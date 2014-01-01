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Бельгия. Про-Лига
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Сент-Труйден
Результаты
€ 43 млн
Сент-Труйден - результаты матчей
Брюссель
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Штайен
Сайт:
http://www.stvv.com/
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Лига Европы. 2026/2027
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Бельгия. Жюпиле Про-Лига. 2010/2011
Чемпионат Бельгии. 2009/2010
12.09 | 17:00
Беверен
2 : 0
Сент-Труйден
05.09 | 21:45
Сент-Труйден
4 : 0
РААЛ Ла-Лувьер
02.09 | 21:30
Сент-Труйден
0 : 3
Юнион СЖ
30.08 | 17:00
Антверпен
1 : 4
Сент-Труйден
14.08 | 21:45
Серкль Брюгге
3 : 3
Сент-Труйден
08.08 | 21:45
Сент-Труйден
1 : 1
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