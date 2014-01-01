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Бельгия. Про-Лига
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Сент-Труйден
Расписание
€ 43 млн
Сент-Труйден - расписание матчей
Брюссель
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Штайен
Сайт:
http://www.stvv.com/
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
20.09 | 17:00
Сент-Труйден
- : -
Вестерло
11.10 | 20:15
Мехелен
- : -
Сент-Труйден
15.10 | 22:00
Сент-Труйден
- : -
Иберия 1999
22.10 | 22:00
Мидтьюлланд
- : -
Сент-Труйден
25.10 | 18:00
Брюгге
- : -
Сент-Труйден
01.11 | 18:00
Сент-Труйден
- : -
Оуд-Хеверли
05.11 | 23:00
Сент-Труйден
- : -
Бранн
08.11 | 21:15
Сент-Труйден
- : -
Зюлте-Варегем
21.11 | 18:00
Шарлеруа
- : -
Сент-Труйден
26.11 | 23:00
Хайдук
- : -
Сент-Труйден
29.11 | 15:30
Сент-Труйден
- : -
Генк
10.12 | 23:00
Сент-Труйден
- : -
Аякс
13.12 | 21:15
Гент
- : -
Сент-Труйден
17.12 | 23:00
Лугано
- : -
Сент-Труйден
20.12 | 18:00
Сент-Труйден
- : -
Кортрейк
27.12 | 15:30
Андерлехт
- : -
Сент-Труйден
17.01 | 15:30
Сент-Труйден
- : -
Стандард
23.01 | 19:00
Оуд-Хеверли
- : -
Сент-Труйден
30.01 | 19:00
Сент-Труйден
- : -
Мехелен
06.02 | 19:00
Юнион СЖ
- : -
Сент-Труйден
13.02 | 19:00
Сент-Труйден
- : -
Гент
20.02 | 19:00
Сент-Труйден
- : -
Серкль Брюгге
27.02 | 19:00
РААЛ Ла-Лувьер
- : -
Сент-Труйден
06.03 | 19:00
Сент-Труйден
- : -
Антверпен
13.03 | 19:00
Генк
- : -
Сент-Труйден
20.03 | 19:00
Сент-Труйден
- : -
Беверен
03.04 | 18:00
Стандард
- : -
Сент-Труйден
10.04 | 18:00
Сент-Труйден
- : -
Шарлеруа
17.04 | 18:00
Вестерло
- : -
Сент-Труйден
24.04 | 18:00
Ломмел
- : -
Сент-Труйден
01.05 | 18:00
Сент-Труйден
- : -
Андерлехт
08.05 | 18:00
Зюлте-Варегем
- : -
Сент-Труйден
15.05 | 18:00
Сент-Труйден
- : -
Брюгге
22.05 | 18:00
Кортрейк
- : -
Сент-Труйден
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