Илияс
Нап
24
€ 3.5 млн
7
Муджа Арбнор
Нап
27
€ 2.5 млн
11
Мбюкю Натанаэль
Нап
24
€ 2 млн
9
Баждар Самед
Нап
22
€ 1.5 млн
38
Мацудзава Каито
Нап
25
€ 0.8 млн
53
Adam Nhaili
Нап
-
77
Oumar Diouf
Нап
-
19
Frederic Soelle Soelle
Нап
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 6, нападающих: 8
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